Ultimate Fighting Championship (UFC) propose un carnage supplémentaire d’octogone avant l’UFC 252 demain soir (samedi 15 août 2020) en direct sur ESPN + pay-per-view (PPV) depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada , alors que Stipe Miocic et Daniel Cormier finalisent leur trilogie dans un combat pour le titre des poids lourds du main event.

L’action supplémentaire se jouera sur le nouveau jeu vidéo EA Sports UFC 4 plus tard ce soir, alors qu’une collection de combattants, de célébrités et de personnalités des médias sociaux se retrouvera face à face sur une carte virtuelle exclusive. L’événement spécial mettra en vedette les superstars de l’UFC Jorge Masvidal et Max Holloway, le champion de boxe poids lourd Tyson Fury et l’acteur hollywoodien Idris Elba. L’action commence à 19h30. ET sur ESPN 2, et peut être vu dans le lecteur vidéo ci-dessus.

D’après la description officielle de YouTube:

La carte de combat virtuelle EA SPORTS UFC LIVE prend certaines des plus grandes célébrités, combattants de l’UFC et autres athlètes et les place dans l’octogone virtuel. Des coups de poing, des blagues et des trash talk seront échangés, chaque match en direct mettant en vedette de grands noms. Tout d’abord, nous avons Behzinga d’Instagram contre l’ancien joueur de la NFL et personnalité sportive Spice Adams. Ensuite, deux matchs pour les fans de lutte – les Bella Twins s’affronteront et Kenny Omega affrontera le streamer Twitch Lirik. Après cela, la légende de l’UFC Max Holloway affrontera le comédien Hannibal Buress dans un combat qui promet beaucoup de coups de poing et de punchlines. Ensuite, la superstar de l’UFC Jorge Masvidal affrontera le rappeur Action Bronson dans le but de se vanter de NYC vs Miami. Enfin, un poids lourd hollywoodien d’Idris Elba affronte un vrai poids lourd du monde de la boxe, Tyson Fury, dans une bataille d’Angleterre à ne pas manquer.

En plus de tous ces grands combats virtuels, il y aura des informations exclusives sur EA SPORTS UFC 4, des séquences et des vidéos nouvellement publiées, et des apparitions d’autres célébrités surprises – et les téléspectateurs à la maison auront une chance de gagner des butins et des prix en regardant et interagir sur les réseaux sociaux. C’est EA SPORTS UFC Virtual Fight Card LIVE, et tout se passe à partir du vendredi 14 août à 19h30 (heure de l’Est) sur ESPN2, la chaîne UFC Twitch et sur la page YouTube de l’UFC. Nous vous verrons à l’Octogone!

EA Sports UFC 4 a été officiellement publié plus tôt dans la journée sur PS4 et Xbox One. Il devrait être le meilleur jeu de combat virtuel jamais créé et offre une tonne de nouvelles fonctionnalités et de goodies pour les fans de combat du monde entier. La bande-annonce officielle peut être vue ici.

Cela dit, le jeu a reçu des critiques mitigées au cours des dernières semaines, car un groupe restreint de fans a pu télécharger la version bêta et tester le gameplay (EA Sports promet d’avoir apporté les modifications appropriées). Il sera intéressant de voir comment chaque combattant / célébrité se comportera plus tard dans la soirée pour la première carte de combat virtuelle officielle EA Sports UFC 4.

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 252 ce week-end ICI, en commençant par le ESPN +/ Matchs «Prelims» du Fight Pass en ligne, qui doivent débuter à 19 h. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN +/ ESPN à 20 h HE, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22 h. ET sur ESPN +.