Le poids léger brésilien Roberto Satoshi n’a pas ressenti les effets de la pandémie COVID-19 au début, mais la perspective d’une deuxième vague du virus étant toujours une réalité au Japon, où il vit depuis de nombreuses années maintenant, le maintient sur ses gardes.

« Cela empire pour nous maintenant », a déclaré Satoshi dans une interview avec MMA Fighting. «La deuxième vague arrive pire que la première. Nous n’avons eu que deux cas ici (à Hamamatsu), et maintenant nous en avons beaucoup plus. Il y a eu un cas dans un restaurant et 60 personnes l’ont eu. Cela a empiré à mesure que les gens se détendaient.

Satoshi s’attendait à faire partie de RIZIN 22 le 19 avril, mais l’émission a été annulée en raison de la crise sanitaire plus tôt cette année. La société reprendra ses activités avec un double programme ce week-end, Satoshi affrontant Yusuke Yachi lors de l’événement principal le 9 août, mais les effets financiers causés par l’épidémie de coronavirus ont presque forcé la société à fermer ses portes.

Le président de RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, a annoncé une campagne de financement participatif plus tôt cette année dans le but de maintenir l’entreprise en vie tout en étant incapable de mettre des cartes et a recueilli près de 500 000 $.

«Mec, j’étais inquiet», a déclaré Satoshi. «J’aime vraiment l’entreprise, ils m’aident beaucoup. C’est un spectacle fait pour les athlètes et pour les fans. J’étais assez bouleversé parce que RIZIN est comme les cendres de PRIDE. Quand j’ai finalement réussi à signer avec la plus grande promotion du Japon et à me battre trois fois là-bas, ce serait très triste que cela se termine à cause d’une pandémie. »

Satoshi admet qu’il craint toujours pour l’avenir de la promotion malgré la paire de spectacles réservés pour cette semaine, une programmation de neuf achats prévue le 9 août à Yokohama suivie d’un spectacle de neuf matchs à l’intérieur de la Pia Arena MM le 10 août.

«Le Japon a pris quelques précautions, mais cela n’a pas beaucoup changé», a déclaré Satoshi. «Puisque (RIZIN) est une grande promotion, quand il perd de l’argent, il perd beaucoup d’argent. J’étais inquiet. Mais je suis heureux de voir les choses s’améliorer et revenir à la normale, certaines promotions organisant également des événements. C’est à ce moment que j’ai pensé: «ouf, je pense qu’il y a de l’espoir pour RIZIN», mais je suis toujours inquiet de l’arrivée d’une deuxième vague de corona. Je peux dire que ce n’est toujours pas sûr à 100%. »

Le poids léger brésilien fera son retour aux arts martiaux mixtes 10 mois après avoir subi sa première défaite professionnelle, un KO au premier tour contre Johnny Case dans le grand prix des poids légers de la société. RIZIN ne pouvait pas choisir les athlètes internationaux en raison des restrictions de voyage cette fois, mais le grappler aime Yachi comme son prochain ennemi.

Yachi est beaucoup plus expérimenté en tant qu’artiste martial mixte que le 9-1 natif de Sao Paulo, mais Satoshi a un état d’esprit différent dans ce combat par rapport à son précédent.

«Je n’ai pas honte de dire ça, je pense que j’étais trop inquiet avant mon combat avec Casey car il avait beaucoup d’expérience, il était un ancien combattant de l’UFC, il avait une histoire», admet Satoshi. «J’étais inquiet et j’ai fait des erreurs dans le combat, à la fois sur le plan stratégique et psychologique. C’est pourquoi je n’ai pas fait un bon combat.

«Mais je suis heureux de revenir. Je ne veux pas laisser mon image entachée par ce combat. Je sais que ce n’était pas un bon combat, un beau combat, en particulier la façon dont j’ai perdu, mais ce qui compte le plus maintenant, c’est de revenir et de montrer que ce n’était pas le vrai Roberto Satoshi. »

Faire face à un tel sentiment avant un combat de poing était une première dans la carrière de MMA de Satoshi. Auparavant, l’as du jiu-jitsu brésilien avait remporté de grosses victoires à élimination directe sur les vétérans de longue date à Satoru Kitaoka et Mizuto Hirota sous la bannière RIZIN, mais quelque chose clochait contre Casey.

Satoshi n’a rien ressenti de près de cela en février, lorsqu’il a été sélectionné pour un défi unique à l’intérieur du ring RIZIN, soumettre cinq adversaires d’affilée dans des matchs de grappling.

«Même quand j’ai affronté les meilleurs du monde, j’ai toujours été confiant parce que j’entraîne le jiu-jitsu depuis l’âge de cinq ans, vous savez?» a déclaré Satoshi, qui a exploité Yuna Kimura, Koji Shigemizu, Edison Kagohara, Hiroshi Shinagawa et Yuki Nakai à RIZIN 21. « Mais c’était du MMA et j’étais comme, je me bats dans le plus grand spectacle du Japon, je me bats dans un grand prix, et il y a une ceinture sur la ligne. Je pense que c’était la première fois que j’avais ce sentiment de ne pas être préparé.

«Pour vous dire la vérité, je ressens toujours de l’appréhension quand je me bats pour RIZIN parce que c’est un grand spectacle avec beaucoup d’athlètes de haut niveau, mais je crois en moi et je sais de quoi je suis capable. Je pense que c’est la clé maintenant. Je sais que je suis prêt et je sais que je peux le faire. Je dois juste y croire.

L’expert du grappling n’a pas encore remporté de victoire lors d’un combat de MMA sous les lumières de RIZIN au Japon, et Yachi n’a été engagé que deux fois en 30 combats professionnels, dont une défaite au quatrième tour contre le futur champion de l’UFC Alexander Volkanovski en 2015.

Satoshi espère réussir cette fois.

« Je suis une ceinture bleue arrogante sur les pieds [laughs] mais le jiu-jitsu sera toujours mon truc, alors je veux une soumission », a déclaré Satoshi. « Je n’ai encore soumis personne dans RIZIN. Je veux montrer mon jiu-jitsu au Japon. C’est ce que fait Bonsai Jiu-Jitsu ici au Japon. »