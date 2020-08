Matt Hardy a été attaqué et a eu la tête fendue pendant AEW Dynamite cette semaine. Sammy Guevara l’a accidentellement frappé au visage avec une chaise, le segment était prévu, mais Guevara a utilisé la mauvaise chaise.

Reby Hardy n’était pas du tout satisfaite de ce qui s’était passé. De nombreux autres fans ont parlé de la quantité de sang vue à la télévision, même si ce n’était pas intentionnel.

Lors de la dernière édition de Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez a expliqué qu’il y avait apparemment deux chaises au bord du ring. Guevara était censé jeter une chaise pliante comme Sabu le faisait. Il ne pouvait pas trouver la bonne, alors il attrapa la première chaise qu’il put et la lança à Hardy.

«Apparemment, il y avait deux chaises là-bas. L’une d’elles était sa chaise pliante traditionnelle et l’idée était que Sammy la jette et ce serait comme si Sabu et Matt Hardy étaient censés pouvoir lever les bras et que cela allait se protéger du coup.

Maintenant, le problème était qu’ils étaient là-bas dans le feu de l’action et Sammy était très excité et il a regardé autour de lui et n’a pas pu trouver la chaise pliante, alors il a trouvé une de ces chaises vraiment lourdes, un type de chaise totalement différent et Il a paniqué et l’a jeté et a frappé Matt Hardy et l’a ouvert et Matt Hardy avait besoin de 13 points. «