CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 21 h HE)

# 4 Derrick Lewis (265 livres) contre # 10 Aleksei Oleinik (227 livres)

# 11 Omari Akhmedov (185,75 livres) contre Chris Weidman (186 livres)

Maki Pitolo (186 livres) contre Darren Stewart (186 livres)

# 8 Yana Kunitskaya (135,5 livres) contre Julija Stoliarenko (136 livres)

# 14 Beneil Dariush (158 livres) * contre Scott Holtzman (156 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h HE)

Tim Means (171 livres) contre Laureano Staropoli (174,5 livres) *

Joaquin Buckley (185 livres) contre Kevin Holland (183,5 livres)

Nasrat Haqparast (156 livres) contre Alexander Munoz (156 livres)

Andrew Sanchez (185,5 livres) contre Wellington Turman (185,5 livres)

Justin Jaynes (146 lbs.) Contre Gavin Tucker (146 lbs.)

Peter Barrett (145,5 livres) contre Youssef Zalal (146 livres)

Ali Alqaisi (136 livres) contre Irwin Rivera (136 livres)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture LIVE de 411mania sur l’UFC sur ESPN + 32. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour l’événement. Je voudrais m’excuser dès le départ pour les problèmes de qualité potentiels ce soir, j’ai tiré / tendu quelque chose dans le bas du dos et les hanches il y a quelques jours et je souffre un peu. Espérons que cela ne devienne pas un problème, mais juste un avertissement pour vous tous.

UFC sur ESPN + 32 est un peu une carte étrange, il n’y a rien qui se démarque vraiment, donc cela occupe juste de l’espace. L’événement principal pourrait être pertinent pour la division des poids lourds (un peu en fonction de la façon dont Miocic vs Cormier se déroulera la semaine prochaine) lorsque Derrick Lewis affrontera Aleksei Oleinik. Il y a une bizarrerie presque garantie dans ce combat, mais nous devons aussi vraiment espérer que cela ne durera pas plus de 8 minutes environ. Chris Weidman est de retour au poids moyen contre Omari Akhmedov et c’est en quelque sorte à faire ou à mourir pour Weidman qui n’avait que 1-5 lors de ses six derniers combats. Plus bas sur la carte, Tim Means et Laureano Staropoli ont un potentiel de violence, mais nous espérons vraiment que cet événement sera meilleur dans la pratique que sur le papier.

UFC sur ESPN + 32 vient au monde de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, USA. Pour les commentaires, nous avons Brendan Fitzgerald et Paul Felder. En ce qui concerne les règles, le Nevada utilise un système hybride, ils ont adopté la plupart des changements, mais vous n’avez toujours besoin que d’une main sur le tapis pour être considéré comme abattu et les officiels ont accès à une rediffusion instantanée à tout moment. À noter également, l’APEX a la plus petite cage de 25 pieds, ce qui pourrait être un très gros problème pour certains combats à venir.

Irwin Rivera vient de perdre une défaite à ses débuts à l’UFC, mais maintenant qu’il est de retour aux poids coq, il espère remporter cette première victoire importante à l’UFC à son actif. Ali Alqaisi apporte une séquence de cinq victoires consécutives à ses débuts à l’UFC et a maintenant sa seule chance de faire une bonne première impression auprès du public de l’UFC. Les chances sont avec Rivera à -170 pour un retour de +150 sur Alqaisi.

Bantamweight Bout: Ali Alqaisi (8-3, 136 lbs.) Contre Irwin Rivera (9-5, 136 lbs.)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis qu’Alqaisi a un pouce d’avantage de portée. Southpaw pour Rivera. Les deux hommes feignent tôt, cherchant juste des ouvertures. Ils s’affrontent et se décrochent, Alqaisi met Rivera sur la clôture. Verrouillage du corps retiré de Rivera et il atterrit en contrôle latéral. Quelques coudes courts de Rivera. Alqaisi obtient la moitié de la garde, maintenant la pleine garde et Rivera se désengage. Jab de Rivera, contre Alqaisi avec un droit. Rivera frappe le corps, Alqaisi tire une combinaison qui est bloquée. Boucle à gauche des terres de Rivera puis coup de pied. Alqaisi attrape une jambe et obtient une seule jambe, Rivera tente de sauter pour une guillotine mais perd la prise et Alqaisi est au sommet en demi-garde. Rivera fait des crevettes jusqu’aux genoux, Alqaisi obtient une prise de tête avant et cherche à installer un étranglement à partir de ses genoux. Reculez maintenant, Alqaisi atterrit un genou et ils se cassent. Sauter le genou de Rivera manque, puis il tire à gauche qui atterrit un peu. Alqaisi évite un coup de pied haut et décroche un coup de pied de jambe. Un autre corps à corps, ils se battent pour la position puis Alqaisi obtient un retrait en pleine garde. C’est là que le tour se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Alqaisi

DEUXIÈME ROUND: Les deux hommes feignent à nouveau, cherchant toujours des ouvertures. Rivera frappe le corps. Les deux hommes bloquent les coups de pied dans la tête. Rigide à droite des terres de Rivera. Alqaisi décroche un droit en pronation. Corps abattu d’Alqaisi. Rivera atterrit à gauche. Quelques coups de pied dans les jambes atterrissent pour Alqaisi. Aucun des deux hommes n’a encore une réelle maîtrise de leur offense. Alqaisi tente une seule jambe, Rivera obtient la position de conduite et obtient les droits alors qu’Alqaisi se relève. Un peu à gauche de Rivera. Alqaisi évite un retrait, pose un genou sur le corps et une main droite. Rivera évite un coup de poing et tente une double jambe, ils échangent tous les deux en serré. Les ciseaux balayent Rivera, ils se retrouvent décrochés à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Alqaisi mais pourrait aller dans l’autre sens, 20-18 Alqaisi au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes piaffaient avec le jab tôt. Rivera décroche quelques coups. Stiff à gauche de Rivera. Les deux hommes atterrissent des coups de poing. Alqaisi obtient une seule jambe, Rivera remonte instantanément et atterrit à gauche. Le pont du nez d’Alqaisi est coupé après ce dernier à gauche. Alqaisi décroche un un deux. Coup de pied dur à l’intérieur du mollet de Rivera. Encore quelques coups de Rivera, ils décrochent à nouveau. Le genou de Rivera heurte l’aine d’Alqaisi et nous avons le temps. Replay confirme le coup bas, ça sonnait pire que ça ne l’était mais ce n’était toujours pas amusant. Alqaisi peut continuer et nous sommes de retour au combat. Le genou sautant de Rivera atterrit à ras mais Alqaisi le mange. Ils échangent des gauches. Rivera atterrit un deux. Un petit coup de pied de la part d’Alqaisi. Rivera pivote à gauche vers le corps. Double jambe de Rivera, il atterrit en demi-garde et décroche quelques coups. Le mur d’Alqaisi marche, puis mange un autre genou pendant qu’ils se cassent. Rivera décroche un coup de tête. Alqaisi obtient un corps à corps, ils ont frappé la clôture et le temps presse.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Rivera, 29-28 Alqaisi au total mais pourrait aller dans les deux sens

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Irwin Rivera par décision partagée (28-29, 29-28 x2)

Aucun problème, tout se résume à la seconde, je pense et c’était une sorte de pièce de monnaie.

