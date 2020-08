Le président de Bellator, Scott Coker, n’est pas sûr de l’avenir de Michael Chandler avec la promotion.

Coker ne sait pas si l’ancien champion des poids légers re-signera avec Bellator ou trouvera une nouvelle maison de combat. Chandler (21-5 MMA, 18-5 BMMA) est devenu un joueur autonome après avoir éliminé Benson Henderson dans l’événement principal du Bellator 243 plus tôt ce mois-ci.

Coker a déclaré jeudi à MMA Junkie qu’il prévoyait de parler avec Chandler très bientôt.

« Nous sommes en dialogue, et il y aura probablement une conversation sérieuse cette semaine à venir, et nous parlons à Michael depuis un moment », a déclaré Coker. «Il voulait tester l’agence libre, et regardez, l’agence libre est une excellente opportunité pour les combattants. Je ne pense même pas que Michael sait où il aboutira à ce stade.

«Si nous le signons, je pense que nous avons de grands combats à venir pour lui, et je suis sûr qu’il veut combattre à nouveau ‘Pitbull’ (Patricio Freire), car c’était une grande victoire pour ‘Pitbull’. Je pense que vous ‘ ll verra beaucoup de 155 livres entrer dans notre entreprise et grandir dans notre entreprise. Je vois beaucoup de gars sauter de 145 à 155, et je pense que «Pitbull» a prouvé que c’était efficace. L’agence libre fonctionne dans les deux sens, mais nous adorons Michael Chandler. Il a été l’ambassadeur de l’entreprise et nous verrons ce qui se passe. »

Chandler, 34 ans, a concouru au Bellator pour la majorité de sa carrière professionnelle, avec 23 de ses 26 combats dans l’entreprise. Chandler a détenu le titre léger du Bellator pendant trois règnes différents. Il est actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives après avoir perdu la ceinture contre Patricio «Pitbull».