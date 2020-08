Trevin Giles, poids moyen de l’UFC, passera la nuit dans un hôpital de Las Vegas sur les conseils des médecins après s’être évanoui dans les coulisses de l’UFC Vegas 5.

Giles, 27 ans, était à quelques minutes d’un combat contre Kevin Holland samedi à l’UFC APEX lorsqu’il s’est évanoui et n’a pas répondu pendant environ 15 secondes, selon son camp. Il se sentait bien après son arrivée, mais la Nevada Athletic Commission a annulé son combat et il a été transporté à l’hôpital.

La direction de Giles a tweeté que Giles est détenu pour « évaluation médicale plus approfondie » et a refusé de commenter.

. @trevingiles restera à l’hôpital pendant la nuit pour une évaluation médicale plus approfondie. Merci à tous pour les réflexions et les préoccupations. – KOreps (@ko_reps) 2 août 2020

Lors de la conférence de presse d’après-combat, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les médecins traitant Giles «pensaient que son anxiété avait explosé» avant de s’évanouir.

« C’était l’un de ces combats de ce soir, » Si vous ne savez pas, maintenant vous le savez « , a déclaré White. «Il y avait beaucoup de pression, et qui sait à quoi il avait affaire, et il s’est évanoui.

L’un des coins de Giles a déclaré que l’anxiété n’était pas un facteur, déclarant au commentateur de l’UFC Heidi Androl le combattant « en fait peut-être plus calme qu’il ne l’a jamais été avant un combat. » La réduction de poids de Giles n’était pas non plus un problème, a ajouté le coin.

Giles s’est rendu sur Instagram samedi soir pour faire savoir à tout le monde qu’il allait bien.

Pour White, l’épisode était une autre raison pour laquelle la carte de samedi était l’une des plus inhabituelles de mémoire récente. La promotion a perdu plusieurs combats en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie, des positifs au COVID-19, des blessures et d’autres raisons. Giles n’était même pas le seul combattant à s’évanouir; poids mouche Joanne Calderwood a perdu connaissance dans les coulisses après une perte de soumission à Jennifer Maia et a été transportée à l’hôpital.

White a déclaré qu’il avait essayé de faire en sorte que les poids lourds légers Ed Herman combattent la Hollande, mais Herman n’était pas prêt à se battre. Un représentant de son camp a déclaré que MMA Fighting Herman avait déjà commencé à manger et à boire de l’alcool en plus de rompre la quarantaine et qu’il était incapable de concourir. La Hollande devrait revenir dans l’octogone le 8 août ou le 15 août lors de la série de spectacles de l’UFC à l’UFC APEX.

«Ce fut la semaine la plus folle de tous les temps», a déclaré White. «Nous l’avons traversé. Nous sommes ici. Holland n’aurait pas pu avoir une meilleure attitude face au retrait du combat. Il était prêt à se battre ce soir si nous finissions par récupérer Ed Herman, et il veut se battre la semaine prochaine ou la semaine d’après. L’enfant n’aurait pas pu avoir une meilleure attitude à ce sujet, et je suis ravi de le voir revenir et se battre. «

Giles, qui est un policier à Houston, s’est récemment battu à l’UFC 247, où il a remporté une décision partagée sur James Krause de casser un dérapage de deux combats.