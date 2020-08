Trois ans et trois combats plus tard, Stipe Miocic s’est défini comme le plus grand poids lourd de l’histoire de l’UFC.

Après avoir partagé deux combats avec Daniel Cormier en 2018 et 2019, le natif de l’Ohio a clôturé la trilogie par une victoire par décision unanime après une bataille aller-retour sur les cinq tours de l’événement principal de l’UFC 252. Les scores finaux étaient 49-46, 49-46 et 48-47 avec Miocic remportant la victoire.

Bien qu’il y ait eu quelques mauvais sentiments entre les poids lourds dans les dernières semaines qui ont précédé le combat, Miocic n’avait que des compliments pour Cormier après l’avoir affronté trois fois consécutives.

«Honnêtement, c’est un sacré combattant», a déclaré Miocic à propos de Cormier. «Je ne lui souhaite que le meilleur. C’est un champion incroyable. C’est un mec dur. «

Tout comme il a terminé le match revanche, Miocic a ouvert la trilogie avec une main gauche dure sur le corps, mais Cormier a contré en fermant la distance et en cherchant le retrait. Miocic n’a pas tardé à se dégager mais il a quand même dû être prudent, ce qui a permis à Cormier de revenir sur le dessus avec un bon coup de poing.

Un coup d’œil a interrompu momentanément le combat, mais au redémarrage, Cormier a commencé à trouver une maison cohérente pour cette même main droite qui lui a valu un KO contre Miocic lors de leur première rencontre. Chaque fois que Cormier entrait à l’intérieur, il balançait sa main droite comme un marteau et Miocic avait du mal à l’éviter.

Au deuxième tour, Miocic a commencé à établir son jab mais la rapidité et l’insaisissabilité de Cormier sur les pieds l’ont empêché de se connecter avec ses combinaisons. Juste au moment où il est apparu que Cormier commençait à s’installer dans un rythme, Miocic a avancé avec une série de coups de poing éclair qui a mis l’ancien champion de deux divisions en difficulté.

Alors que Miocic se déchaînait, Cormier est tombé sur le tapis et le natif de l’Ohio a commencé à chercher l’arrivée. Cormier a réussi à tenir jusqu’à ce que le klaxon retentisse, mais il a été définitivement compromis après avoir mangé plusieurs coups durs successifs.

Il semblait que Cormier était toujours abasourdi alors qu’il sortait pour le troisième round avec Miocic sur l’attaque tout en restant prudent face à la contre-attaque. Miocic a continué à poivrer la tête et le corps tout en choisissant et en choisissant ses moments pour libérer ses coups de poing puissants.

Alors que Miocic était aux commandes, un échange tardif s’est terminé par un autre coup d’œil, sauf que cette fois, c’est Cormier qui a été le destinataire de la faute accidentelle. En sortant de son coin, Cormier remarqua à quel point sa vision était gravement altérée.

« Je ne pouvais pas voir le reste du combat », a déclaré Cormier après le combat. «Je ne vois rien de mon œil gauche. Cela n’a pas d’importance. Je ne peux tout simplement pas voir de mon œil gauche. «

Bien que Cormier souffre du coup d’œil, il était toujours résistant car il refusait de concéder tout en menaçant constamment Miocic avec cette même main droite qui continuait à payer des dividendes alors que le combat se poursuivait.

Pour ralentir Cormier, Miocic a contré en travaillant du corps à corps contre la cage tout en poussant à un rythme exhaustif. Chaque fois que les combattants se séparaient, Miocic cherchait des coups de poing droits au milieu tandis que Cormier était toujours à la recherche d’un KO avec ce coup droit.

Profondément dans le cinquième et dernier round, Miocic était juste le combattant le plus actif tout en étiquetant Cormier avec des combinaisons, puis en le forçant contre la cage encore et encore. Quand ce fut fini, les deux combattants étaient visiblement fatigués mais c’était Miocic qui avait été la force offensive la plus efficace pendant 25 minutes et cela figurait sur les tableaux de bord.

Bien que ce ne soit évidemment pas le résultat qu’il voulait, Cormier est resté fidèle à sa parole en confirmant son intention de se retirer du sport après ce troisième et dernier combat avec Miocic.

«Ça craint», a déclaré Cormier. «Etre sur le côté perdant de deux grands combats et trilogies, c’est une position très triste à occuper. Je vais y faire face comme j’ai traité des choses dans le passé. Je ne suis pas intéressé à me battre pour autre chose que pour des titres et je n’imagine pas qu’il y aura un titre dans le futur.

«Ce sera tout pour moi. J’ai eu une longue course. C’est génial. Je viens de me battre pour mon dernier combat pour un championnat des poids lourds. C’était un très bon combat.

Quant à Miocic, il a à nouveau défendu son titre des poids lourds de l’UFC tout en vainquant un ennemi qui lui avait enlevé cette ceinture deux ans plus tôt. Alors que la liste des prétendants commence déjà à s’aligner pour lui faire face – y compris un défi potentiel du champion des poids lourds légers Jon Jones – Miocic se concentre uniquement sur le retour à la maison pour voir sa famille avant même de penser à l’avenir.

«Profitez simplement de la vie pour le moment», a déclaré Miocic. « Guérissez-vous et nous le découvrirons. »