LAS VEGAS – MMA Junkie est sur scène et rapporte en direct de l’UFC de samedi sur l’événement ESPN + 32, et vous pouvez vous joindre à nous pour des matchs en direct et des résultats officiels à partir de 18 h. HE (15 h HP).

L’événement a lieu à l’UFC Apex à Las Vegas et est diffusé sur ESPN +.

Dans l’événement principal, l’ancien challenger au titre des poids lourds Derrick Lewis (23-7 MMA, 14-5 UFC) affronte Aleksei Oleinik (59-13-1 MMA, 8-4 UFC). Dans le co-événement principal, l’ancien champion des poids moyens Chris Weidman (14-5 MMA, 10-5 UFC) tente d’arrêter son effondrement lorsqu’il rencontre Omari Akhmedov (20-4-1 MMA, 8-3-1 UFC).

Suivez nos mises à jour détaillées et nos résultats officiels à compter de 18 h environ. ET pour les préliminaires ESPN + et 21 h ET pour la carte principale sur ESPN +.

Registres: Nasrat Haqparast (11-3 MMA, 3-2 UFC), Alexander Munoz (6-0 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN +

Résultats

Round 1 – Rivera en gaucher et mène avec un uppercut mais se retrouve dans le corps à corps. Il enveloppe le corps et marque un voyage extérieur lisse, tombant immédiatement au contrôle latéral. Alqaisi se précipite sur le fond, et il crée suffisamment d’espace pour revenir aux pieds. Alqaisi avec un coup de pied au corps. Il décroche une belle main droite dans un échange. Coup de pied haut d’Alqaisi bloqué. Rivera tient le centre et il donne un joli coup de pied au corps, mais Alqaisi l’attrape et le jette au sol. Rivera se relève et essaie d’attraper le cou alors qu’il tombe sur la toile. Pas là, et Alqaisi occupe désormais la première place. Rivera travaille rapidement à genoux, mais Alqaisi contrôle le cou. Pas d’étranglement en place, mais il tient la position. Rivera continue de travailler et se remet sur pied. Il manque un genou volant. Il reste une minute. Rivera gagne avec un bel uppercut en tête, mais Alqaisi s’empare du corps à corps et marque un autre retrait de voyage. Il termine le tour en haut. MMA Junkie le donne à Alqaisi, 10-9.

Round 2 – Rivera manque un coup de pied avant pour commencer. Le crochet de plomb atterrit. Les deux hommes bougent bien, à la recherche d’angles. Rivera manque un coup de pied bas. Alqaisi compte sur le dessus. Rivera high kick bloqué. Alqaisi en lance également quelques-uns. Rivera gagne avec le crochet de tête qui atterrit. Tout droit à gauche suit. Il a du succès sur les pieds quand il peut garder de l’espace. Alqaisi avec un droit au corps. Il emménage mais mange à gauche de Rivera. Alqaisi donne un petit coup de pied aux jambes. Il essaie de saisir un coup de pied mais ne peut pas le retenir. Alqaisi change de niveau et attrape un single et décroche un voyage intérieur. Mais Rivera le frappe au sol et le force à bouger, ce qui lui vaut un retour aux pieds. Le coup de poing de Superman atterrit pour Rivera. Alqaisi se balance en arrière et atterrit sur une belle gauche. Il reste une minute. Rivera a trouvé sa gamme. Alqaisi se retourne également. Rivera change de niveau et le conduit dans la cage. Genou à l’intérieur. Alqaisi avec une tentative de retrait tardive. Un autre tour serré, mais MMA Junkie se penche vers Rivera, 10-9.

