Il est terriblement difficile de ne pas considérer Stipe Miocic parmi les plus grands poids lourds de l’histoire du MMA après sa victoire sur Daniel Cormier à l’UFC 252. Mais il attend déjà les arguments contre lui.

Après avoir partagé deux combats lors de leurs deux premières rencontres, le natif de l’Ohio a couronné sa trilogie avec Cormier en remportant une décision unanime après cinq rounds durement disputés. Miocic a maintenant conservé son championnat après avoir défendu le titre à trois reprises au cours de son premier règne au sommet de la division des poids lourds.

Compte tenu de la liste criarde des réalisations qu’il a accumulées face à la rangée de talents d’un meurtrier au fil des ans, Miocic pense que la deuxième victoire contre Cormier devrait répondre à toutes les questions sur son statut dans la meilleure conversation de tous les temps. Si ce n’est pas le cas, il ne perdra pas le sommeil.

« Nous verrons lundi », a déclaré Miocic lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 252 lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’aise pour dire qu’il était désormais le plus grand poids lourd de l’histoire. «Tout le monde va changer d’avis à ce sujet. Il me semble que je suis toujours merdique. «

Malgré le scepticisme de Miocic, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait l’impression que le vainqueur du combat pour le titre des poids lourds de samedi serait considéré comme le plus grand de tous les temps.

Toute conversation sur ce sujet reste une question d’opinion, mais plus que tout, le mari et le père de 37 ans préfèrent rester concentrés sur la fierté de sa famille plutôt que de s’inquiéter d’une récompense supplémentaire estampillée sur sa page Wikipédia.

«Écoutez, je suis juste heureux de cimenter mon héritage», a déclaré Miocic. «Tout le monde parle d’héritage. La seule raison pour laquelle je suis heureux de consolider mon héritage est de montrer à ma fille, si nous avons plus d’enfants, de leur montrer que le travail acharné porte ses fruits.

«Écoutez si vous faites quelque chose et que vous y mettez votre esprit et vos efforts. Vous faites de bonnes choses. Je suis juste heureux où je suis. J’ai fait beaucoup mais ce n’était pas que moi. C’était mes entraîneurs, ma formidable épouse, ma famille, mes amis, ils m’ont toujours soutenu et soutenu.

Rien n’a été facile pour Miocic dans un combat avec Cormier, bien qu’il soit convaincu que la trilogie aurait pu se terminer à peu près de la même manière que leur revanche s’il avait eu juste un peu plus de temps au deuxième tour. Avec le temps qui passe, il a attrapé Cormier avec une combinaison qui avait l’ancien champion de deux divisions sur des jambes bancales alors qu’il tombait au sol. Miocic l’a suivi sur la toile pour tenter de terminer mais Cormier a tenu bon jusqu’au klaxon.

Le combat a finalement abouti à une décision, mais Miocic sait sans aucun doute qu’il n’était qu’à quelques secondes d’obtenir un deuxième KO consécutif contre Cormier.

«Oui, je l’aurais fini à 100%», a déclaré Miocic à propos de cette séquence. «Il trébuchait. Tout comme le dernier combat, dans le deuxième combat, dans le quatrième tour, je l’avais au même endroit. Je me suis précipité trop vite. Si j’avais reculé un peu, un pas en arrière, je pense que je l’aurais rattrapé.

« Il était [still rattled at the start of round 3], Je pouvais le voir. C’est pourquoi j’ai en quelque sorte poussé un peu. Mais il m’a aussi rattrapé au premier tour. J’essayais de glisser et il m’a frappé à l’arrière de la tête. Ce n’était pas intentionnel, au moment où il m’a attrapé, j’étais comme «whoa!» Et j’ai levé les yeux et je pouvais encore voir, grâce à Dieu.