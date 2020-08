L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Renan Barao, a un nouvel endroit où vivre.

L’homme qui régnait autrefois en tant que meilleur poids coq de la planète a signé avec la promotion brésilienne Taura MMA, une entreprise qui a signé des accords avec plusieurs vétérans de l’UFC au cours des derniers jours.

Des sources ont déclaré à MMA Fighting que Barao (34-9, 1 no-contest) a signé un accord de trois combats et devrait faire ses débuts en novembre ou décembre. Taura MMA n’a pas encore fixé de date et de lieu précis pour la carte, ce qui pourrait avoir lieu au Brésil ou aux États-Unis. Taura MMA est à la recherche d’un autre vétéran de l’UFC pour être son adversaire dans un combat de poids plume, ont déclaré des sources.

Barao était considéré comme l’un des meilleurs talents livre pour livre du MMA entre 2012 et 2014, accumulant une incroyable séquence de 32 combats sans défaite contre des joueurs comme Urijah Faber (deux fois), Eddie Wineland, Michael McDonald, Scott Jorgensen et Brad Pickett. .

Le natal n’a plus été le même depuis qu’il a perdu le titre de 135 livres contre T.J. Dillashaw en mai 2014, remportant seulement deux de ses neuf prochaines apparitions dans l’octogone. Barao a été lâché par l’UFC après en avoir perdu cinq de suite entre 2017 et 2019.

Bien que la date et l’adversaire du premier combat post-UFC de Barao soient encore à déterminer, la promotion a une liste de vétérans de l’UFC déjà réservée pour sa première incursion sur le sol américain plus tard cette année.

Taura MMA 11, prévu pour le 10 octobre à Kissimmee, en Floride, présente Rousimar Palhares contre Sean Loeffler, William Macario contre Will Chope et Guto Inocente contre DJ Linderman, MMA Fighting a appris. La carte, qui comprend un affrontement entre les poids lourds précédemment rapporté entre les vétérans Antonio « Bigfoot » Silva contre Brett Martin, sera titrée par le détenteur du titre léger de 205 livres de la société Richardson Moreira contre un challenger encore à définir.

Palhares (19-10-1) fait son retour dans la division des poids moyens après des années en tant que poids welter, cherchant à casser un dérapage sans victoire de trois combats. Loeffler (34-5), qui en a remporté 15 d’affilée au cours des 10 dernières années, a été signé par l’UFC à un moment donné de sa course, mais a été libéré après qu’une blessure l’ait forcé à quitter son UFC sur Fuel TV 1 avec Buddy Roberts.

The Ultimate Fighter: le finaliste brésilien « Patolino » Macario et Will Chope, qui ont combattu respectivement Neil Magny et Max Holloway, sous les lumières de l’UFC dans le passé, se retrouveront dans une confrontation poids welter. Le vétéran du Bellator et des World Series of Fighting, Linderman, affronte le poids lourd Glory, Guto Inocente, dans un combat en trois rounds.