Regardez Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3 les meilleurs moments de la vidéo de combat complet de l’événement principal de l’UFC 252 ci-dessus, avec l’aimable autorisation de l’UFC.

UFC 252: Miocic vs Cormier 3 a eu lieu le 15 août à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.Daniel Cormier et Stipe Miocic sont entrés en collision dans un concours pour le titre des poids lourds lors de l’événement principal de la nuit, qui a été diffusé en direct sur ESPN + pay-per-view . Regardez plus de moments forts de la vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Cormier vs Miocic 3, consultez le jeu par jeu gracieuseté de Jed Meshew de MMA Fighting.

Tour 1: Marc Goddard est le troisième homme dans la cage pour ce combat pour le titre des poids lourds. Les combattants touchent des gants pour lancer les choses et Miocic mène avec un léger coup de pied bas à l’intérieur. Miocic est à l’extérieur avec DC prenant le centre mais la première minute est très prudente. Un bon coup de pied de Miocic est la première vraie frappe du combat. Miocic décroche un crochet gauche mais DC arrache un simple bas et obtient un retrait. Miocic est de retour sur ses pieds mais DC tient la tête avant et atterrit un bon genou. Miocic est coincé là-bas pour quelques-uns mais est enfin capable de casser. DC arrive clairement avec un plan de jeu plus mesuré et Miocic travaille le corps et les jambes. Bon coup de pied bas de DC. Stipe touche DC et DC décroche une grosse main droite mais Miocic la mange. Stipe a l’air plutôt bien ici mais attrape un doigt dans les yeux et Goddard l’arrête pour donner à Miocic le temps de récupérer.

Miocic est prêt à partir maintenant et Goddard donne un sérieux avertissement à Cormier. DC s’excuse auprès de Miocic et ils sont de retour au travail. Les coups bas atterrissent pour les hommes et DC atterrit peut-être bas, mais Miocic continue de se battre. DC pose un crochet sur le corps et une grosse main droite atterrit haut pour Miocic. Miocic tire maintenant des combinaisons et Cormier a l’air perdu. Miocic commence à intervenir et DC obtient de gros coups à l’intérieur. Les deux se disputent contre la clôture et Cormier fait vaciller Miocic avec un gros crochet droit. Miocic garde ses pieds et arrive dans l’espace et le tour se termine. Cette main droite a peut-être suffi à voler la manche à Cormier.

MMAFighting marque le round 10-9 Cormier.

2ème round: Si Miocic peut éviter la portée du corps à corps, il va gagner mais quand DC l’a rendu moche, il a un avantage majeur. Miocic opte pour un coup de pied mais finit par atterrir bas. Une brève pause dans l’action et ils y sont de retour. Miocic attaque et décroche un crochet lfet qui attire l’attention de DC. Et maintenant, Stipe menace un retrait pendant un moment pour donner à DC autre chose à penser. Un corps à corps s’ensuit et Cormier décroche trois gros coups mais Miocic les mange. Miocic continue de travailler le corps à distance et ça va être une source d’argent pour lui. Cormier fait pression et l’action reprend ici. Certes, Miocic reprend son volume et DC réagit maintenant aux feintes. Une accalmie dans l’action au milieu de la manche et DC est maintenant en train de pomper un bon coup. Bon crochet gauche de Miocic. Les tactiques changent et c’est un vrai combat pour le titre. Un corps à corps se produit et Miocic menace un voyage mais ne l’obtient pas et Miocic se concentre sur ne pas manger un gros coup. DC décroche une grosse main droite. Contre, 3e tour: Cormier semble en avoir récupéré mais il panique et se fait prendre contre la clôture l’a blessé et Miocic est maintenant à la traque pour commencer le troisième. Miocic s’avance mais DC décroche une main droite qui le recule pendant un moment. Mioci retourne au corps. Miocic décroche un bras droit et DC est à la recherche de faneurs. DC est clairement fatigué et il n’y a pas de lutte de sa part. Miocic décroche DC et le met contre la clôture et Cormier essaie clairement de se reposer ici. Un coude en rotation de Miocic frappe le corps et maintenant ils sont à nouveau à portée. Cormier a peut-être l’air amélioré et pompe à nouveau le jab. Miocic se fraye un chemin dans un autre corps à corps et a à nouveau Cormier contre la clôture. DC est vraiment très fatigué. Miocic ne fait pas grand-chose avec cette position et peut-être que cela aide DC.Good crochet droit de Miocic à sortir du corps à corps. Maintenant, DC avance et a l’air rafraîchi. Je ne m’y attendais pas. Moicic a toujours l’air vif. Dans les corps à corps, Miocic ligote les mains de DC et l’empêche de décrocher le tir KO. La grosse main droite de Miocic et DC décroche un bon coup. Le tour se termine avec Miocic qui pique accidentellement DC dans l’œil mais Goddard ne le voit pas.

