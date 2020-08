Image via @ufc sur les images Instagram / . (photographe non répertorié)

La star des poids coq de l’UFC, Sean O’Malley, estime que son rival de division Cody Garbrandt ne veut pas vraiment le combattre à la suite de leurs récents va-et-vient sur les réseaux sociaux.

Alors que «Suga» peut avoir les mains pleines à l’UFC 252 ce week-end lorsqu’il affrontera Marlon Vera, de nombreux fans et experts ont du mal à éviter de regarder vers l’avenir étant donné à quel point il est excitant chaque fois qu’il concourt dans l’Octogone.

Lors d’une récente interview avec MMA Fighting, O’Malley a clairement indiqué qu’il pensait que Garbrandt ne voulait pas vraiment le combattre.

«Je ne pense pas qu’il veuille me battre», a déclaré O’Malley. «Je suis peut-être un peu partial… Je ne pense pas que Cody veuille me battre.

«Je pense qu’il voit ce combat, je suis long, je suis grand, je suis précis, je lance des coups droits, il lance des crochets. Il a 5’3. » J’ai 6 ans et 4 ans. » Il ne veut pas de ce combat. «

Citations gracieuseté de MMA Fighting

Alors qu’O’Malley apprécie clairement sa montée en puissance, il a également admis qu’il manque l’énergie que les fans apportent à l’occasion – et il veut qu’ils l’aident à le ressentir une fois de plus.

« Je regardais mon combat de Jose Quinones, et je l’ai regardé du point de vue d’un fan dans les gradins », a déclaré O’Malley. «Le simple fait de voir les fans exploser quand j’ai laissé tomber Jose… J’ai laissé tomber Eddie d’une manière plus vicieuse, noueuse, plus excitante et explosive. J’ai envie de revoir ce combat, ce n’est pas la même chose. Ce serait beaucoup plus agréable de le revoir et de regarder la foule se déchaîner.

«Ensuite, j’ai regardé ce documentaire de Michael Jordan, The Last Dance», a ajouté O’Malley. «Voir à quel point ces fans sont excités quand quelqu’un réalise un tir gagnant… Je me vois dans ces situations, laissant tomber quelqu’un, et ça craint de me faire voler ce moment, d’une certaine manière. Mais je connais aussi un million de personnes ou quoi que ce soit qui regardent à la maison.

«J’ai dit à tout le monde: enregistrez votre réaction», dit-il. « Je veux le regarder. J’ai regardé toutes les réactions des gens que j’ai pu trouver lorsque j’ai assommé Eddie, et ça donne l’impression qu’ils sont là avec nous. Ça me manque vraiment.

Bien que cela puisse être une question difficile, vous pouvez parier que son objectif est de sécuriser un autre KO lors de sa confrontation avec «Chito» samedi soir.