Youssef Zalal a une séquence de trois victoires consécutives qui comprend deux victoires à l’UFC, maintenant il cherche à prolonger cette séquence et à commencer à se frayer un chemin en compétition. Peter Barrett fait ses débuts à l’UFC ici après une victoire dans la série Contender, il espère arrêter la séquence de Zalal et mettre sa carrière à l’UFC sur la bonne note. Zalal est votre grand favori à -475 tandis que le retour de Barrett se situe à un énorme +375.

Bout poids plume: Peter Barrett (11-3, 145,5 livres) contre Youssef Zalal (9-2, 146 livres)

UN TOUR: Ces deux ont la même hauteur tandis que Barrett a un pouce de portée sur Zalal. Ils touchent des gants, gaucher pour Barrett. Zalal sort avec des low kicks et quelques changements de position tôt. Coup de pied en arrière à la tête et Barrett est à terre! Zalal l’envahit sur le tapis avec des coups de poing et des poings de marteau mais Barrett est de retour mais coincé dans une prise de tête avant. Zalal lâche prise et recommence à frapper, je suis un peu choqué que Barrett ait survécu à ce coup de pied. Quelques droits de Zalal sur le corps et la tête. Zalal avec un genou qui saute, ils décrochent de ça et Barrett avec quelques genoux avant de se casser. Veau frappe maintenant de Zalal. Barrett avance mais n’atterrit pas beaucoup. Combinaison de Zalal. Barrett atterrit à gauche et obtient un corps à corps sur la clôture. Les genoux de Barrett et il obtient le dos debout. Zalal tient une poignée de kimura pour casser les mains, et il les brise puis atterrit un genou pendant qu’elles se cassent. Crochet gauche des terres de Zalal. Barrett avec un coup de tête qui atterrit partiellement. Ils ont fui les dix dernières secondes environ.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Zalal, Barrett a riposté pour sauver un 10-8

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent les gants pour le prochain tour. Les deux hommes avec des coups de pied tôt, puis Zalal pose un coup sur le corps. Zalal atterrit sur le corps et frappe un coup de pied au mollet. Ils se ressaisissent, Barrett pose un genou et met Zalal sur la clôture. Ils se séparent et se réinitialisent. Barrett décroche un coup de pied de jambe. Un autre corps à corps, Zalal frappe un lancer de la hanche et se déplace vers l’arrière avec les deux crochets très rapidement. Barrett cherche à se relever et se relève mais Zalal se retient. De retour à genoux, Barrett est un peu plat maintenant. Zalal cherche l’étranglement, Barrett défend jusqu’à présent. Il y a une tentative d’étouffement de Zalal, il n’est pas encore sous le menton et renonce à la tentative. Barrett retourne à sa base et essaie de secouer Zalal par-dessus tout. Zalal reste sur le dos et aplatit Barrett. Quelques coups de poing de Zalal, puis une tentative d’étranglement et celui-ci semble plus serré. Barrett retourne à sa base après avoir rompu la prise, et il fera enfin glisser Zalal à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Zalal mais marginal, 20-17 Zalal au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent les gants pour le tour final. Zalal encerclant et décroche un coup de pied de mollet. Un autre corps à corps, Zalal tente le lancer de headlock mais perd la prise et ils sont décrochés. Ils se précipitent pour la position, puis Zalal s’échappe. Quelques coups de poing pour Zalal et Barrett atterrit à gauche. Court à droite en forme rapprochée Barrett atterrit. Zalal avec un droit. Combinaison des terres de Zalal. Il y a une seule jambe de Zalal, Barrett cherche à attraper une guillotine mais n’a pas de garde en jeu et Zalal est du bon côté. Attaque de triangle de bras de Zalal et il prend le contrôle latéral avec lui mais Barrett le bloque là-bas. Barrett obtient un mouvement et se relève mais est coincé dans une prise de tête avant. Zalal évite un coude lorsqu’ils se cassent. Les deux hommes atterrissent à gauche puis Zalal décroche une droite. Une jambe de Zalal et Barrett est à nouveau en panne. Barrett a une garde papillon complète, il essaie de se lever mais abandonne la monture complète. Coudes de Zalal, et Barrett abandonne à nouveau son dos pour éviter plus de ceux-ci. Marteau poings de Zalal, il essaie d’ouvrir le starter. Zalal obtient une tentative d’étranglement mais il ne peut pas la terminer. Barrett revient à sa base, Zalal glisse et il tire des coups de pied à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10- Zalal, 30-26 Zalal au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Youssef Zalal par décision unanime (30-27, 30-26 x2)

Une belle performance de Zalal, il serait peut-être temps de penser à lui donner un petit pas en avant en compétition. C’est l’heure du micro pour Zalal, il est heureux d’avoir gagné. Il nous parle du coup de pied arrière et est surpris de ne pas avoir terminé. Il mentionne qu’il s’agit de son deuxième combat en six semaines et note qu’il est jeune et qu’il veut juste continuer à saisir des opportunités. La fellation de cuivres habituelle suit cela et pour terminer, il consacre le combat à Devonte Smith et à sa famille au Maroc et ici aux États-Unis.

Je pensais en quelque sorte que Zalal avait gagné après ça, bravo à la ténacité de Barrett.

One for @ moroccandevil45’s Highlight Reel 🎞😳 # UFCVegas6 pic.twitter.com/1PHdul01Ad – ESPN MMA (@espnmma) 8 août 2020

Gavin Tucker est allé 2-1 à l’UFC mais sort d’une victoire et cherche maintenant sa première séquence de victoires à l’UFC. Justin Jaynes a une séquence de cinq victoires consécutives en cours, y compris une victoire surprise lors de ses débuts à l’UFC à court préavis il y a un peu plus d’un mois lorsqu’il a mis KO Frank Camacho. Jaynes est maintenant de retour dans sa catégorie de poids normale et espère maintenir cet élan aux dépens de l’un des talents les plus brillants de la division. Les chances sont proches mais avec Tucker entre -115 et -105 pour Jaynes.

