LAS VEGAS – MMA Junkie est sur scène et rapporte en direct l’événement UFC 252 de samedi, et vous pouvez vous joindre à nous pour les matchs en direct et les résultats officiels à partir de 19 h. HE (16 h HP).

L’événement a lieu à l’UFC Apex à Las Vegas et est diffusé sur ESPN +.

Dans l’événement principal, le champion des poids lourds Stipe Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) et l’ancien champion des poids lourds et des poids lourds légers Daniel Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC), qui se rencontrent dans un match revanche en trilogie dans le principal un événement. De plus, Sean O’Malley (12-0 MMA, 4-0 UFC) affronte Marlon Vera (17-6-1 MMA, 9-5 UFC) dans un combat clé des poids coq, et l’ancien champion des poids lourds Junior Dos Santos (21 -7 MMA, 15-6 UFC) revient contre Jairzinho Rozenstruik (10-1 MMA, 4-1 UFC).

Suivez nos mises à jour détaillées et nos résultats officiels à partir de 19 h environ. ET pour les préliminaires ESPN / ESPN + et 22 h. ET pour la carte principale en pay-per-view.

Pour discuter de l’émission, assurez-vous de consulter notre fil de discussion UFC 252. Vous pouvez également obtenir une couverture des coulisses et d’autres notes d’événements du journaliste sur place John Morgan (@MMAjunkieJohn) et Ken Hathaway (@kenshathaway) sur Twitter.

Profitez des combats, tout le monde.

* * * *

Combat actuel

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Livinha Souza (13-2 MMA, 2-1 UFC), Ashley Yoder (7-5 ​​MMA, 2-4 UFC)

Division: Poids de paille des femmes

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre: Mark Smith

Juger:

Résultats

Round 1 – Touche de gants pour commencer la nuit, et les deux vont directement au travail après. Les poinçons s’échangeaient rapidement pour s’ouvrir. Kelley a également ajouté quelques coups de pied, mais Kamaka a répondu par la tête. Rythme rapide au début. Ils s’installent enfin un peu après la première minute. Kamaka avec un corps à corps rapide, mais il se sépare rapidement. Kamaka tire le meilleur parti des échanges en ce moment, et il se mêle à un genou. Il marque avec un jab raide. Kelley sur le pied arrière en ce moment. Kamaka atterrit en haut à droite et en tire un autre sur le corps. Kelley se précipite, mais Kamaka s’éloigne avec un jeu de jambes solide. Kamaka tire à l’intérieur. Ils sont allés au sol, mais Kelley contrôle le cou. Kamaka recule sur les pieds et continue de jouer. Kelley engageant, mais Kamaka a le volume. Un autre retrait de Kamaka. Kelley se lève mais prend quelques coups de poing au corps avant la fin du tour. MMA Junkie le donne à Kamaka, 10-9.

Round 2 – Kamaka arrive au centre tout de suite et reprend son attaque. Kelley à l’extérieur et jette quand il le peut, mais le volume reste de l’autre côté. Kamaka avec une autre déchirure au corps, puis quelques coups de poing en haut juste derrière. Kelley avec un bref glissement, mais il réapparaît. Kamaka continue de coller le corps, et cela a clairement un effet. Kelley décroche un coup de poing mais en mange trois. Pourtant, il ne part pas. Le nez de Kelley a ensanglanté, mais il est toujours pressé. Kamaka change de niveau et le traîne au sol. Kelley se met en position assise contre la clôture. Il travaille jusqu’à une position à genoux pendant que Kamaka essaie de contrôler. Kelley se tient debout, mais Kamaka reste serré en ce moment. Kamaka change de niveau et entraîne à nouveau son adversaire vers le bas. Kelley se lève cependant et sort de la clôture. Ils négocient dans la dernière minute. Kelley obtient un corps à corps thaïlandais et marque avec quelques genoux. Kamaka s’estompe peut-être un peu. Pourtant, MMA Junkie lui donne le tour, 10-9.

