Stipe Miocic a fait plus qu’assez pour défendre son titre des poids lourds de l’UFC et remporter le combat final de sa trilogie avec Daniel Cormier hier soir (samedi 15 août 2020) à l’UFC 252 en direct sur ESPN + pay-per-view (PPV) de à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Miocic a présenté une bonne attaque sur les pieds au début, ce qui a forcé Cormier à tirer pour un retrait. Le champion a bien défendu mais quand ils sont revenus sur leurs pieds, Cormier a décroché une grosse main droite. Un coup d’œil par inadvertance a brièvement arrêté l’action. Cormier a décroché une autre grosse main droite vers la fin du tour qui a presque renversé Miocic.

Miocic a offert plus de travail corporel au début de la seconde, mais les compteurs de Cormier étaient puissants et désireux de trouver une maison. C’était jusqu’à ce que Miocic marque un crochet gauche dur qui a mis Cormier en garde. Cormier a récupéré pour décrocher ses propres tirs mais le champion a fini par attraper «DC» avec d’énormes crochets droits. Cormier a trébuché au sol mais a finalement été sauvé par la cloche.

Au troisième tour, Miocic a comblé l’écart et a commencé à s’appuyer sur Cormier le long de la cage, réussissant même à obtenir des coups de corps durs en cours de route. Cormier semblait fatigant. Il a réussi quelques bons coups vers la fin du tour, mais Miocic n’a pas tardé à contrer. Le champion a atterri son doigt dans l’œil de Cormier lors d’un échange et cela a vraiment affecté «DC» également.

La quatrième image a vu Miocic pousser la pression alors que l’œil gauche de Cormier était presque fermé. Miocic a pu prendre son temps et trouver la maison idéale pour des coups de poing rapides et des coups durs sur le corps. Cormier mixait occasionnellement des coups de puissance, mais sa production a commencé à chuter.

Au Round 5, Miocic a comblé l’écart et remis «DC» contre la cage. Les deux poids lourds semblaient fatigués mais ils se sont séparés et ont échangé des coups durs au centre de la cage. Miocic est revenu avec une autre grosse main droite avant d’essayer un retrait tardif. Cormier a défendu et a commencé à appuyer avec de courtes mains droites. Miocic s’est écartée, a décroché d’autres coups de feu, et c’est tout ce qu’elle a écrit.

En fin de compte, c’est Miocic qui a remporté la victoire par décision unanime et a conservé son titre des poids lourds de l’UFC.

Découvrez les faits saillants ci-dessous avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