Bout poids plume: Justin Jaynes (16-4, 146 lbs.) Contre Gavin Tucker (11-1, 146 lbs.)

UN TOUR: Jaynes mesure un demi-pouce de plus et a un avantage de portée de deux pouces. Southpaw pour Tucker alors qu’ils touchent des gants pour faire avancer les choses. Un peu précipité des terres de Jaynes. Tucker atterrit à gauche. Jaynes décroche une balle au corps, un autre atterrit à gauche pour Tucker. Passage à droite des terres de Tucker. Jaynes a un peu de mal avec la portée, Tucker peut le frapper à différentes distances tandis que Jaynes ne fait que frapper. Tucker travaille sa main principale maintenant, Jaynes a toujours du mal à trouver la cible. Coup de pied de Tucker. Coup de corps puis une bonne forme Tucker, il commence à cuisiner. Jaynes décroche un uppercut gauche qui laisse tomber Tucker. Sur le dessus maintenant, Jaynes atterrit des coups puis atterrit un genou alors que Tucker se relève. Un couple de droits de Jaynes, il se balance et Tucker obtient un corps à corps pour ralentir les choses. Tucker a une seule jambe, Jaynes attrape une guillotine et roule presque à pleine monture. Tucker se libère et se déplace pour monter tout en tenant une attaque en triangle de bras. Jaynes parvient à s’accrocher jusqu’à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-10 TIRAGE

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent des gants pour le deuxième tour. Tucker tente un coup de tête qui est bloqué. Beaucoup de coups de pied de Tucker maintenant. Jaynes tourne mais Tucker continue d’atterrir des coups de pied avant sur le corps. Parti de Tucker, il bouge aussi très bien. A quelques genoux de Tucker, Jaynes répond avec des uppercuts. Un autre coup de pied de Tucker. Tucker tue lentement Jaynes avec ces coups de pied avant au corps. Uppercut droit des terres de Tucker. Jaynes se fait mâcher à ce stade. Quelques genoux de Tucker maintenant, puis un coup de pied avant à la poitrine. Un petit coup de tête de Tucker, Jaynes ne semble tout simplement pas avoir de réponse à tout cela. Tucker avec un autre coup de pied avant au corps. Combinaison de Tucker, cela devient horriblement unilatéral. Quelques coups de pied avant de Tucker, puis un gauche alors que Janyes manque un droit pour fermer le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Tucker, 20-18 Tucker dans l’ensemble

TROISIÈME TOUR: Jaynes essaie de lancer au début de ce tour. Un peu à droite de Jaynes. Tucker décroche quelques coups. Dès Jaynes, il se plonge dans un genou qui le fait trembler. Tucker tente un coup de pied haut bloqué. Directement de Tucker, ils se décrochent et il fait tomber Jaynes. Tucker à l’arrière, il est après le starter d’une position de triangle du corps. Jaynes continue d’essayer de se battre, mais Tucker finit par mettre le bras sous le menton et force le robinet.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Gavin Tucker via Soumission, starter arrière nu, à 1:43 du Round 3

Le Final Round Finish Club remercie M. Tucker pour son travail de sa soirée. C’est l’heure du micro pour Tucker après cela, il dit que le combat a été un bon test et il est heureux d’avoir remporté une victoire. Il met sur la ténacité de Janye et mentionne à quel point Jaynes frappe fort. Interrogé sur la guillotine, il dit que c’était serré, mais ses options étaient de s’échapper ou de mourir, alors il s’est échappé. Interrogé sur l’avenir, il veut se battre à nouveau dans environ quatre mois et mentionne Billy Quarantillo comme un éventuel futur adversaire.

Voici Tucker échappant à la guillotine dans le premier, partiellement en perdant son short.

Gavin Tucker a perdu son short en échappant à l’étranglement 😬 # UFCVegas6 pic.twitter.com/OE7DXcHAFI – ESPN MMA (@espnmma) 8 août 2020

Le genou de Tucker dans le troisième qui vacille gravement Jaynes.

Ce genou de Gavin Tucker l’a fait trébucher 🥴 # UFCVegas6 pic.twitter.com/00wG8XabsT – ESPN MMA (@espnmma) 8 août 2020

Et le starter de finition, le clip ne montre pas tous les excellents combats à la main et le passage d’un côté à l’autre que Tucker a fait, mais le starter est toujours doux.

🇨🇦 Une autre finition RNC pour @ GavinTucker6! # UFCVegas6 pic.twitter.com/AIsrkkl0j7 – UFC (@ufc) 8 août 2020

Andrew Sanchez est allé 2-3 lors de ses cinq derniers combats, mais sort d’une défaite et tente d’éviter sa deuxième séquence de défaites à l’UFC. Wellington Turman est allé 1-1 à l’UFC mais sort d’une victoire et cherche sa première séquence de victoires à l’UFC. Turman est le favori à -135 pour un paiement de +115 sur Sanchez.

Bout de poids moyen: Andrew Sanchez (11-5, 185,5 livres) contre Wellington Turman (16-3, 185,5 livres)

UN TOUR: Sanchez mesure un pouce de plus et a un avantage de portée de deux pouces. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Turman frappe dans un corps à corps et ils ont frappé la clôture. Sanchez a Turman dans la cage et ils commencent à échanger leurs genoux. Turman continue de menacer de voyages mais Sanchez les défend bien et le maintient dans la cage. Un peu de crochet droit de Turman alors qu’ils se cassent. Crochet gauche de Turman et coup de pied dans la jambe. Les deux hommes débarquent à gauche. Turmna décroche un droit puis un coup de tête. Un autre droit des terres Turman. Gauche alors un coup de pied à l’intérieur de la jambe de Turman. Sanchez riposte en cherchant à contrer et décroche un court crochet gauche de près. Turman envoie un coup de pied avant au corps. Cette main droite de Turman atterrit à nouveau, il a une idée de cela. Turman évite un coude qui tourne et décroche quelques coups de poing. À droite et à gauche de Turman atterrit à nouveau. Ils échangent des droits. Sanchez avec des coups sur le corps et la tête. Un deux de Sanchez débarque à ras. Un autre droit de Sanchez laisse tomber Turman à froid.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Andrew Sanchez via KO, coups de poing, à 4:14 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Sanchez pour son travail ce soir. Sanchez obtient un peu de temps au micro après ce KO, il attribue à son mulet et à l’entraînement non-stop la victoire. Il nous parle de l’arrivée et met sur TriStar MMA pour l’avoir amené ici et amélioré sa frappe et dit que c’est bon d’obtenir un KO après avoir été qualifié de lutteur ennuyeux. Il a l’impression d’avoir enfin suffisamment fait le tour du bloc pour être un combattant complet et qu’il est prêt à faire une course légitime.

