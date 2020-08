Tim Elliott a récemment été suspendu temporairement par la Nevada State Athletic Commission (NSAC) après avoir échoué à un test de dépistage de drogue en compétition pour la marijuana suite à son combat à l’UFC sur ESPN 9 le 30 mai à Las Vegas, Nevada.

Tandis qu’Elliott – ainsi que Jamahal Hill – doivent attendre et voir combien de temps leur suspension sera effective à une date ultérieure, la peine maximale est de neuf mois. C’est long pour s’absenter du travail et ne pas toucher de chèque de paie. C’est pourquoi Elliott espère que le NSAC prendra en considération le fait qu’il a pris le combat contre Brandon Royval à court préavis et qu’il a un bilan impeccable.

« Je me bats à l’UFC depuis 2012 et je n’ai jamais eu de problèmes avec la drogue, ou quoi que ce soit d’autre d’ailleurs », a écrit Elliott sur Twitter.

«Ne pas pouvoir travailler pendant neuf mois ne sera pas facile pour ma famille. J’espère que le CNA me donnera une chance de me défendre, compte tenu de mes antécédents et du fait que j’ai pris le combat à court préavis.

Elliott a récemment signé un nouvel accord avec l’UFC et a battu Ryan Benoit à l’UFC Fight Island 1 le 15 juillet 2020.

Le cas de ne pas tester pour la marijuana a longtemps été un sujet brûlant dans les arts martiaux mixtes (MMA) car ce n’est pas techniquement une drogue améliorant la performance (PED). Cela étant dit, étant donné qu’il s’agissait d’un test en compétition, les règlements de la NSAC et de l’Agence américaine antidopage (USADA) stipulent que le cannabis est interdit au-delà d’un seuil de 150 ng / ml, selon ESPN.

Pour la défense d’Elliott de se battre à court préavis, il a un reproche légitime puisqu’il n’était pas prévu de concourir à l’avance, ce qui lui donne la confiance nécessaire pour se sentir libre d’utiliser de la marijuana à des fins récréatives. Reste à savoir si le NSAC fait preuve de clémence ou non.

Cependant, la suspension de neuf mois de Kelvin Gastelum pour sa deuxième infraction liée à la marijuana a été réduite à cinq mois après avoir terminé un programme de traitement de la toxicomanie. Cela dit, le cas de Gastelum a été traité par l’USADA, pas par le NSAC.