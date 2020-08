Classement officiel MMA de 411: Division des poids lourds légers

Division poids lourd léger (205 lb)

1) Jon Jones (26-1, 1 NC)

La taille: 6’4

Anniversaire: 19 juillet 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dominick Reyes – Victoire par décision (unanime) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Thiago Santos – Victoire par décision (scission) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Anthony Smith – Victoire par décision (unanime) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Alexander Gustafsson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Daniel Cormier – No Contest (à l’origine – Gagnez via KO (coups de poing)) – UFC 214 – 29 juillet 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

2) Thiago Santos (21-7)

La taille: 6’2

Anniversaire: 7 janvier 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jon Jones – Perte par décision (scission) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Jan Blachowicz – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Jimi Manuwa – Victoire via KO (grèves) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Eryk Anders – Victoire via TKO (coudes) – UFC Fight Night – 22 septembre 2018

– vs Kevin Holland – Victoire par décision (unanime) – UFC 227 – 4 août 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Glover Teixeira – UFC sur ESPN – 12 septembre 2020

Commentaire: Ce n’est pas encore officiel, mais les rapports indiquent que Santos reviendra à l’action le mois prochain contre Glover Teixeira. Santos n’a pas concouru depuis son combat pour le titre avec Jones l’été dernier. Santos a subi des blessures pendant le combat qui ont entravé ses chances de monter beaucoup d’attaque dans les derniers tours, conduisant à une défense réussie pour le champion.

3) Dominick Reyes (12-1)

La taille: 6’4

Anniversaire: 26 décembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jon Jones – Perte par décision (unanime) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Chris Weidman – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs Volkan Oezdemir – Victoire par décision (scission) – UFC sur ESPN + – 16 mars 2019

– vs Ovince St.Preux – Victoire par décision (unanime) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Jared Cannonier – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

4) Jan Blachowicz (26-8)

Anniversaire: 24 février 1983

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Corey Anderson – Win via KO (punch) – UFC Fight Night – 15 février 2020

– vs Jacare Souza – Victoire par décision (scission) – UFC Fight Night – 16 novembre 2019

– vs Luke Rockhold – Victoire via KO (punch) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Thiago Santos – Perte via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Nikita Krylov – Victoire par soumission (starter du triangle de bras) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

5) Glover Teixeira (31-7)

La taille: 6’2

Anniversaire: 28 octobre 1979

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Anthony Smith – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 mai 2020

– vs Nikita Krylov – Victoire par décision (scission) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Ion Cutelaba – Gagnez par soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 27 avril 2019

– vs Karl Roberson – Gagnez par soumission (starter du triangle de bras) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs Corey Anderson – Perte par décision (unanime) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Thiago Santos – UFC sur ESPN – 12 septembre 2020

6) Ryan Bader (27-5, 1 NC)

La taille: 6’2

Anniversaire: 7 juin 1983

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Cheick Kongo – No Contest – Bellator – 7 septembre 2019

– vs Fedor Emelianenko – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 214 – 26 janvier 2019

– vs Matt Mitrione – Victoire par décision (unanime) – Bellator 207 – 12 octobre 2018

– vs King Mo Lawal – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 199 – 12 mai 2018

– vs Linton Vassell – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 186 – 3 novembre 2017

Prochaine apparition programmée:

– vs Vadim Nemkov – Bellator 244 – 21 août 2020

Commentaire: Bellator est revenu à l’action le mois dernier et est de retour dans la gorge avec Bellator 243 ce week-end. Cependant, le combat le plus attendu du mois aura lieu deux semaines plus tard lorsque le champion des poids lourds et des poids légers légers Ryan Bader reviendra pour défendre ce dernier titre contre Vadim Nemkov.

Bader ne s’est pas battu depuis le combat pour le titre des poids lourds contre Cheick Kongo qui s’est terminé par un coup d’œil fantôme (Kongo a affirmé qu’il était incapable de voir). Cela marquera le premier combat de Bader à 205 livres depuis qu’il a terminé Linton Vassell en 2017. Nemkov, quant à lui, a une fiche de 11-2 en tant que professionnel et a battu des joueurs comme Liam McGeary, Phil Davis et Rafael Carvalho à Bellator.