Turman laisse tomber ses mains quand il lance le coup de pied avant et est ouvert au comptoir qui le vacille. À partir de là, c’est juste Sanchez qui trouve un joli deux pour le mettre à terre.

L’impact de ces mains droites @ElDirteSanchez est terrifiant 😰 # UFCVegas6 pic.twitter.com/RqxXY9EnoF – ESPN MMA (@espnmma) 8 août 2020

Nasrat Haqparast est allé 3-2 à l’UFC, il sort d’une défaite et tente d’éviter sa première séquence de défaites. Alex Munoz est invaincu à ses débuts à l’UFC et pourrait avoir un impact immédiat en éliminant un espoir remarquable à Haqparast. Haqparast est le favori à -250 pour un retour de +210 sur Munoz.

Combat léger: Nasrat Haqparast (11-3, 156 lbs.) Contre Alexander Munoz (6-0, 156 lbs.)

UN TOUR: Haqparast mesure un pouce de plus mais la portée est identique. Les deux hommes ouvrent gaucher. Munoz a une gauche bloqué. Double jambe de Munoz et il a fait tomber Haqparast contre la clôture. Haqparast recule mais toujours dans le corps à corps. Ils échangent les genoux contre le corps. Haqparast prend un genou à l’aine et nous avons le temps. Cela prend une minute mais Haqparast est capable de continuer et nous sommes de retour à l’action. Un peu à gauche de Haqparast. Un couple de plus à gauche de la terre Haqparast. Les deux hommes travaillent maintenant à la tête. Haqparast atterrit quelques gauches et évite une tentative de double jambe. Ils échangent des gauches mais Haqparast atterrit mieux jusqu’à présent. Dès Haqparast vacille Munoz mais il est capable de récupérer. Haqparast continue de pousser en avant, il mange une gauche mais n’est pas découragé. Un autre uppercut gauche des terres Haqparast. Un peu de genou de Munoz alors qu’Haqparast défend une tentative de retrait. Haqparast atterrit à gauche. Munoz évite un uppercut à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Haqparast

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent des gants pour ce tour. Un peu à gauche de Haqparast. Haqparast atterrit toujours mieux, Munoz est un peu trop prévisible et basique sur les pieds. Munoz décroche un crochet droit. Jab des terres Haqparast. Les deux hommes donnent des coups de poing. Quelques coups de Haqparast. Haqparast décroche un crochet droit. La combinaison de Haqparast et Munoz est blessée, il tente un retrait mais Haqparast se défend. Jab des terres Haqparast. Uppercut gauche et crochet droit de Haqparast. Munoz tente un retrait, Haqparast défend et décroche un uppercut. Les deux hommes atterrissent à proximité, et les deux hommes saignent bien que cela ait pu être un choc des têtes. Haqparast pique à nouveau alors qu’il déplace Munoz autour de la cage. Ils divisent les jabs à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Haqparast, 20-18 Haqparast au total

TROISIÈME TOUR: Travail combiné pour lancer le dernier tour. Haqparast a toujours l’air vif et son jab prend vie. À gauche de Haqparast, Munoz atterrit à sa gauche. Jab raide de Haqparast et ils échangent de près, Munoz tente un retrait mais Haqparast se précipite immédiatement. Haqparast atterrit à gauche. Jab de Haqparast et Munoz le suit en arrière avec une gauche. Un peu un deux de Munoz, Haqparast décroche un coup. Haqparast travaille toujours son jab, et il atterrit beaucoup. Un droit d’Haqparast trébuche sur Munoz pendant une seconde. Un autre crochet droit des terres Haqparast. Munoz voit un coup de tête bloqué par la tête. Haqparast avec quelques coups de plus. Reculez à gauche des terres d’Haqparast. Munoz atterrit à gauche, ils s’échangent dans un corps à corps puis se cassent. Des coups de poing de Haqparast, il en atterrit un sur le corps et cela eut une réaction visible de Munoz. Les deux hommes débarquent de nouveau à proximité. Un coup de Haqparast clôt le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Haqparast, 30-27 Haqparast au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Nasrat Haqparast par décision unanime (30-27 x3)

Agréable petite bagarre, Munoz était juste un pas ou deux derrière techniquement tout le combat. Aucune interview pour Haqparast.

Kevin Holland est allé 4-2 à l’UFC et vient de remporter une victoire, maintenant il essaie de construire une autre séquence de victoires et de commencer une sérieuse ascension dans les rangs des poids moyens. Joaquin Buckley apporte une séquence de deux victoires consécutives à ses débuts à l’UFC et essaie de faire une bonne première impression parce que vous n’avez qu’une seule chance de le faire. Les chances sont avec la Hollande à -450 à tandis que le paiement de +360 sur Buckley doit tenter ceux qui parient les longs coups.

Bout de poids moyen: Joaquin Buckley (10-2, 185 livres) contre Kevin Holland (17-5, 183,5 livres)

UN TOUR: La Hollande mesure cinq pouces de plus et a cinq pouces d’avantage de portée. Southpaw pour Buckley, ils s’affrontent tôt puis remontent aux pieds. Hollande montrant des coups de pied maintenant. Dès Buckley, pour contrer un coup de pied, Holland est assis sur son siège pendant une seconde, mais ils sont de retour immédiatement. Des coups de corps de Buckley, un a frappé l’aine mais Holland veut continuer à se battre. Buckley balance du cuir lourd jusqu’à présent. Holland semble content de jouer la défense et de laisser Buckley s’épuiser avec des coups de poing puissants. Quelques coudes de Hollande en gros plan. Il y a une petite coupure sur le sourcil gauche de Holland. Ils se ressaisissent et heurtent la clôture, puis se cassent. Coup de pied intérieur de la Hollande. Holland décroche un droit. Buckley atterrit sur le corps et la tête mais Holland décroche un droit. Ils s’affrontent à nouveau, et la Hollande a pris un coup bas pour que nous ayons encore du temps. La Hollande prend une minute et nous reprenons le combat. Buckley évite un coup de tête et atterrit un coup de corps. Holland décroche une droite qui laisse tomber Buckley mais il ne peut pas suivre alors que Buckley se lève et se sépare. Holland a posé des coups de pied avant sur le corps, il les utilise également pour dissuader l’élan vers l’avant de Buckley. Nous recevons une rafale de Hollande pour clôturer le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hollande

