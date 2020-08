LAS VEGAS – MMA Junkie est sur scène et rapporte en direct de l’UFC de samedi sur l’événement ESPN 15, et vous pouvez vous joindre à nous pour des matchs en direct et des résultats officiels à partir de 18h30. HE (15 h 30 PT).

L’événement a lieu à l’UFC Apex à Las Vegas et est diffusé sur ESPN +.

Dans l’événement principal, Pedro Munhoz (18-4 MMA, 8-4 UFC) rencontre l’ancien champion des poids légers Frankie Edgar (23-8-1 MMA, 17-8-1 UFC), qui retombe en poids coq pour la première fois. après des années de combat au poids plume. Dans le co-long métrage, Alonzo Menifield (9-1 MMA, 2-1 UFC) affronte Ovince Saint Preux (24-14 MMA, 12-9 UFC) chez les poids lourds légers.

Suivez nos mises à jour détaillées et nos résultats officiels à partir de 18 h 30 environ. ET pour les préliminaires ESPN + et 20h30 ET pour la carte principale sur ESPN et ESPN +.

Pour discuter de l’émission, assurez-vous de consulter notre fil de discussion UFC 252. Vous pouvez également obtenir une couverture des coulisses et d’autres notes d’événements du journaliste sur place Ken Hathaway (@kenshathaway) sur Twitter.

Profitez des combats, tout le monde.

Trevin Jones contre Timur Valiev

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Trevin Jones (12-6 MMA, 0-0 UFC), Timur Valiev (16-2 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Carlton Minus contre Matthew Semelsberger

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Carlton Minus (10-1 MMA, 0-0 UFC), Matthew Semelsberger (6-2 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids welter

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Ike Villanueva contre Jordan Wright

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Ike Villanueva (16-10 MMA, 0-1 UFC), Jordan Wright (10-0 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids lourd léger

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Austin Hubbard contre Joe Solecki

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Austin Hubbard (12-4 MMA, 2-2 UFC), Joe Solecki (9-2 MMA, 1-0 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Mizuki Inoue contre Amanda Lemos

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Mizuki Inoue (14-5 MMA, 1-0 UFC), Amanda Lemos (7-1-1 MMA, 1-1 UFC)

Division: Poids de paille des femmes

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Dwight Grant contre Daniel Rodriguez

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Dwight Grant (10-2 MMA, 2-1 UFC), Daniel Rodriguez (12-1 MMA, 2-0 UFC)

Division: Poids welter

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre:

Juger:

Mariya Agapova contre Shana Dobson

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Mariya Agapova (9-1 MMA, 1-0 UFC), Shana Dobson (3-4 MMA, 1-3 UFC)

Division: Poids mouche féminin

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre:

Juger:

Marcin Prachnio contre Mike Rodriguez

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Marcin Prachnio (13-4 MMA, 0-2 UFC), Mike Rodriguez (10-4 MMA, 1-2 UFC)

Division: Poids lourd léger

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre:

Juger:

Pedro Munhoz contre Frankie Edgar

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Registres: Pedro Munhoz (18-4 MMA, 8-4 UFC), Frankie Edgar (23-8-1 MMA, 17-8-1 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN / ESPN +

Arbitre:

Juger: