Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Sean O’Malley veut toujours se battre contre Cody Garbrandt même si l’ancien champion des poids coq tombe en poids mouche.

O’Malley est prêt à combattre Marlon Vera dans le co-main event de l’UFC 252. C’est un combat très intéressant et beaucoup pensaient que « Sugar » appellerait Garbrandt s’il levait la main.

Pourtant, avec Garbrandt combattant Deiveson Figueiredo, la légende pourrait ne pas avoir de sens. Mais, O’Malley indique clairement que lui et Garbrandt se battront un jour et qu’il lèvera la main à chaque fois. Sugar sait que ce serait un combat frappant et il est le meilleur attaquant qui lui donne confiance.

«Nous allons nous battre. Je sais que j’ai battu Cody 10 fois sur 10. Ce sera un match frappant et je suis un meilleur attaquant, c’est comme ça que ça se passe », a déclaré O’Malley sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Il a ce droit en pronation quand il ferme les yeux et l’a posé sur des gens honnêtes. Donc, c’est une menace, c’est dangereux quand quelqu’un lance des bombes comme ça et a confiance en elles. Mais j’ai battu Vera et nous allons certainement nous battre et ce sera un bon combat. Je pense que si ça se passe bien, peut-être que je ne combattrai pas Cody ensuite et nous laissons ça s’accumuler et que ce soit un grand combat à la carte un jour. «

La rivalité entre Sean O’Malley et Cody Garbrandt continue de croître de jour en jour. Les deux ont continué à se parler sur les réseaux sociaux. Donc, pour Sugar, il indique clairement qu’il veut le combattre sur toute la ligne. Mais, si Garbrandt perd à l’UFC 255 en novembre, il y a une chance que la ferraille ne se produise pas avant un certain temps.

Pensez-vous que nous verrons Sean O’Malley et Cody Garbrandt se battre? Si c’est le cas, qui pensez-vous gagnera?