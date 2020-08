Rhea Ripley a perdu le championnat féminin NXT à WrestleMania, et elle essaie toujours de retrouver son chemin vers le sommet. Elle a eu quelques bosses en cours de route, mais cela ne fait que la pousser à faire plus d’efforts.

Ripley a récemment parlé à Newsweek de sa carrière jusqu’à présent. Elle n’a exprimé aucune précipitation pour quitter NXT. Elle espère être là pour «très, très longtemps» à venir.

«Je ne pense pas que je pourrai jamais quitter NXT. Quelque chose arrive toujours et je veux honnêtement être sur NXT pendant longtemps. Que ce soit le cas ou non, je ne sais pas, je n’ai pas cet appel. Je sens que j’ai beaucoup plus à faire ici. Qu’il s’agisse de matchs individuels ou autre, j’adore NXT et j’aime en faire partie. Et j’espère être ici plus longtemps. Je suppose que nous verrons. «