MMAFighting marque le round 10-9 Miocic, 29-27 Miocic au total.

Tour 4: Sensationnel. L’œil de Cormier est essentiellement fermé à tout coup de œil et maintenant DC garde une haute garde. Cela pourrait être très décevant. Néanmoins, DC a décroché de bonnes mains et Miocic se décrochent et emmène DC à la clôture. Toujours pas d’offense là-bas et la pause et maintenant DC est en attaque, mais Miocic atterrit une main droite qui arrête cela. DC est clairement affecté par le fait d’avoir un œil, mais Miocic n’en profite pas vraiment. Cependant, DC réussit de bons coups et Miocic remporte à nouveau. Les deux se séparent et Miocic n’a pas fait trop ce tour et pourrait ralentir lui-même. La grosse main droite ramène la tête de Miocic en arrière. Maintenant, Miocic avance et DC décroche à nouveau une grosse droite, mais Miocic décroche et étouffe DC contre la clôture. Ces deux hommes sont juste vraiment égaux. DC tente un voyage qui lui permet de séparer le corps à corps mais Miocic décroche un bon crochet du gauche. Miocic commence vraiment à aller au corps à corps pour raccourcir ces rounds mais pas de dégâts. Les grandes mains droites des deux hommes en débarquent une autre de DC. Cela a été un excellent combat.

MMAFighting marque le round 10-9 Cormier, 38-37 Miocic au total.

Tour 5: Dans le coin, les entraîneurs de DC appellent à la lutte et demandent une finition, pas confiants dans les tableaux de bord. Les deux hommes s’embrassent pour commencer le tour final et Miocic regarde le combattant le plus frais. Body jabs de Miocic au début. Main gauche de DC mais plus de compteurs de Miocic. Bonne combinaison de Miocic et il choisit DC à part tôt. DC force un corps à corps et maintenant il a Miocic contre la clôture mais Stipe fait marche arrière. Miocic s’appuie sur DC mais il ne se passe pas grand-chose de chaque côté. Il reste trois minutes et le coin de DC essaie de le pousser à faire quelque chose. DC se sépare. et DC décroche une paire de bonnes mains mais Miocic répond. Miocic s’accroche au centre de la cage et part en voyage. DC reste debout et décroche une grosse main droite. Miocic se rapproche et force DC à la cage. Il reste deux minutes et Miocic s’accroche à la clôture. Il se sépare et décroche un bon coup. DC s’avance. Miocic décroche une paire de mains droites. Miocic tire et DC le fourre. Grosse main droite de DC. Miocic commence à ralentir. DC arrive sur Miocic fort et déconcertant. Miocic prend un second souffle et décroche DC. C’est une guerre. Il reste 30 secondes et le corps à corps reste. Cormier se sépare avec une seconde à gauche et c’est la fin. Ce combat pourrait aller dans les deux sens, honnêtement.

MMAFighting marque le round 10-9 Miocic, 48-46 Miocic au total.

DÉCISION OFFICIELLE: Stipe Miocic bat Daniel Cormier par décision unanime (49-46, 49-46, 48-47).