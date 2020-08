UNCASVILLE, Connecticut – Le président de Bellator, Scott Coker, a réussi à remettre Bellator en service après l’arrêt du COVID-19, et son attention se tourne maintenant vers la réservation de ses grandes stars dans de grands combats.

L’un de ces combattants est l’icône des poids lourds russe Fedor Emelianenko, dont la «tournée de retraite» a été suspendue lorsque la pandémie de coronavirus a provoqué l’arrêt mondial des voyages internationaux et des événements sportifs alors que le monde se battait pour contrôler la propagation du virus.

Maintenant que les choses commencent à s’ouvrir et que les restrictions de voyage commencent à s’atténuer, Coker et Emelianenko (39-6 MMA, 3-2 BMMA) sont en discussion active sur comment et quand réserver les derniers combats de «The Last Emperor».

Coker avait précédemment révélé à MMA Junkie qu’il s’asseoirait avec Emelianenko pendant la semaine de combat avant le Bellator 244 et, revenant sur le sujet lors de la conférence de presse d’après-combat, il a déclaré aux journalistes, y compris MMA Junkie, que les discussions se déroulaient bien entre les deux parties.

«Cela s’est très bien passé», a-t-il expliqué. «Il comprend que nous allons probablement nous battre vers la fin de cette année, au début de l’année prochaine. Il aimerait se battre devant une foule, pour être honnête. Nous allons donc voir comment les choses se passent avec la situation COVID.

«Le plan a toujours été de ne pas le combattre ici aux États-Unis, pour être honnête. Bien qu’il ait dit qu’il adorerait Chicago, puis New York et ensuite L.A. Mais il a dit qu’il aimerait se battre en Europe et qu’il aimerait se battre dans sa ville natale, alors nous explorons toutes les options.

« Comme vous le savez les gars, c’est une situation difficile de voyager en ce moment, mais je pense qu’avec le temps, nous serons en mesure de le mettre en place et nous le ferons correctement. »