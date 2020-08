Un mois après ses débuts et sa perte de décision unanime à l’UFC, le Russe Roman Bogatov a été démis de ses fonctions.

« Oui, ils m’ont dit qu’ils avaient résilié mon contrat »dit le directeur de Bogatov, Sayat Abdrakhmanov russe moyen TASS, qui a confirmé que la décision était après de multiples fautes dans leur combat contre Léonard de Santos.

Bogatov a jeté trois genoux illégaux dans ce combat, un frappant Les saints dans l’aine, puis un dans la tête sur le sol. Après cette faute dangereuse, l’arbitre a déduit deux points de Bogatov. Le score final des juges était 29-26, 29-26 et 29-26 à faveur de Les saints.

romain signé avec UFC après avoir été champion léger de M-1 grâce à sa lutte forte et suffocante, mais son attitude lors de ses débuts dans l’Octogone n’était pas acceptable. Quelques genoux le renvoyèrent dans les ligues mineures avec une marque noire dans son nom.

romain rejoint la liste non liée récente. La semaine dernière, plusieurs combattants ont été coupés, dont Ray Borg (qui a réussi plusieurs combats et n’a pas pris de poids en plusieurs), Eric Spicely (qui a eu des problèmes de poids et a été licencié), et Corey Anderson qui a demandé à mettre fin à son contrat avec UFC et a décidé de signer avec Bellator MMA.