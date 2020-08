La sensation invaincue des poids coq, Sean O’Malley, a teint ses cheveux des mêmes couleurs que le drapeau équatorien, qui en termes de jeux d’esprit, est juste là-haut, Leon Edwards prévoyant de sortir sur l’une des chansons de rap merdique de Tyron Woodley.

Malheureusement pour «Sugar», la cascade n’a pas réussi à ébranler la cage du vétéran de longue date de 135 livres Marlon Vera, qui est habitué à se faire maltraiter par ses frères aînés. Et à en juger par sa réaction à la journée des médias de l’UFC 252, «Chito» peut donner le meilleur de lui-même.

«Ma peau est plus épaisse que sa mère», a déclaré Vera (transcrit par Andrew Whitelaw). «C’est difficile à penser. J’étais le plus jeune de la famille. J’ai beaucoup de putains de brutes comme mon frère. Nous avons beaucoup grandi en nous baisant. Gagner, perdre, dessiner n’importe quoi, je suis ici pour me battre. Je suis ici pour monter une émission, et samedi soir, mon salaire va augmenter. «

Vera (15-6-1) cherche à rebondir après sa défaite par décision unanime contre Song Yadong à l’UFC sur ESPN 8 en mai. Et faire dérailler le train de battage O’Malley serait probablement la plus grande victoire de sa carrière de six ans à l’UFC.

Leur confrontation de poids coq est verrouillée et chargée pour le co-événement principal de l’UFC 252 pay-per-view (PPV) ce samedi. nuit (15 août 2020) à l’intérieur des installations de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, où Stipe Miocic et Daniel Cormier règlent (enfin) leur score de longue date des poids lourds.