DEUXIÈME ROUND: Holland évite quelques crochets, le Buckley décroche quelques coups de corps. Quelques coups à l’intérieur de Buckley, il jette la Hollande à terre, la Hollande en arrière et ils échangent à nouveau. Les droits de regard vont et viennent. Quelques coups maintenant de Hollande. Holland décroche un coup de pied avant, puis un coude court à proximité. Buckley au corps à nouveau de près. Holland vérifie un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Combinaison de Buckley, partiellement réussie. Buckely travaille toujours sur le différentiel de cinq pouces et comment le faire fonctionner dans la cage. La Hollande avec encore quelques coups de pied avant au corps puis juste derrière le dernier. Buckley se lance dans le corps à corps sur la clôture. Ils n’y restent pas longtemps puis se séparent. Buckley devrait courber son crochet droit autour de la main basse de Holland et creuser le rein quand Holland essaie de rouler les épaules. Hollande avec un coup de pied à l’intérieur de la jambe puis quelques coups de pied avant au corps. Jabs de Hollande pendant qu’il se déplace. Long droit des terres hollandaises. Ils se décrochent, la Hollande avec les genoux contre le corps à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hollande, 20-18 Hollande au total

TROISIÈME TOUR: Un couple de coups de pied de la Hollande pour commencer le tour. Buckley atterrit un peu à gauche. Holland décroche un droit. Un autre droit des sols Hollandais Buckley et celui-ci est terminé.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Kevin Holland via KO, coup de poing, à: 32 du Round 3

Le club final de la ronde finale remercie M. Holland pour son travail ce soir. C’est l’heure du micro pour la Hollande après cette arrivée, il note qu’il y a eu un coup de tête au début, mais cela n’a pas d’importance et il sent que son cardio s’est amélioré à l’approche de ce combat. Il note qu’il était difficile de tout trouver sur un gars beaucoup plus petit et qu’il a dû s’adapter et a travaillé dur sur son cardio. Interrogé sur l’avenir dans lequel il se battra chaque fois qu’ils le voudront dans la cage, il remet les cuivres de l’UFC puis dit qu’il ne peut pas attendre le prochain combat de Paul Felder.

Regarde ça. Juste merveilleusement chronométré de la Hollande, et il utilise le jab pour mettre en place une belle droite droite qui termine la nuit de Buckley.

Gardez un œil sur l’embout buccal 👀 @ Trailblaze2top l’a snipé à # UFCVegas6 pic.twitter.com/C6VneF2VW8 – ESPN MMA (@espnmma) 9 août 2020

Tim Means a récemment échangé des victoires et des défaites tout en obtenant une fiche de 2-3 lors de ses cinq derniers combats, il sort d’une défaite et espère que ce schéma tiendra assez longtemps pour remporter une victoire ici. Laureano Staropoli a manqué du poids pour ce combat, ce n’est jamais une bonne chose, et vient de perdre contre Muslim Salikhov. Staropoli a besoin d’une victoire s’il veut retrouver une partie de son battage médiatique et aider à lisser la gaffe de poids. Les chances sont avec Staropoli à -150 pour un retour de +130 pour les moyens.

Bout poids welter: Tim Means (29-12-1 1 NC, 171 lbs.) Vs Laureano Staropoli (9-2, 174.5 lbs.)

UN TOUR: Moyens est un pouce plus haut et a trois pouces et demi d’avantage de portée. Signifie combattre gaucher. Les deux hommes sortent en frappant, puis Staropoli reçoit un coup de pied. Le moyen obtient un démontage rapide du verrouillage du corps et obtient la position de conduite. Staropoli recule et ils se cassent. Un autre corps à corps de Means et ils sont sur la clôture. Ils échangent les genoux contre le corps, Means atterrit un coude lorsqu’ils se cassent. Staropoli changeant de position maintenant, il atterrit un deux puis un gauche. Les deux hommes débarquent des uppercuts. Les moyens ont un corps à corps, mais rien ne vient de celui-ci. Coup de pied de Staropoli puis quelques coups de poing. Les genoux vont et viennent. Staropoli glisse un jab et décroche un compteur. Coup de pied de la jambe des moyens. Les deux hommes travaillent maintenant leur chef de file. Staropoli atterrit à quelques gauches. Signifie avec un coup de pied avant au corps. Un peu à gauche de Staropoli à nouveau avant qu’il ne s’éloigne. Moyens avec quelques gauches. Les deux hommes atterrissent des coups de poing. Le coup de pied de roue de Staropoli jette un coup d’œil sur le crâne de Means. Les moyens atterrissent un coup de pied, mange un coude et ils se ressaisissent. Ils se cassent sans incident. Staropoli a été frappé dans les yeux lors de cette pause, mais il peut continuer pour que nous revenions au combat. Moyens atterrit à gauche. Staropoli décroche un coup de pied. Crochet gauche des terres de Staropoli. Ils regardent fixement les deux dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Staropoli mais pourrait aller dans les deux sens

DEUXIÈME ROUND: Revenons à frapper à nouveau rapidement. Staropoli atterrit un coude qui tourne, signifie juste le mange et obtient un retrait mais ne peut pas le garder. Moyens évite quelques coups de pied et décroche un crochet du gauche. Les deux hommes avec des coups. Means fait travailler son jab maintenant. Un peu à droite de Staropoli. Staropoli se penche dans un coup de tête et il est à terre. Les moyens le suivent et récupèrent la position de conduite, Staropoli remonte et ils cassent. Ils échangent des genoux en étroite puis des moyens avec quelques suivis. Staropoli atterrit sur le corps, Means atterrit à gauche. Staropoli atterrit sur le corps et la tête. Les moyens mangent une gauche puis roule avec quelques suivis. Les deux hommes atterrissent près de la tête et du corps. Coude de Moyens en étroite. Un petit coup de pied de Staropoli. Moyens atterrit à gauche. Coup de pied de Staropoli. Staropoli décroche un autre coup de pied et Means obtient un corps à corps. Genou des moyens lorsqu’ils se cassent. Staropoli décroche un coup de pied au mollet. Les moyens forcent un autre corps à corps mais ne peuvent pas le garder. Tentative de jambe unique signifie, Staropoli défend, puis signifie atterrit un coude alors qu’ils se cassent et ferme essentiellement le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Moyennes, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Staropoli atterrit à droite puis tente quelques coups de pied bloqués. Ils se ressaisissent et ont heurté la clôture. Ça veut dire avec quelques genoux à la cuisse mais c’est un peu calé. Staropoli se libère et décroche quelques coups de poing. Nous avons des bagarres de poche de la part des deux hommes. Staropoli décroche un coup de pied. Means mange un jab et obtient à nouveau le corps à corps. Staropoli tente un lancer mais Means se défend et reprend ces petits genoux à la jambe. Staropoli est libre mais Means est de retour dans le corps à corps immédiatement. Means cherche une jambe double, met le dos debout et pose un genou alors que Staropoli se met de la poitrine à la poitrine. Retour presque mat de Moyens mais Staropoli reste debout. L’arbitre les brise après que Means ait attrapé la clôture pour garder la position. Les deux hommes atterrissent des coups de poing. Staropoli décroche un droit. Moyens évite un crochet et obtient un autre corps à corps. Tentative en double jambe de Means, Staropoli défend et atterrit un coude mais ne peut pas se libérer. Signifie avec quelques genoux au corps puis un coude. L’horloge se terminera à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 moyennes, 29-28 moyennes au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Tim Means par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Combat amusant de ces deux-là, comme prévu. Moyens au micro maintenant, il sent qu’il a démontré sa patience ici et est heureux d’avoir gagné et obtenu la victoire sur ESPN. Il mentionne l’adversité qui a conduit à son dernier combat et à sa dernière défaite, mais il a pu montrer à sa famille et à sa ville que vous pouvez surmonter l’adversité. Il mentionne que la réduction de poids était difficile en utilisant juste un sauna portable en raison des précautions de covid. Pour fermer, il mentionne sa famille dans son pays d’origine, son État d’origine, le Nouveau-Mexique, et l’UFC.

Cela clôturera les préliminaires, nous sommes désormais exclusifs sur ESPN + pour la carte principale.

Beneil Dariush est sur une séquence de quatre victoires consécutives et trois bonus consécutifs après le combat, mais il n’en obtiendra pas un ici car il a manqué de poids. Dariush n’a jamais manqué de poids auparavant, mais c’est toujours un mauvais regard. Il essaie de faire passer sa séquence de victoires à cinq et d’obtenir une fissure en tête de la division. Scott Holtzman est allé 2-1 lors de ses trois derniers combats, mais il est sur une séquence de deux victoires consécutives et pourrait éventuellement percer le premier classement avec une victoire ici sur le Dariush classé. Dariush est votre favori de -220 à +185 pour Holtzman.

Combat léger: # 14 Beneil Dariush (18-4-1, 158 lbs.) Contre Scott Holtzman (14-3, 156 lbs.)

UN TOUR: Dariush mesure un pouce de plus et a trois pouces d’avantage de portée, bien que bien sûr il ait également manqué de poids. Southpaw pour Dariush, et ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux hommes montrent la main puissante, puis Dariush donne un coup de pied. Dariush décroche un crochet droit, mais prend un coup d’œil dans le processus afin que nous ayons le temps. Replay confirme le pouce à l’œil. Dariush peut continuer donc nous reprenons le combat. Ils échangent à nouveau, Dariush décroche un coup de pied dans la jambe qui semblait frapper l’aine mais Holtzman ne veut pas de temps. Un autre échange et Dariush se plaint d’un autre coup d’œil, cette fois vers l’autre œil. Replay le confirme, celui-ci était pire que l’autre. Dariush peut continuer et Holtzman reçoit un avertissement sévère au redémarrage. Les deux hommes se lancent dans un corps à corps et Dariush cherche le retrait contre la clôture. Holtzman défend mais ne peut pas sortir du corps à corps. Ils tournent librement et échangent à nouveau puis décrochent et Dariush fait vaciller Holtzman avec un genou. Dariush est après lui à la recherche d’une finition alors que Holtzman tente de se défendre. Holtzman monte sur la clôture, Dariush le marque à nouveau mais Holtzman est après une seule jambe. Dariush obtient la position de conduite avec un crochet. Holtzman recule mais Dariush est toujours sur le dos. Ils atteignent la poitrine contre la poitrine, Dariush pose un autre genou sur la tête. Laissé de Dariush alors qu’ils se cassent, Holtzman est visiblement encore vacillant. Un couple de coups de pied de Dariush. Holtzman évite une gauche et atterrit une droite. Dariush atterrit à gauche. Long gauche de Dariush atterrit au ras. Un deux de Dariush et il décharge le long de la clôture sur Holtzman qui parvient à rester debout, puis Dariush frappe un poing qui tourne et termine enfin Holtzman.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Beneil Dariush via KO, tord le poing en arrière, à 4:38 du Round 1

Le First Round Finish Club remercie M. Dariush pour son travail ce soir. Méchant KO de Dariush là-bas. C’est l’heure du micro pour Dariush, il dit que le combat était à 50-50 et il dit qu’il n’était pas ce genre de combattant, mais parfois on oublie tout et on se bat. Lui et Felder plaisantent sur le fait qu’ils sont deux des rares hommes à avoir terminé leur poing en arrière à l’UFC. Il s’excuse pour le poids manquant et demande que si Dana White écoute et que cette performance était digne d’un bonus (c’était), il voulait que Holtzman obtienne ces 50k. Il dédie la victoire à Ravi Zacharias récemment décédé qui, selon lui, l’a beaucoup aidé dans son voyage personnel avec le Christ.

Regardez comment Dariush montre la main de tête pour obtenir une réaction de Holtzman avant de passer avec le poing arrière pour mettre fin à son adversaire. Un vrai peu frappant ici.

TIRER LE BACKFIST ÉTEINT LES LUMIÈRES 😴 @ beneildariush # UFCVegas6 pic.twitter.com/9U0421DWdM – ESPN MMA (@espnmma) 9 août 2020

Yana Kunitskaya est allée 2-2 à l’UFC et sort d’une défaite, elle espère éviter sa première séquence de défaites à l’UFC et ramener son record au-dessus de la barre des .500. Julija Stoliarenko est de retour à l’UFC avec une séquence de cinq victoires consécutives, elle s’est déjà battue lors de la finale du TUF 28 et a perdu une décision partagée. Elle espère que son retour à la promotion se passera mieux et qu’elle pourrait avoir un impact immédiat en éliminant un adversaire classé. Kunitskaya est votre favori à -175 pour un retour de +155 sur Stoliarenko.

