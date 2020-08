LAS VEGAS – La série Contender de Dana White revient mardi soir et MMA Junkie est sur place pour fournir les résultats en direct des débuts de la saison quatre.

La Contender Series 27 de Dana White se déroule dans les locaux de l’UFC Apex. La carte complète, qui voit les athlètes essayer d’obtenir un contrat UFC, est diffusée en direct sur ESPN + à 20 h. ET.

Dans le combat vedette de la nuit, Ty Flores (7-2), le poids lourd léger de l’équipe de combat d’Elevation, affronte le double vétéran de l’UFC Dustin Jacoby (11-5), qui cherche à retrouver le chemin de la meilleure promotion du sport après une brève course dans l’octogone. qui a pris fin en 2012.

L’événement de mardi ne comprend que quatre combats au lieu des cinq habituels, après qu’un problème médical a forcé un scratch tardif d’un match léger prévu entre Damonte Robinson (6-1-1) et Kenneth Cross (10-3).

* * * *

Dans un affrontement léger en vedette, Uros Medic (6-0) a gardé son record sans tache avec une finition dévastatrice au premier tour de Mikey Gonzalez (7-2).

Gonzalez a ouvert avec un mouvement latéral rapide alors que Medic pressait le pas et cherchait à attaquer. Les deux hommes ont tiré des coups de pied puissants, Gonzalez a lancé plusieurs coups de pied de crochet délicats et des grèves tournantes. Mais Medic a bloqué la plupart des coups et a lancé le feu avec des coups de pied écrasants au corps, y compris un gros qui a vu son adversaire s’effondrer au sol. Au crédit de Gonzalez, il a montré du cœur, luttant contre la douleur et se remettant debout. Il n’a pas été récompensé pour sa bravoure, cependant, alors que Medic continuait d’appuyer, laissant tomber son adversaire avec un coup de poing direct et le terminant par des frappes supplémentaires au sol, forçant l’arbitre Chris Tognoni à quitter le combat à 2:12 de le tour d’ouverture.

Dans un concours de poids mouche, Jerome Rivera (10-2) a remporté une décision durement disputée sur un décousu Luis Rodriguez (11-2).

Rodriguez s’est précipité au centre au début, affrontant le plus grand Rivera. Alors qu’ils s’engageaient, Rodriguez a glissé sur un coup de pied et Rivera s’est immédiatement précipité sur le dos, bloquant un triangle de corps très tôt dans le cadre. Alors qu’initialement dans une mauvaise position, Rodriguez a forcé un virage à l’intérieur et a pris la première position, forçant Rivera à se relever et à se réinitialiser.

Rivera s’est frayé un chemin dans une tentative de retrait au redémarrage, mais Rodriguez a pu rester debout, profitant finalement du glissement de son adversaire pour obtenir son temps en première position dans la dernière minute, où il finirait.

Dans la seconde, les deux hommes sont sortis en tirant, mais Rivera a rapidement changé de niveau et a poussé l’action dans la cage. Rodriguez a de nouveau relevé le défi et les deux sont retournés à la négociation au centre. Rivera a fait de son mieux pour se précipiter et faire pression, tandis que Rodriguez a utilisé un jeu de jambes lisse pour éviter ces attaques. À mi-chemin, c’est Rodriguez qui a marqué le retrait, puis est allé haut sur le corps, se bloquant dans un triangle et cherchant également à attaquer le bras. Rivera était patient dans le mauvais endroit et s’est finalement remis sur pied.

Les deux ont en fait ri un peu quand ils ont ouvert le troisième échange de gros coups sur les pieds. Alors qu’ils se retiraient, Rodriguez était capable de se hisser en première position dans une course au sol, mais Rivera a de nouveau menacé avec ses jambes. Cependant, Rodriguez a continué à s’échapper des tentatives, et ils sont revenus aux pieds un peu après la mi-course.

Rodriguez a marqué un autre retrait tard dans le cadre et Rivera a continué à rechercher des soumissions. Cependant, avec le temps qui s’écoulait, il a été forcé de se démener et d’essayer de faire bouger les choses. Malheureusement pour Rivera, Rodriguez a continué à se retrouver dans les meilleurs endroits après chaque échange, et les deux ont vu le combat aller aux juges, qui se sont tous penchés vers Rivera, peut-être étonnamment avec deux scores 30-27 et un 29-28.

Dans le premier combat de la nuit, le poids léger Jordan Leavitt (7-0) est resté invaincu avec une victoire de soumission au premier tour contre Luke Flores (9-2).

Au début, Leavitt a perdu peu de temps à plonger sous une ligne droite et à tirer pour le démontage, bien qu’il ait dû se battre pour tenter de prendre la première place. Flores était actif de son dos, cherchant à la fois la soumission et les opportunités de balayage, mais Leavitt restait en position dominante. Flores a finalement rampé sur ses pieds un peu après la mi-course, mais il s’est retrouvé sur le dos peu de temps après avoir tenté de sauter et d’attaquer le cou.

Au fur et à mesure que la ronde avançait, Flores était capable de se mettre à genoux, mais Leavitt taquina le dos à plusieurs reprises, le forçant à s’installer sur le dos. Ce n’était pas un problème pour Leavitt, qui a adroitement verrouillé un étranglement en triangle de bras et pressé pour obtenir le robinet à 4:15 du premier round.

Les résultats de la série Contender de Dana White incluent:

Ty Flores contre Dustin Jacoby

Uros Medic déf. Mikey Gonzalez via TKO (coups de poing) – Round 1, 2:12

Jerome Rivera bat. Luis Rodriguez par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Jordan Leavitt bat. Luke Flores via soumission (starter bras-triangle) – Round 1, 4:15