Round 3 – Rivera s’ouvre avec quelques coups, et son coin le supplie de mettre les mains en avant. Alqaisi se retourne également. Alqaisi se penche pour un simple et ralentit l’action, mais Rivera refuse de rester là et se remet immédiatement sur ses pieds. Les deux hommes bougent toujours bien. Rivera avec un coup de pied bas qui balaie Alqaisi à un genou, mais il récupère rapidement. Rivera avec ce bel uppercut de plomb à nouveau, mais il tombe dans le corps à corps. Rivera avec un genou à l’aine. Alqaisi hurle de douleur et prend une pause. Rivera dit que c’est « bullsh-t », et Alqaisi lui crie tout de suite alors qu’il prend son temps mort. À mi-parcours du tour au redémarrage. Alqaisi attrape à nouveau un coup de pied, mais ne peut pas obtenir le retrait. Alqaisi avec un coup de pied bas à l’intérieur. Rivera avec un coup de poing de superman à nouveau. Alqaisi hache les jambes. Rivera avec un joli coup de corps, mais Alqaisi renvoie immédiatement le feu. Du sang coule dans le nez d’Alqaisi. Dernière minute, et Rivera avec un retrait parfaitement chronométré. Alqaisi est de retour sur ses pieds presque immédiatement. High kick atterrit pour Rivera. Alqaisi se balance en arrière et se déplace dans le corps à corps. Très proche à nouveau, mais MMA Junkie se penche vers Rivera, 10-9, lui attribuant le combat 29-28.

Résultat: Irwin Rivera bat. Ali Alqaisi par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Registres: Ali Alqaisi (8-4 MMA, 0-1 UFC), Irwin Rivera (10-5 MMA, 1-1 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN +

Arbitre: Chris Tognoni

Juger: Eric Colon (29-28, donnant à Rivera les tours 2 et 3), Dave Hagen (28-29, donnant à Alqaisi les tours 1 et 2), Junichiro Kamijo (29-28, donnant à Rivera les tours 2 et 3)

Round 1 – Barrett attrape un coup de pied avant pour ouvrir mais le laisse aller. Il a le centre. Zalal se déplaçant à l’extérieur et atterrit un énorme coup de pied en arrière au visage. Barrett frappe le pont. Zalal se précipite pour essayer de finir avec des coups de poing, mais Barrett revient sur ses pieds. Il crée de l’espace et semble aller bien mais se fait prendre avec un genou volant. Zalal avec une main droite qui atterrit. Début difficile pour Barrett. Zalal se déplace bien et atterrit propre avec une ligne droite. Barrett un pas en arrière en ce moment, mais il est debout. Zalal ramassant ses coups et atterrissant fréquemment. Barrett atterrit tout droit à gauche et se déplace dans le corps à corps. Genoux courts à l’intérieur alors qu’il appuie contre la cage. Barrett glisse à l’arrière et cherche un retrait, mais il ne peut pas élever son adversaire. Zalal utilise une poignée kimura pour changer de position et travailler librement. Zalal léger sur ses pieds, mais Zalal a maintenant le sien sous lui et atterrit un coup de pied haut. Zalal titube un peu mais remue ses doigts pour l’écarter. Ils se sourient dans les dernières secondes. Début fou, et MMA Junkie le donne à Zalal, 10-9.

Round 2 – Démarrage rapide pendant que les deux coups de poing d’échange. Barrett au centre à nouveau. Zalal rapide à l’extérieur. Il atterrit directement sur le corps et donne un coup de pied dans la jambe avant d’avancer sur un retrait. Pas de dés, et Barrett attrape et fait tourner son adversaire dans la cage. Impasse, alors il recule. Barrett avec un joli coup de pied bas. Zalal avec un mouvement de hanche lisse, et alors que Barrett essaie de se remettre sur pied, il expose son dos. Zalal le prend, mais il est très haut sur le dos en tant que trépieds Barrett. Barrett essaie de le secouer, mais Zalal reste à droite et Barrett se met à genoux. Zalal avec de courts coups de poing dans le dos alors qu’il cherche le starter. Barrett en position assise, mais Zalal est ferme sur le dos. Il se bloque dans une pression, mais il est sur le menton. Finalement, il lâche prise. Il reste deux minutes. Barrett se bat bien en défense, mais Zalal a les crochets et continue de chasser l’étranglement. Barrett se met à genoux puis se relève. Zalal est très haut dans le dos, mais il reste en quelque sorte en position. Il aplatit à nouveau Barrett. Le bras gauche passe sous le cou. Cette fois, il peut l’avoir. Zalal travaille dur pour la compression. Barrett survit et se relève, mais il est coincé jusqu’à la cloche. MMA Junkie le donne à Zalal, 10-8.