7) Anthony Smith (33-15)

La taille: 6’4

Anniversaire: 26 juillet 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Glover Teixeira – Perte via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 mai 2020

– vs Alexander Gustafsson – Victoire par soumission (starter arrière nu) – UFC sur ESPN + – 1er juin 2019

– vs Jon Jones – Perte par décision (unanime) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Volkan Oezdemir – Gagnez par soumission (starter nu arrière) – UFC Fight Night – 27 octobre 2018

– vs Shogun Rua – Gagner via KO (grèves) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Aleksandar Rakic ​​- UFC Fight Night – 29 août 2020

8) Corey Anderson (13-5)

La taille: 6’3

Anniversaire: 22 septembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jan Blachowicz – Perte via KO (coup de poing) – UFC Fight Night – 15 février 2020

– vs Johnny Walker – Victoire via TKO (grèves) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Ilir Latifi – Victoire par décision (unanime) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Glover Teixeira – Victoire par décision – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs Patrick Cummins – Victoire par décision – UFC Fight Night – 21 avril 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

9) Tomasz Narkun (17-3)

La taille: 6’3

Anniversaire: 3 décembre 1989

Se bat actuellement avec: KSW

5 derniers combats:

– vs Przemyslaw Mysiala – Gagnez par soumission (étranglement à guillotine) – KSW 50 – 14 septembre 2019

– vs Philip De Fries – Perte par décision (unanime) – KSW 47 – 23 mars 2019

– vs Mamed Khalidov – Victoire par décision (unanimité) – KSW 46 – 1 décembre 2018

– vs Mamed Khalidov – Victoire par soumission (starter triangle) – KSW 42 – 3 mars 2018

– vs Marcin Wojclk – Victoire par soumission (starter triangle) – KSW 39 – 27 mai 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

10) Vadim Nemkov (11-2)

La taille: 6’0

Anniversaire: 20 juin 1992

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Rafael Carvalho – Victoire par soumission (starter arrière nu) – Bellator 230 – 12 octobre 2019

– vs Phil Davis – Victoire par décision (scission) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Liam McGeary – Victoire via TKO (coups de pied) – Bellator 194 – 16 février 2018

– vs Philipe Lins – Victoire via KO (grèves) – Bellator 182 – 25 août 2017

– vs Alison Vicente – Victoire via TKO (grèves) – RIZIN FF WGP – 29 décembre 2016

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

11) Phil Davis (21-5, 1 sans concours)

La taille: 6’2

Anniversaire: 25 septembre 1984

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Karl Albrektsson – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 231 – 25 octobre 2019

– vs Liam McGeary – Victoire via TKO (blessure) – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs Vadim Nemkov – Perte par décision (scission) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Linton Vassell – Victoire via KO (coup de tête) – Bellator 200 – 25 mai 2018

– vs Leo Leite – Victoire par décision (unanime) – Bellator 186 – 3 novembre 2017

Prochaine apparition programmée:

– vs Lyoto Machida – Bellator 245 – 11 septembre 2020

12) Jiri Prochazka (27-3)

La taille: 6’4

Anniversaire: 14 octobre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Volkan Oezedemir – Victoire via KO (punch) – UFC 251 – 11 juillet 2020

– vs C.B. Dolloway – Victoire via KO (grèves) – Rizin FF 20 – 31 décembre 2019

– vs Fabio Maldonado – Victoire via KO (grèves) – Rizin FF 19 – 12 octobre 2019

– vs King Mo Lawal – Victoire via TKO (grèves) – Rizin FF 15 – 21 avril 2019

– vs Brandon Halsey – Victoire via TKO (soumission en raison de grèves) – Rizin FF 14 – 31 décembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: L’un des meilleurs poids lourds légers au monde, Prochazka a finalement fait ses débuts à l’UFC le mois dernier et le battage médiatique n’a fait qu’augmenter. Il a éliminé Volkan Oezdemir quelques secondes après le deuxième tour pour remporter sa 27e victoire professionnelle (par hasard, il a 27 ans).

13) Ryan «Superman» Spann (18-5)

La taille: 6’5

Anniversaire: 24 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Sam Alvey – Victoire par décision (scission) – UFC 249 – 9 mai 2020

– vs Devin Clark – Gagnez par soumission (starter à guillotine) – UFC Fight Night – 12 octobre 2019

– vs Antonio Rogerio Nogueira – Victoire via KO (grèves) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs Luis Henrique Barbosa de Oliveira – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 22 septembre 2018

– vs Emiliano Sordi – Victoire par soumission (starter à guillotine) – DW Tuesday Contender Series – 19 juin 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Johnny Walker – UFC 253 – 19 septembre 2020

14) Nikita Krylov (27-7)

Anniversaire: 7 mars 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Johnny Walker – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 14 mars 2020

– vs Glover Teixeira – Perte par décision (scission) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Ovince St.Preux – Victoire par soumission (starter arrière nu) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Jan Blachowicz – Perte par soumission (starter du triangle du bras) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

– vs Fabio Maldonado – Victoire via KO (punch) – FNG – 5 mai 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

15) Mauricio «Shogun» Rua (27-11-1)

Anniversaire: 25 novembre 1981

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Antonio Rogerio Nogueira – Victoire par décision (split) – UFC sur ESPN – 25 juillet 2020

– vs Paul Craig – Tirage par décision (split) – UFC Fight Night – 16 novembre 2019

– vs Tyson Pedro – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 1er décembre 2018

– vs Anthony Smith – Perte par KO (grèves) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs Gian Villante – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 11 mars 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue