Ajoutez le poids lourd canadien Tanner Boser à la liste des espoirs chauds obtenant autant de délais rapides qu’ils le souhaitent pendant cette période de coronavirus à l’envers.

Boser’s 2020 a déjà inclus une victoire KO le 27 juin contre Philipe Lins, puis une victoire TKO contre Raphael Pessoa un mois plus tard, le 26 juillet à Abu Dhabi. Maintenant, l’UFC l’a signé pour son troisième combat de l’année et il fait un grand pas en avant dans la compétition: il affrontera l’ancien champion de l’UFC Andrei Arlovski le 3 octobre.

Aaron Bronsteter de TSN a confirmé la réservation, qui vient de se réunir et de signer le 29e anniversaire de Boser. Joyeux anniversaire, « Bulldoser! » Andrei Arlovski est juste un peu plus âgé à 41 ans, ce qui en fait une bonne vieille bataille contre la vieille garde. Arlovski a également un avantage certain en expérience, avec 50 combats à son actif (29-19-2 MMA, 18-13-1 UFC). Boser n’est pas en reste non plus inexpérimenté, à 19-6-1 MMA, 3-1 UFC.

Andrei Arlovski est une légende du sport mais a atteint un point où il est presque impossible d’ignorer que ses meilleurs jours sont derrière lui. Au cours des cinq dernières années, il est allé 5-9-1 à l’UFC avec toute une série de performances laides (et disons-le simplement, ennuyeuses). Là où le «Pitbull» d’autrefois était connu comme un artiste KO aux mains exceptionnelles, le dernier KO Arlovski mis en sac était un KO de mai 2015 de Travis Browne.

De l’autre côté de l’équation du combat, Tanner Boser a commencé lentement à l’UFC en partageant une paire de décisions avant de trouver apparemment son rythme dans la promotion avec une paire de finitions impressionnantes. Il aura une chance de montrer s’il peut canaliser cette puissance de KO contre des adversaires de haut niveau en octobre contre le vétéran Arlovski.