Round 3 – Barrett souriant malgré les deux tours de difficulté. Il sort avec quelques coups de pied avant. Zalal avec un coup de pied haut comme se déplace latéralement à l’extérieur. Belle main gauche de Zalal. Barrett travaille à un corps à corps et recherche un retrait. Zalal se met à genoux mais est ensuite capable de s’écarter et de se réinitialiser. Barrett montre sa durabilité et cherche toujours à attaquer, mais c’est Zalal qui tire les coups sur les pieds. Zalal se penche pour un seul. Barrett attrape le cou en tombant. Zalal saute du côté opposé pour éliminer la menace. Barrett travaille sur ses pieds. Zalal contrôle brièvement la tête mais la laisse aller. Barrett avance, mais Zalal le sépare. Un autre retrait pour Zalal, et cette fois il tombe dans la garde et est en première position. Barrett se redresse et se met brièvement à genoux mais se redresse quand Zalal menace le dos. Barrett bouscule à nouveau, et Zalal est à l’arrière dans la dernière minute et cherche à nouveau à terminer. Le bras droit passe sous le menton, mais il est un peu sur le côté. Zalal renonce à l’étranglement et se met à frapper. Il tombe au sol à la recherche du brassard, puis décroche un joli coup de pied dans le dos avant la cloche. MMA Junkie donne le dernier tour à Zalal, 10-9, et lui attribue le combat 30-26.

Résultat: Youssef Zalal bat. Peter Barrett par décision unanime (30-26, 30-26, 30-27)

résumer:

Photos:

Registres: Peter Barrett (11-4 MMA, 0-1 UFC), Youssef Zalal (10-2 MMA, 3-0 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN +

Arbitre: Mark Smith

Juger: Mike Bell, Ron McCarthy, Tony Weeks

Ronde 1 – Jaynes s’installe au centre. Il tire quelques gros coups de poing. Tucker bouge bien et jette une grande gauche qui est bloquée. Jaynes est celui qui avance, mais Tucker recule bien et cherche à contrer. Tucker avec une grosse gauche bloquée et un coup de pied haut. C’est lui qui lance le premier en ce moment. Tucker avec un joli coup de pied avant au corps. Il décroche une combinaison. Jaynes manque un lourd compteur. Il est juste un peu derrière en ce moment. Jaynes avec un coup et un gros suivi. Tucker avec un joli coup de pied au corps. Le coup de pied avant au corps marque également. Tucker mélange ses niveaux avec des coups de poing. Jaynes avec un gros uppercut, et Tucker tombe sur la toile. Jaynes suit avec des coups de poing, mais Jaynes rampe sur ses pieds. Jaynes choisit bien ses coups en ce moment. Tucker n’est pas complètement rétabli. Jaynes attrape le cou et a une guillotine alors qu’il roule pour monter. Tucker lance et renverse sa trajectoire. Immédiatement, il est dans un étranglement de triangle de bras. Cela semble normal avec le temps qui passe, mais Jaynes refuse de taper. Il dure jusqu’à la cloche. Fin folle de la ronde, mais MMA Junkie se penche vers Jaynes, 10-9.

Round 2 – Tucker avec un coup de pied haut qui est bloqué. Il en tire un autre. Grosse gauche de Tucker aussi. Il semble plein d’énergie. Le genou atterrit. Tucker donne des coups de poing. Jaynes couvre bien, mais il a l’air aussi fatigant. Tucker continue de bien choisir ses coups. Jaynes se couvrant mais faisant face à l’adversité. Jaynes décroche un uppercut. Tucker avec un coude lisse sur le dessus. Il coule avec ses frappes. Jaynes jette à l’occasion, mais c’est clairement travaillé. Tucker high kick bloqué mais semble toujours faire des dégâts. Uppercut de Tucker. Accrochez sur le dessus. Jaynes avec une belle main droite sur le dessus. Tucker bouge bien et coule avec ses frappes. Coup de pied haut, et Jaynes l’attrape mais ne peut pas tenir. Des combinaisons éclatent de Tucker. il contrôle le flux et additionne les points. Jaynes essayant de mettre en place un gros coup quand il le peut, mais son volume de gaz a complètement baissé. Jaynes frustré quand le klaxon sonne. C’est tout Tucker, et MMA Junkie lui donne 10-9.

