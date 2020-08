Les combattants de l’UFC Tim Elliott et Jamahal Hill font face à des suspensions prolongées après avoir été testés positifs pour la marijuana après l’UFC sur ESPN 9.

Elliott et Hill se présenteront mercredi devant la Nevada Athletic Commission pour une audition sur une suspension temporaire initialement mise en place après les tests positifs. Les combattants s’exposent à des amendes, à une suspension plus longue et au renversement possible de leurs victoires lors de l’événement du 30 mai à l’UFC APEX.

Une personne connaissant le test positif de Hill a confirmé la nouvelle à MMA Fighting après un premier rapport d’ESPN. Elliott a publié une déclaration mardi matin.

Les mesures disciplinaires du CNA sont souvent reflétées par le partenaire antidopage de l’UFC, l’Agence américaine antidopage. Mais l’USADA n’annonce pas les affaires en suspens, il est donc impossible de connaître le statut des combattants.

En 2015, le CNA a approuvé des sanctions plus sévères qui comprenaient une suspension de 18 mois pour les infractions liées à la marijuana pour la première fois. Au cours des dernières années, cependant, la commission l’a traitée comme une infraction de bas niveau, imposant des peines de six mois aux combattants qui ont été testés positifs.

En 2017, la commission a débattu de l’idée de supprimer les positifs de la marijuana en tant qu’infraction antidopage. Le président actuel du CNA, Anthony Marnell, a soutenu un seuil plus élevé pour les tests positifs – 150 ng / ml, contre 50 ng / ml – mis en œuvre en 2013 en réponse aux nouvelles directives émises par l’Agence mondiale antidopage, bien qu’il anticipe la légalisation de la marijuana récréative pourrait causer des problèmes futurs.

«Je ne voulais pas être dans une position où nous avons des combattants avant nous, parce que cela viendra, que [marijuana] est légal maintenant, donc ce 150 ng / ml [threshold] n’est plus légal », a-t-il dit. «Vous pouvez voir la controverse venir.»

Le nouveau seuil a été pensé pour tenir compte de l’évolution des attitudes et de l’utilisation de l’usage médicinal et récréatif et suffisamment élevé pour qu’il soit plus difficile pour les athlètes d’échouer. La commission a déclenché une énorme controverse lorsqu’elle a émis à Nick Diaz une suspension de cinq ans pour sa troisième infraction de marijuana. La commission est par la suite parvenue à un règlement de 18 mois.

Le challenger pour le titre Elliott a été soumis par Brandon Royval à l’UFC sur ESPN 9, tandis que Hill a arrêté Klidson Abreu via TKO de premier tour.

Luis Pena et Marc-André Barriault figurent également sur une liste de suspensions temporaires à traiter mercredi. Les détails sur leurs suspensions sont inconnus. Pena a tweeté avant le combat qu’il voulait trouver un dispensaire de marijuana pour célébrer après son apparition à l’UFC sur ESPN 4.