Le poids moyen de l’UFC Trevin Giles a publié une déclaration après s’être évanoui avant son combat contre Kevin Holland à l’UFC Vegas 5.

Giles était prêt à ouvrir la carte principale contre la Hollande. Cependant, il s’est évanoui en se préparant à marcher vers l’Octogone et le combat a été annulé à la dernière seconde. Giles s’est réveillé peu de temps après et a déclaré qu’il voulait toujours se battre, mais la Commission sportive de l’État du Nevada a annulé le combat en raison de la santé et de la sécurité de Giles, qui travaille également comme policier à Houston.

C’était une situation effrayante pour être sûr, mais heureusement, Giles devrait aller bien. Le combattant a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux à la suite de l’événement depuis l’hôpital, assurant aux fans qu’il se sentait mieux. Découvrez ce que Giles a publié sur son Instagram ci-dessous.

Tout va bien à tous. Merci pour le souci. Je reviens vite.

«Tout le monde, je vais bien. A l’hôpital ici. Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé, mais le combat a fini par être annulé comme vous le savez. Mais je vais bien, je me sens en bonne santé. C’est dommage que ce combat n’ait pas pu avoir lieu, mais je suppose que la vue d’ensemble est que je vais bien. Je suppose que Holland, nous devrons reporter cet homme. J’apprécie le soutien et tout le monde s’inquiète pour moi », a déclaré Giles dans sa déclaration vidéo.

Giles (12-2) a une fiche globale de 3-2 à l’UFC avec des victoires sur James Krause, Antonio Braga Neto et James Bochnovic, et des défaites contre Gerald Meerschaert et Zak Cummings. Dans son dernier combat, il a réalisé une excellente performance contre Krause dans une réservation à court préavis qui a remporté la paire «Fight of the Night» à l’UFC 247: Jones vs Reyes.

Giles devait initialement combattre Jun Yong Park à l’UFC Vegas 5, mais Park avait des problèmes de visa qui ont permis à la Hollande de se présenter et de se battre à court préavis. Comme Giles l’a dit dans la vidéo, il veut que l’UFC mène le combat avec Holland, bien qu’à ce stade, on ne sache pas quand Giles sera autorisé par la commission à se battre à nouveau. Par prudence, la commission pourrait très bien obliger Giles à prendre un peu de temps et à passer quelques tests avant qu’il ne puisse à nouveau concourir. À ce stade, c’est difficile à dire.