Round 3 – Jaynes pressant à nouveau en avant. Il tire l’uppercut. Tucker tente un single, mais Jaynes se défend bien et frappe. Tucker appuie et pose un genou. Jaynes est blessé et chancelle. Il tire et Tucker est capable de s’étaler et de prendre la première place. Jaynes se retourne et Tucker se met dans son dos. La figure quatre est là, et Tucker cherche le starter. Jaynes dans une mauvaise position mais en difficulté. Jaynes continue de s’ajuster et de serrer, et il le fait entrer. Jaynes doit taper.

Résultat: Gavin Tucker bat. Justin Jaynes via soumission (étranglement arrière nu) – Round 3, 1:43

Registres: Justin Jaynes (16-5 MMA, 1-1 UFC), Gavin Tucker (12-1 MMA, 3-1 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN +

Arbitre: Jason Herzog

Round 1 – Turman avec un coup de pied bondissant pour commencer. Ils se déplacent rapidement vers le corps à corps. Sanchez presse l’action dans la cage et décroche de courts coups de poing de l’extérieur. Turman cherche un voyage, mais Sanchez reste debout. Turman avec quelques genoux à l’intérieur. Sanchez rend la pareille alors qu’ils grincent dans le corps à corps. Turman s’éloigne enfin et ils se réinitialisent au centre. Grande gauche pour Turman. Il décroche un coup dur, mais Sanchez le prend bien et riposte. De gros coups sont lancés en ce moment. Sanchez marque de la main droite. Turman avec une belle gauche. Sanchez avec une autre belle main droite. Ils tirent sur du cuir épais et se testent mutuellement le menton. Sanchez au centre et marque avec un couple de belle main droite. Il manque un poing arrière qui tourne. Belle combinaison à deux coups de Turman. Sanchez va au corps puis à la tête. Il reste une minute. Les deux hommes ont du succès sur les pieds. Sanchez avec une grosse main droite, et Turman est blessé. Sanchez le voit et avance. Un autre grand droit, et Turman s’écrase sur la toile. Sanchez avec les marteaux, mais c’était déjà fait. Vicieux.

Résultat: Andrew Sanchez bat. Wellington Turman via KO (coups de poing) – Round 1, 4:14

Registres: Andrew Sanchez (12-5 MMA, 5-3 UFC), Wellington Turman (16-4 MMA, 1-2 UFC)

Division: Poids moyen

Diffuser: ESPN +

Arbitre: Herb Dean

Registres: Joaquin Buckley (10-2 MMA, 0-0 UFC), Kevin Holland (17-5 MMA, 4-2 UFC)

Division: Poids moyen

Diffuser: ESPN +

Registres: Tim Means (29-12-1 MMA, 11-9 UFC), Laureano Staropoli (9-2 MMA, 2-1 UFC)

Division: Poids welter

Diffuser: ESPN +

Registres: Beneil Dariush (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC), Scott Holtzman (14-3 MMA, 7-3 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN +

Registres: Yana Kunitskaya (12-5 MMA, 2-2 UFC), Julija Stoliarenko (9-3-1 MMA, 0-1 UFC)

Division: Poids coq des femmes

Diffuser: ESPN +

Registres: Maki Pitolo (13-5 MMA, 1-1 UFC), Darren Stewart (11-5 MMA, 4-1 UFC)

Division: Poids moyen

Diffuser: ESPN +

Registres: Omari Akhmedov (20-4-1 MMA, 8-3-1 UFC), Chris Weidman (14-5 MMA, 10-5 UFC)

Division: Poids moyen

Diffuser: ESPN +

Registres: Derrick Lewis (23-7 MMA, 14-5 UFC), Aleksei Oleinik (59-13-1 MMA, 8-4 UFC)

Division: Poids lourd

Diffuser: ESPN +

