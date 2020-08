La Jordanie est sur la carte de l’UFC.

Un foyer de longue date de MMA au Moyen-Orient, la Jordanie a produit beaucoup de talent et le pays est enfin sur la grande scène grâce au poids coq Ali Alqaisi.

Alqaisi (8-3 MMA, 0-0 UFC) ouvre l’UFC samedi sur l’événement ESPN + 32 lorsqu’il affronte Irwin Rivera à l’UFC Apex à Las Vegas. Il espère qu’avec sa signature, de nombreux compatriotes jordaniens suivront.

«C’est la meilleure sensation au monde», a déclaré Alqaisi à MMA Junkie. «Cela me rend incroyablement fier d’être le premier de nombreux Jordaniens, espérons-le, à réussir. Le MMA en Jordanie est en plein essor depuis 2011, il est donc temps que nous puissions montrer notre chance dans la cour des grands. C’est drôle – l’UFC n’a pas encore de kit de combat jordanien de Reebok. Mais j’espère que lors de mon deuxième combat, ils le feront. C’est tout ce que cela représente pour le MMA en Jordanie.

«Nous sommes un petit pays, mais avons un immense esprit de combat. J’ai hâte de l’afficher. J’ai entendu dire que la femme de (l’ancien propriétaire) Lorenzo Fertitta est d’origine jordanienne, alors j’espère que lui et sa femme se connecteront également pour regarder et soutenir.

Alqaisi, champion du monde de kung-fu et de sanda 2015 et 2016, a commencé sa carrière tardivement. Il a abandonné ses deux premiers combats professionnels, mais depuis lors, il a remporté sept des huit combats au total et cinq d’affilée.

«J’ai combattu dans le monde entier en kung fu et sanda», a déclaré Alqaisi. «J’ai décidé de passer au MMA à 21 ans et j’ai peut-être sauté trop rapidement dans les profondeurs, combattant des adversaires plus coriaces que je n’aurais pas dû avoir à ce moment-là. Mais j’ai grandi à partir de là et j’ai réussi à organiser une séquence de cinq victoires consécutives dans deux organisations, combattant dans cinq pays.

«Cela a été beaucoup de travail et de sacrifice pour arriver ici, mais ce n’est que le premier objectif. Maintenant, je dois prouver que je suis là pour rester. En fait, j’ai quitté mon emploi de comptable après l’université pour pratiquer les arts martiaux. Mes parents m’ont soutenu tout au long de tout cela, même si cela semblait fou à l’époque.

Alqaisi a passé la majorité de ses camps d’entraînement au gymnase Mat05 à Amman, s’entraînant sous la direction de Samy Aljamal, ceinture noire au cinquième degré et champion ADCC.

Il a récemment déménagé aux États-Unis avec sa femme pour la naissance de sa fille, passant quelque temps à s’entraîner chez Fortis MMA au Texas. Mais une fois que la propagation du COVID-19 s’est accrue au Texas, Alqaisi a décidé qu’un déménagement à Las Vegas pour s’entraîner à la 10e planète Jiu-jitsu et Xtreme Couture était le meilleur pour sa carrière.

C’était un geste qui a porté ses fruits.

«Ma fille est née en mars aux États-Unis, alors je suis venue aux États-Unis pour cela», a déclaré Alqaisi. «Bien sûr, cela a coïncidé avec l’épidémie de COVID-19 et la fermeture des aéroports du monde entier. L’aéroport de Jordanie était également fermé à cette époque. Nous avons donc décidé de nous installer au Texas et de nous y entraîner.

«Une fois que l’épidémie de COVID-19 s’est à nouveau accélérée au Texas, nous avons décidé que nos chances d’obtenir un appel seraient meilleures si nous étions à Vegas, la capitale mondiale du combat et le siège de l’UFC. Ma femme, ma fille et moi louons un appartement depuis six semaines maintenant et nous serons ici jusqu’à la fin du mois d’août. Ce n’était pas facile de déplacer une si jeune famille, mais le déménagement a payé. »

Alqaisi rejoint Mounir Lazzez en tant que deuxième combattant arabe à être signé à l’UFC cette année et avec la promotion qui devrait faire un autre voyage à Abu Dhabi en octobre, Alqaisi pense que nous verrons quelques autres combattants se faire signer.

«Cela a été long à venir», a déclaré Alqaisi. «C’est presque fou que cela ait pris autant de temps. L’UFC a recruté des combattants qui ont combattu dans la région lors de spectacles régionaux, mais jamais quelqu’un de la région. Je pense que vous verrez très bientôt un afflux de combattants de la région.

Il affronte l’ancien champion des poids coq du Titan FC Rivera (9-5 MMA, 0-1 UFC), qu’il espère amener dans la nuit.

« C’est un grand combattant, un combat passionnant », a déclaré Alqaisi. « Je pense que nous avons la chance de mettre sur » Fight of the Night « . Regardez et voyez. Je pense que j’arrive toujours à organiser des combats passionnants.