Stipe Miocic pense qu’un combat entre Jon Jones va se produire.

Depuis quelques années maintenant, de nombreux fans ont appelé Jones à passer aux poids lourds. Pourtant, il a hésité à le faire jusqu’à récemment lorsqu’il a appelé à une ferraille contre Francis Ngannou. L’UFC ne voulait pas payer Jones ce qu’il voulait et il a maintenant dit qu’il resterait absent pendant quelques années si cela était nécessaire.

Si Jones et l’UFC peuvent comprendre les choses, Stipe Miocic pense qu’il combattra Jon Jones.

« Ouais, je veux dire ouais, c’est à l’UFC », a déclaré Stipe Miocic à Line Movement. « Je combattrais n’importe qui. »

Si les deux se battent, et si cela se produit alors qu’ils sont tous les deux champions, cela pourrait facilement être l’un des plus grands combats de l’histoire du sport. «Bones» n’a jamais perdu autre que le DQ que Dana White a tenté de renverser. Mais Miocic est convaincu qu’il serait celui qui battrait le champion des poids lourds légers.

«Je pense vraiment que ce serait un grand combat pour lui et je pense que je partirais [as the champ], » il expliqua. «Il est dans une catégorie de poids différente et je pense que je ferais bien. Je sais que je ferais bien. «

Avant qu’un combat Miocic contre Jones ne puisse se produire, le champion des poids lourds doit dépasser Daniel Cormier dans l’événement principal de l’UFC 252. C’est le combat de la trilogie avec les deux hommes gagnants par KO. Si Miocic bat à nouveau «DC» et défend sa ceinture, une ferraille contre Jon Jones pourrait certainement avoir du sens.

Jon Jones, quant à lui, ne s’est pas battu depuis qu’il a battu Dominick Reyes à l’UFC 247 pour défendre sa ceinture. Avant cela, il avait battu Thiago Santos par décision partagée et Anthony Smith par décision pour sa première défense de titre depuis qu’il avait récupéré sa ceinture à l’UFC 232.

Seriez-vous intéressé à voir Stipe Miocic contre Jon Jones? Et, si cela se produit, qui selon vous gagnerait?