Combat poids coq féminin: # 8 Yana Kunitskaya (12-5 1 NC, 135,5 livres) contre Julija Stoliarenko (9-3-1, 136 livres)

UN TOUR: Stoliarenko mesure un pouce de plus mais Kunitskaya a deux pouces et demi de portée sur elle. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux femmes manquent des coups de poing. Ils frappent dans un corps à corps et Kunitskaya amène les choses à la clôture. Genoux de Kunitskaya. Stoliarenko ne peut pas se libérer et Kunitskaya atterrit les genoux contre le corps. Plus de genoux de Kunitskaya. Stoliarenko essaie de sauter pour la garde mais ne peut pas casser la posture de Kunitskaya. Plus de genoux de Kunitskaya, Stoliarenko atterrit un coude. Kunitskaya renvoie ces coudes avec certains des siens. Stoliarenko saigne maintenant du nez. Un mur impressionnant basé sur le sol et la livre de Kunitskaya ici. Stoliarenko tente de grimper pour une guillotine. Kunitskaya casse la prise et se libère, Stoliarenko tente un retrait et ils décrochent à nouveau. Kunitskaya dos à genoux contre le corps avec des coups de poing au visage. Stoliarenko est toujours coincé sur la clôture et ne peut pas se libérer. Kunitskaya travaille les genoux et les coups de poing. Le tour se termine à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kunitskaya

DEUXIÈME ROUND: Kunitskaya attrape un coup de pied et jette Stoliarenko à terre, puis la rattrape en montant et la repousse dans la clôture. Coudes et genoux de Kunitskaya alors qu’elle a coincé Stoliarenko ici. More knees from Kunitskaya to the body, Stoliarenko is really unable to do anything to get off of the fence here. Stoliarenko tries to roll under for a leg, Kunitskaya gets free and kicks her then forces another clinch as Stoliarenko gets up. Kunitskaya with knees and short punches, this may not be exciting but she’s winning handily. Those knees from Kunitskaya are coming faster now and are really adding up. Stoliarenko tries to jump for guard and they hit the mat but Kunitskaya keeps a cross face as they do. Kunitskaya keeps Stoliarenko pressed into the fence and lands elbows. Stoliarenko tries for the armbar but the fence is complicating things for her. Kunitskaya gets her arm free and lands some punches as the round ends.

SCORECARD: 10-8 Kunitskaya as apart from that armbar attempt it was a wipe out, 20-17 Kunitskaya overall

ROUND THREE: Quick clinch again and Kunitskaya gets things back to the fence. Stoliarenko tries to jump for guard again but Kunitskaya keeps her pressed into the fence and lands punches. Stoliarenko pulls guard successfully after changing her angle. Kunitskaya lands a few short blows. Some body shots from Kunitskaya now. The ref stands them up after things had stalled out. Kunitskaya bulls into the clinch again and starts working knees. Lefts from Kunitskaya now to the body and head. Stoliarenko pulls half guard, Kunitskaya stands free and then clinches again. Kunitskaya keeps working the body with knees, and a few punches to the head before they break. Some punches at distance for both women land. Kunitskaya jabbing and moving. They clinch, knees from Kunitskaya and an elbow then she pulls free. A side kick from Kunitskaya closes out the round.

SCORECARD: 10-9 Kunitskaya, 30-26 Kunitskaya overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Yana Kunitskaya via unanimous decision (30-26, 30-27 x2)

Dominant performance though it wasn’t terribly interesting. No interview for Kunitskaya

Darren Stewart has gone 4-2 in his last six fights but is coming off of a loss and now looks to get back on the winning side of things. Maki Pitolo has gone 1-1 in the UFC but is coming off of a win and could get his first UFC winning streak up and running here. Stewart is the favorite at -160 to a +140 comeback on Pitolo.

Middleweight Bout: Maki Pitolo (13-5, 186 lbs.) vs. Darren Stewart (11-5 1 NC, 186 lbs.)

UN TOUR: Stewart is two inches taller but Pitolo has an inch of reach advantage. They touch gloves to get us going. They clash early and Pitolo lands a knee to the head. Stewart lands a leg kick. Bit of a jab from Stewart. Pitolo keeps circling around the outside, Stewart isn’t cutting him off. Both men land punches and they clinch up. Pitolo spins free and they trade punches. Right from Pitolo wobbles Stewart for a second. Stewart avoids some punches, then he tries a combination but Pitolo is inside the range and avoids his fists. Clinch now from Stewart and he’s got Pitolo on the fence. Pitolo drops for a double leg, switches to a single leg but Stewart grabs a guillotine on the way down and after a grip adjustment he gets the tap.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Darren Stewart via Submission, guillotine choke, at 3:41 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Stewart for his work this evening. Mic time for Stewart, he mentions the short notice nature of this fight and dedicates the win to his friend who was murdered recently. He talks us through the finishing sequence then says he’ll be willing to stick around for a bit if there’s a fight for him in the next few weeks but too much longer than that and he’d rather head back home to be with his family. To close he jokes that he still looks great even after the fight.

There’s some really good stuff here. Stewart is trying to defend with a wrestlers grovet, as Pitolo switches his head from inside to outside he slips the forearm under the chin and looks for the choke. On the ground he adjusts his grip from a standard high elbow grip to a power guillotine set up, uses the half guard grip on Pitolo’s leg to hold him down and force the tap.

« The Dentist » @Darren_mma locked up his first career submission at #UFCVegas6 😤 pic.twitter.com/M3ANhaV2tK — ESPN MMA (@espnmma) August 9, 2020

We get a pre-recorded interview with Daniel Cormier to hype his fight next week. He says the camp has been grueling but he needed that to be successful against Miocic. He mentions that he’s won the vast majority of the time he and Miocic have spent in the cage together and that his win in the first fight wasn’t a fluke. Asked about what he’s done differently this time he just wanted to train like he used to because he didn’t do that last time and feels it showed in the outcome. He says this fight means everything for him, while his legacy is secure if he can become a two time heavyweight champion along with everything else he’s done he’ll be among the very greatest of all time. He believes this fight will be his last, he’s sacrificed a lot over the years and he can’t even spend time with his pregnant wife and kids right now, and hopes this is his time to go out with an unforgettable moment. To close he feels he can beat Miocic everywhere, as long as he stays the course and fights his fight he’ll regain the title.

Omari Akhmedov hasn’t lost since returning to middleweight, in fact he hasn’t lost since 2016, but now has a chance for his highest profile win when he takes on a former champion. Chris Weidman might be a former middleweight champion but he’s just 1-5 in his last six fights and has been finished brutally in all of those losses. If Weidman ever wants to make another move towards the title he cannot afford his second three fight losing streak here. Despite the two fight losing streak Weidman is the -150 favorite to a +130 comeback on the ranked Akhmedov.

Middleweight Bout: #11 Omari Akhmedov (20-4-1, 185.75 lbs.) vs. Chris Weidman (14-5, 186 lbs.)

