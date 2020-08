La Pia Arena a accueilli le premier de deux événements consécutifs alors que la promotion japonaise Rizin FF a fait son retour à l’action après l’avènement de la pandémie COVID-19.

Marqué «Starting Over», Rizin FF 22 se vantait d’une carte de neuf combats, avec sept combats de MMA, alors que l’action se déroulait devant une foule à capacité réduite à Yokohama, au Japon.

Ici, nous récapitulons le meilleur de l’action alors que la promotion japonaise émergeait de son verrouillage COVID-19 …

Dominant de Souza remporte son retour

Le favori des fans brésiliens, Roberto de Souza, a fait un retour victorieux sur le ring Rizin FF avec une démolition en un tour de Yusuke Yachi lors de l’événement principal de la soirée à Yokohama.

La précédente apparition en MMA de De Souza pour la promotion japonaise l’a vu éliminé du Grand Prix des poids légers en seulement 75 secondes par l’Américain Johnny Case au Rizin FF 19 alors que le Brésilien perdait son record invaincu de manière dévastatrice en octobre dernier.

« Satoshi » a ensuite figuré dans une exposition de grappling au Rizin FF 21, où il a battu cinq adversaires, dos à dos, en un temps combiné de six minutes, cinq secondes. Mais son retour très attendu en MMA n’est venu que dimanche, car il a rebondi dans la colonne des victoires de manière dominante.

Il n’a fallu que 60 secondes à De Souza (10-1) pour faire passer l’action au tapis, et le Brésilien a immédiatement fait la transition vers la monture. Il a ensuite déclenché un bombardement de terrain et de livre qui a laissé son adversaire dans une situation de cauchemar.

Yachi (21-10) a envisagé à deux reprises d’abandonner son dos mais, après s’être rendu compte que de Souza était prêt à verrouiller un starter arrière nu à la moindre ouverture, le combattant japonais a choisi de rester dos au tapis. La voie de soumission n’étant pas disponible, de Souza a poursuivi son barrage incessant de frappes au sol qui ont finalement forcé l’arrêt du premier tour alors qu’il enregistrait sa 10e victoire en carrière de manière catégorique.

Hamasaki rebondit avec une victoire de soumission

L’ancienne championne des super poids atomiques de Rizin FF, Ayaka Hamasaki, a produit une performance dominante pour surpasser, puis surpasser la championne des poids atomiques de Deep Jewels Tomo Maesawa et réaffirmer ses références au championnat dans la division des 48 kilos (105,8 livres) de la promotion.

Hamasaki (20-3) a perdu son titre contre Seo Hee Ham le soir du Nouvel An l’année dernière à Rizin FF 20, mais elle a rebondi avec style pour soumettre Maesawa (13-11) via Kimura au deuxième tour et se maintenir dans le mix pour un match revanche avec le champion sud-coréen.

Hamasaki a abandonné Maesawa au début du premier tour, mais la joueuse de 32 ans a immédiatement rebondi et a riposté avec ses propres frappes dans un début de match haletant. Travaillant hors de la position gaucher, Hamasaki a ralenti le tempo et a commencé à éliminer son adversaire plus petit, utilisant sa taille et son avantage pour se connecter presque avec ses frappes.

Dans la dernière minute du round, Hamasaki a réussi à faire trébucher Maesawa sur le tapis et a immédiatement lancé l’attaque alors qu’elle établissait le contrôle latéral et travaillait pour un brassard. Mais le champion de Deep Jewels s’est battu pour éviter la soumission et a survécu à la manche.

L’action s’est déroulée sur le tapis beaucoup plus tôt lors du deuxième tour, alors que Hamasaki a de nouveau progressé vers une tentative de brassard. Maesawa a de nouveau tenté d’utiliser sa force pour retarder la soumission, mais cette fois, Hamasaki n’a pas été niée, car elle a changé de technique et a enfermé Kimura en fin de combat pour remporter la 20e victoire de sa carrière.

Asakura fait une déclaration de titre

Immédiatement avant la victoire du Hamasaki, sa compatriote Kanna Asakura a livré une performance remarquable en prouvant ses références en tant que menace pour le titre en remportant une victoire décisive sur l’adolescente Mizuki Furuse.

Asakura (17-4) a été soumise par Ayaka Hamasaki pour le titre vacant en 2018 et cherche depuis à revenir à la ceinture. Et, après avoir remporté des victoires sur Alesha Zappitella et Jayme Hinshaw respectivement au Rizin FF 18 et au Bellator 237, Asakura a produit une performance décisive pour terminer Furuse (7-7) et se rapprocher de son objectif.

Malgré son bilan mitigé, Furuse s’est dirigée vers le match sur une séquence de quatre victoires consécutives après avoir subi ses pertes en carrière lors de ses premiers combats. Mais la jeune femme de 19 ans a été rapidement abattue par Asakura, qui l’a reprise et a lancé un barrage de grèves non-stop qui a finalement forcé un arrêt rapide de TKO au premier tour.

Inoue attrape un sous-marin Quickfire

L’ancien poids coq de l’UFC Naoki Inoue a livré une performance impressionnante au vétéran Shooto Watanabe sa première défaite depuis 2017.

Watanabe (20-5-6) est entré dans le match avec une série de neuf combats sans défaite, mais Inoue (14-2) a bourré sa tentative de retrait précoce, a pris les choses au tapis lui-même, a arraché le cou du joueur de 31 ans et a verrouillé un starter arrière nu pour une finition clinique de premier tour.

Rizin FF 22: Résultats complets

Roberto de Souza bat. Yusuke Yachi via TKO (frappes au sol) – Ronde 1

Ayaka Hamasaki bat. Tomo Maesawa via soumission (Kimura) – Round 2

Kanna Asakura bat. Mizuki Furuse via TKO (frappes au sol) – Ronde 1

Naoki Inoue bat. Shooto Watanabe via soumission (étranglement arrière nu) – Round 1

Tetsuya Seki bat. Kouya Kanda via TKO (coups de poing) – Ronde 2

Kyohei Hagiwara bat. Rikuto Shirakawa via TKO (coups de poing) – Ronde 3

Kenji Kato bat. Erson Yamamoto via TKO (coups de poing) – Ronde 1