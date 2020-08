LAS VEGAS – Alors que le premier combat entre Stipe Miocic et Daniel Cormier s’est terminé rapidement, le match revanche à l’UFC 241 nous a montré plus des qualités respectives des deux poids lourds.

Les deux hommes ont trouvé le succès en utilisant des stratégies spécifiques, mais finalement Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) a pu récupérer son titre des poids lourds de l’UFC en vengeant sa défaite par élimination directe au premier tour contre Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) un an plus tôt à l’UFC 226.

La paire réglera les choses lors du match en caoutchouc samedi dans la tête d’affiche de l’UFC 252, qui, selon Dana White, déterminera le plus grand poids lourd de tous les temps.

Avant que Cormier ne soit arrêté lors de la quatrième manche du match revanche à l’UFC 241, il rencontrait beaucoup de succès en utilisant sa lutte. Il a pu prendre Miocic et le claquer, et l’a bien contrôlé sur le tapis. Mais Cormier comprend qu’il ne peut pas dépenser trop d’énergie pour poursuivre le retrait et qu’il doit mélanger les choses.

« Le chemin le plus simple pour moi est d’essayer de l’abattre et de le maintenir », a déclaré Cormier aux journalistes, y compris MMA Junkie, jeudi lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 252. «Quand j’ai eu le retrait la première fois, je l’ai gardé là pendant environ trois minutes. Mais cela demande de l’énergie. Mais je ne veux pas simplement l’abattre. Je veux le combattre. J’aime lui donner un coup de poing au visage. C’est marrant. J’apprécie. Sa tête reste en quelque sorte là. J’aime le frapper, alors je vais le frapper, je vais le combattre, je vais tout faire. Tout le monde dit: « Oh, tu es un lutteur de niveau olympique, va juste prendre ce mec. »

«Mec sait lutter. Il sait lutter. Je l’ai senti immédiatement lorsque j’ai attrapé sa jambe. Je comprends qu’il a les compétences pour défendre les takedowns. (Il) m’a abattu. Ce n’est donc pas aussi simple que de l’abattre. Mais je crois que si j’arrive à ses jambes, et que je peux prolonger les séquences de lutte, alors je serai vainqueur. Parce que je sens que je peux faire ça contre n’importe qui. Mais je veux juste me battre contre lui. Je ne veux pas juste le combattre. «

Miocic a pu faire des ajustements cruciaux pour arrêter Cormier dans le match revanche, qu’il a mis en place avec quelques coups de corps brutaux. Le changement tactique a porté ses fruits et a permis à Miocic de changer les choses dans le combat.

C’était la recette du succès, mais Miocic a déclaré qu’il ne doublait pas nécessairement cette stratégie dans le combat de la trilogie.

«Je ne sais pas», a déclaré Miocic. « Nous verrons. Je pense que la seule chose que je dois faire est de bouger la tête. Il dit qu’il reste au même endroit. (Je vais) y travailler d’ici samedi. Mais, ouais, écoutez, nous avons travaillé sur beaucoup de choses dans ce camp. Nous allons voir ce qui se passe. »

Cormier ne le croit cependant pas.

«Il va revenir au corps», a déclaré Cormier. «Je veux dire, tu serais un idiot de ne pas le faire. Ils y ont eu trop de succès. La réalité est que lorsque vous faites un ajustement comme vous l’avez fait la dernière fois, vous pouvez le faire une fois. Parce que je rentre chez moi et que je règle ce problème, et je travaille et je travaille avec diligence pour essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Il va toujours me frapper, et il va atterrir des coups de corps.

«Il n’y a aucun moyen que je bloque tous ceux qu’il lance, ou je vais contrer tous ceux qu’il lance. C’est un combat, il va atterrir. C’est à moi d’être plus préparé et prêt à continuer tant que durera ce combat. Mais, oui, il y retourne. … Pourquoi pas? Jusqu’à ce que je l’empêche de le faire.

Le combat de la trilogie se déroulant dans la plus petite cage de 25 pieds de l’UFC Apex, il a été suggéré que la plus petite zone de combat favoriserait Cormier et son approche basée sur la lutte. Miocic l’a reconnu et Cormier cherchera à en profiter pleinement.

«J’ai pu me rapprocher plus rapidement dans l’octogone le plus petit de ces espaces que j’ai entraînés», a déclaré Cormier. «J’ai un style qui va de l’avant de toute façon. J’essaie de poursuivre les gars, et il n’y a tout simplement pas autant de voies de sortie. Je regardais le dernier combat, et il y a eu un certain nombre de fois où j’ai rapproché Stipe du côté de l’octogone, je suis allé frapper et il disparaissait. Je pense juste qu’il y a quelques pas de moins lorsque vous commencez à pousser un gars vers le côté de l’octogone. «

L’UFC 252 se déroule samedi à l’UFC Apex de Las Vegas. La carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN / ESPN +.