UN TOUR: Weidman is two inches taller and has five inches of reach over Akhmedov. They touch gloves to get us going. Both men feinting with the hands early. Weidman reaches for a single leg, Akhmedov defends and lands a bit of a right. Akhmedov defends a takedown attempt, they hit the fence clinched then separate. Calf kick from Akhmedov. Weidman reaches for the single leg again, uses that to get onto the fence still looking for it. Akhmedov defends and then separates. Bit of a right from Akhmedov. Akhmedov digs the body with a left. Weidman goes southpaw now, they trade punches. Akhmedov lands a right, tries a double leg but Weidman gets a front headlock and sprawls on him. Back to the feet and clinched then they separate. Weidman grabs a single leg and trips the post leg to get on top of Akhmedov finally. Akhmedov looks to regain his feet, he’s up and clinched on the fence. Weidman still after the single leg, switches to a double leg and gets Akhmedov to his seat along the fence. Butterfly guard for Akhmedov now, Weidman passes to half guard. A few short elbows from Weidman close the round.

SCORECARD: 10-9 Weidman

ROUND TWO: They touch gloves for the round. Bit of a right from Weidman. Akhmedov lands a right. Akhmedov lands a left hook and gets a clinch then takes Weidman down. Weidman looking to wall walk, Akhmedov lands some lefts as he gets up. Single leg now from Akhmedov, defended and they break. Akhmedov lands a jab. Weidman tries a single leg, Akhmedov limp legs free. Body shots from Akhmedov. They wrestle to the fence then break. Bit of a left from Akhmedov, then he defends a single leg until they hit the fence. Some elbows from Akhmedov as Weidman looks for a single leg. Akhmedov defends and spins free. Some punches from Akhmedov, both men already look tired. Another body shot from Akhmedov and a knee as well. Akhmedov with a few jabs then a body shot. Left hook from Akhmedov. Double leg from Akhmedov and he’s on top in half guard. Some ground and pound from Akhmedov, he stands and Weidman is back up. Akhmedov digs the liver again. Weidman keeps eating the left of Akhmedov. Akhmedov catches a kick and trips Weidman down then lands a few lefts as he gets up. Single leg from Akhmedov, he stands over Weidman, lands a bit of a left before the ref makes them restart on the feet. They trade rights as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Akhmedov, 19-19 overall

ROUND THREE: They trade some lefts as the last round starts. Weidman tries a single leg, Akhmedov defends and lands a knee to the body. They hit the fence again, Weidman gets the ride position but Akhmedov is back up against the fence. Mat return from Weidman and he’s got the ride position again. Weidman is after a banana split or spladle, but he can’t get it. Akhmedov rolls and gives up his back, Weidman transitions to the arm triangle from full mount. Weidman loses the choke attempt but he’s still got full mount. Not much going on but there’s no chance the ref stands Weidman up from full mount. Weidman lands a couple of elbows. Akhmedov to a hip, but can’t find the shrimp escape and is still stuck. Weidman is still trying to attack the arm triangle, he’s slowly cranking it and improving his position. Weidman bails on that, a few short elbows now. Akhmedov gives up his back, Weidman with some punches as time runs down.

SCORECARD: 10-9 Weidman, 29-28 Weidman overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Chris Weidman via unanimous decision (29-28, 29-27 x2)

Can see a 10-8 for Weidman in the third, he had full mount for most of that round, but that wasn’t exactly inspiring in terms of what Weidman’s future in the division could be. Mic time for Weidman, he says he’s not thrilled with the performance but knows how badly he needed the win. He says Akhmedov is tough then says he’s back at 185 and he’s coming for all of the top guys.

Derrick Lewis is on a two fight winning streak though both were somewhat dubious decisions, still he’s hoping to get to three in a row again and possibly find another shot at the heavyweight title. Aleksei Oleinik is on a two fight winning streak and could likewise find himself towards the title picture if he can get his 60th professional win here at the expense of Lewis. The odds are with Lewis at -210 to a +180 payout on Oleinik.

Heavyweight Bout: #4 Derrick Lewis (23-7 1 NC, 265 lbs.) vs. #10 Aleksei Oleinik (59-13-1, 227 lbs.)

UN TOUR: Lewis is an inch taller while Oleinik has an inch of reach advantage, the biggest difference is weight where Lewis is some forty pounds heavier. Lewis comes out kicking and we get a brawl before they clinch. Oleinik looking to wrap the head already but he thinks better of it. Lewis tosses Oleinik down and lands some punches before Oleinik gets half guard. Oleinik sneaks out the back and Lewis gets back on top in half guard again. Lewis is floating on top but not doing much at the moment. Oleinik looks to wrap the head with an ezekiel choke but he decides against it. Back up on a single leg and Oleinik gets Lewis down into side control. Oleinik sets up the scarf hold, he gets the position set up but Lewis gets free and lands punches as Oleinik sits in guard. Lewis trying to ride from half guard, Oleinik sweeps into side control and is after the scarf-hold again. Oleinik keeps attacking that scarf hold chest compressor, he could switch to attacking the scarf-hold armbar if he wanted bu the keeps going for the compressor. Oleinik bails on the scarf hold and elbows the body. Now Oleinik looks to isolate the far arm, he’s got an americana attack but the round ends before he can really crank on it.

SCORECARD: 10-9 Oleinik

ROUND TWO: Lewis is backing up, he lands a right and Oleinik is down. Oleinik tries to come up on a single leg but Lewis gets weight down on him, pins him there and unloads with punches until the ref stops it.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Derrick Lewis via KO, punches and hammer fists, at :21 of Round 2

Lewis now has the most knockouts in UFC heavyweight history at 11, surpassing both Cain Velasquez and Junior dos Santos. Lewis on the mic now, he mentions Oleinik had that scarf hold pretty tight and he couldn’t breathe but he got through it. He mentions he knows he’s not where he needs to be at physically, and he wants to drop another 15-20 pounds before he takes another fight. Asked about the future with that in mind he thinks December is a realistic goal, then talks about his family and thanks them for their support. He lists some companies in Houston who have supported him as well, I wonder if any of them sponsor him and he just snuck them onto the broadcast.

Alright everyone that wraps up UFC on ESPN+ 32, some dull spots but some really nice finishes along the way as well. Next week will be UFC 252 when Stipe Miocic tries to get his second heavyweight title reign its first defense when he battles former champion Daniel Cormier. That should be a heck of a fight if their first two bouts were any indicator. We’ll review all the action from this event and preview that one on the 411 Ground and Pound MMA Podcast tomorrow. I’ll be back next week for UFC 252. Thanks everyone for being here, be that live or after the fact. I hope you’ll be back next week. Until then thanks again, stay safe out there, and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.