Round 3 – Kelley poussant comme un homme derrière sur les cartes. Il est frappant et a du succès. Kelley essaie d’attraper une guillotine et de se laisser tomber. Il le rate et son coin lui crie aussitôt de se lever. Kamaka travaille dans la garde de son adversaire et heureux d’être là. Il frappe du haut. Kelley se fraye un chemin vers la clôture et se met le dos contre elle en position assise. Kamaka l’éloigne, alors Kelley se retourne et se lève. Ils sont de retour au centre et jouent l’un sur l’autre. Kamaka continue d’aller au corps avec succès, mais Kelley débarque définitivement. Kamaka essaie à nouveau de changer de niveau, mais Kelley s’étale contre la clôture et reste debout. Il repousse et crée de l’espace, et ils retournent au trading. Kelley pose un genou à l’aine et nous nous arrêtons. Cela pourrait être un repos précieux pour Kamaka, mais le tir a certainement atterri à la coupe. Il reste environ 90 secondes au redémarrage. Kelley n’appuie pas immédiatement. Ils échangent des coups de poing et Kelley pose également un genou à l’intérieur. Maintenant, il monte le volume. Enfer d’un début de nuit. Les deux hommes se brisent. Kamaka continue de battre le corps. Ils se terminent sur les pieds. MMA Junkie donne le dernier tour à Kelley, 10-9, mais donne le combat à Kamaka, 29-28.

Résultat: Kai Kamaka III bat. Tony Kelley par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

résumer:

Photos:

Registres: Kai Kamaka III (8-2 MMA, 1-0 UFC), Tony Kelley (5-2 MMA, 0-1 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre: Chris Tognoni

Juger:

Round 1 – Porter avec un coup de pied bas tôt pour commencer. Daukaus tente un bref corps à corps mais ne parvient pas à se ressaisir. Porter tenant le centre et Daukaus se déplaçant latéralement. Il emménage pour une cravate au col et ils échangent des coups de poing à l’intérieur. Daukaus pousse l’action vers la cage. Porter défend bien, alors Daukaus lance quelques coups de poing et se réinitialise au centre. Daukaus avec une combinaison nette et nette. Porter le secoue. Ils échangent des coups durs au centre. Daukaus en tire le meilleur parti pour l’instant, mais Porter gère tout bien et semble bien bouger. Porter glisse une combinaison et rejette une main droite. Il lance un coup de pied avant. Daukaus avec un gros coup qui voit Porter vaciller au sol. L’arbitre Herb Dean le laisse se battre et il se remet sur pied. Porter avec un poing arrière qui tourne. Il semble guéri. Daukaus patiente et trouve la marque avec une série de coups de poing droits. Porter est blessé. Daukaus avec un genou qui marque en tombant. Porter au sol. Daukaus avec un autre coup de poing, et c’est fini.

Résultat: Chris Daukaus bat. Parker Porter via TKO (coups de poing, genou) – Round 1, 4:28

résumer:

Photos:

Registres: Chris Daukaus (9-3 MMA, 1-0 UFC), Parker Porter (10-6 MMA, 0-1 UFC)

Division: Poids lourd

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre: Herb Dean

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: T.J. Brown (14-7 MMA, 1-1 UFC), Danny Chavez (10-3 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre: Dan Miragliotta

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Felice Herrig (14-8 MMA, 5-3 UFC), Virna Jandiroba (15-1 MMA, 1-1 UFC)

Division: Poids de paille des femmes

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre: Marc Goddard

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Jim Miller (32-14 MMA, 21-13 UFC), Vinc Pichel (12-2 MMA, 5-2 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre: Herb Dean

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: John Dodson (21-11 MMA, 10-6 UFC), Merab Dvalishvili (11-4 MMA, 4-2 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: Payer par vue

Arbitre: Chris Tognoni

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Herbert Burns (11-2 MMA, 2-0 UFC), Daniel Pineda (26-13 MMA, 3-4 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: Payer par vue

Arbitre: Mark Smith

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Junior Dos Santos (21-7 MMA, 15-6 UFC), Jairzinho Rozenstruik (10-1 MMA, 4-1 UFC)

Division: Poids lourd

Diffuser: Payer par vue

Arbitre: Dan Miragliotta

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Sean O’Malley (12-0 MMA, 4-0 UFC), Marlon Vera (17-6-1 MMA, 9-5 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: Payer par vue

Arbitre: Herb Dean

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Stipe Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC), Daniel Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC)

Division: Poids lourd

Diffuser: Payer par vue

Arbitre: Marc Goddard

Juger: