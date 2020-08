Photo courtoisie UFC

L’espoir des poids lourds de l’UFC, Tanner Boser, fera un retour rapide dans l’Octogone lorsqu’il affrontera l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Andrei Arlovski, cet automne.

Boser vient de remporter deux victoires rapides par KO contre Phillipe Lins et Raphael Pessoa en juin et juillet, respectivement, et les entremetteurs de l’UFC veulent évidemment le garder occupé. L’espoir des poids lourds canadiens, qui a gagné un bonus de 50 000 $ pour le Pessoa KO sur Fight Island, affrontera sans doute le test le plus difficile de sa carrière à ce jour lorsqu’il affrontera Arlovski. Le combat aura lieu le 3 octobre à un endroit qui n’a pas encore été déterminé.

Aaron Bronsteter de TSN a confirmé le combat Boser contre Arlovski sur Twitter.

Selon les sources, Tanner Boser affrontera Andrei Arlovski le 3 octobre. Lieu à déterminer. – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 2 août 2020

Selon les sources, Tanner Boser affrontera Andrei Arlovski le 3 octobre. Lieu à déterminer.

Plus tôt dans la journée de dimanche, Boser s’est rendu sur son Instagram pour partager une photo de lui en train de signer un contrat pour son prochain adversaire, que nous connaissons maintenant est Arlovski.

On y va encore une fois. #UFC @ufc

Boser (19-6-1) a rejoint l’UFC en 2019 et a depuis accumulé un record de 4-1 dans la promotion avec des victoires sur Daniel Spitz, Lins et Pessoa, et sa seule défaite contre le meilleur espoir Ciryl Gane. Il détient également des victoires notables en carrière sur DJ Linderman, Chase Gormley, Tony Lopez, Victor Valimaki et feu Tim Hague.

Boser est rapidement devenu un favori des fans de l’UFC après avoir remporté deux impressionnantes victoires à élimination directe contre Lins et Pessoa. Les victoires lui ont valu la chance d’affronter un ancien champion de l’UFC lorsqu’il affrontera Arlovski cet automne. C’est un combat énorme pour Boser, et s’il gagne, il sera probablement en ligne pour obtenir un adversaire parmi les 10 premiers lors de son prochain combat.

Arlovski (29-19, 2 NC) vient de remporter une victoire décisive contre Lins en mai et a une fiche de 2-1 sur ses trois derniers combats avec une victoire sur Ben Rothwell et une défaite contre Jairzinho Rozenstruik dans cette séquence. Dans l’ensemble, Arlovski a un record de 18-13, 1 NC à l’UFC sur deux séjours distincts dans la promotion. Cependant, Arlovski n’a que 8-9, 1 NC au cours de ses 18 derniers combats depuis son retour à l’UFC en 2014. Malgré ce record, cependant, il est toujours un poids lourd très respecté en raison de sa longévité et de son succès dans le sport au fil des ans.

Selon vous, qui gagne, Tanner Boser ou Andrei Arlovski?