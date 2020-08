Rusev a eu sa période à la WWE, mais il n’a jamais perdu l’admiration et le respect total pour ceux qui sont plus hauts que lui dans la chaîne alimentaire. Par exemple, The Undertaker a toujours été gentil avec Rusev, mais The Deadman l’a toujours intimidé.

Miro est maintenant un streamer Twitch et a affirmé qu’il avait abandonné ses jours de lutteur professionnel. On ne sait pas s’il s’y tiendra, mais pour l’instant, il fait une tuerie en jouant à des jeux et en passant du temps avec les fans à l’émission.

Rusev dit que Triple H est un Dieu infatigable

Lors d’une récente émission Twitch, Miro a déclaré qu’il avait autant de respect pour les vétérans que Triple H dans les coulisses qu’il restait à l’écart d’eux. Il les a comparés à des « dieux inaccessibles » en ce qui concerne sa place dans le casting de la WWE.

«Mais j’ai beaucoup de respect pour ces gars, mec. Même Triple H, quand j’étais dans les coulisses, gardait toujours mes distances parce que ces types étaient trop grands pour moi, mec. Ils étaient comme ces dieux inaccessibles. «

Triple H a beaucoup de respect à la WWE en raison de sa seule position dans l’entreprise, sans parler de ses réalisations sur le ring. Nous ne saurons jamais en quoi les choses auraient pu être différentes pour Miro s’il avait décidé qu’il serait ami avec Triple H au lieu de rester en dehors de son chemin.

