Frankie Edgar pourrait enfin être à sa place.

C’est probablement une déclaration étrange à faire à propos d’un infaillible Temple de la renommée de l’UFC qui détenait un titre mondial à 155 livres et qui a été deux fois défié pour un autre à 145 livres. Mais « The Answer » a toujours dépassé son poids (littéralement) et même s’il a eu un énorme succès jusqu’à présent, il a toujours eu l’impression de descendre d’une division de plus dans son avenir.

Edgar entame sa dernière (et probablement dernière) course à un tir au titre samedi quand il affrontera le meilleur prétendant Pedro Munhoz dans l’événement principal des poids coq de l’UFC sur ESPN 15. C’est un match idéal pour les deux hommes car Edgar a la chance de se lancer directement dans le top-cinq avec une victoire, tandis que Munhoz peut ajouter un grand de tous les temps à son CV et se maintenir sur la liste restreinte pour la prochaine opportunité de championnat à 135 livres.

Les poids lourds légers s’affrontent dans l’événement co-principal alors qu’Ovince Saint Preux revient d’un séjour d’un combat en tant que poids lourd pour affronter la machine de finition Alonzo Menifield. «OSP» n’est pas étranger à éviter les juges lui-même car ses 10 finitions le placent actuellement à égalité pour la deuxième place avec Jon Jones pour le plus de finitions dans l’histoire des poids lourds légers de l’UFC derrière seulement Glover Teixeira (11).

Dans une autre action de carte principale, Marcin Prachnio revient d’une mise à pied de plus de 700 jours pour affronter Mike Rodriguez dans un combat de poids lourds légers, l’espoir des poids mouches Mariya Agapova se bat contre Shana Dobson, et les poids welters Daniel Rodriguez et Dwight Grant se heurtent après que les deux hommes aient perdu leurs adversaires au dernière minute.

Quoi: UFC sur ESPN 15

Où: UFC APEX à Las Vegas

Quand: Samedi 22 août. La carte préliminaire des cinq combats débute à 18 h. ET sur ESPN +, avec la carte principale de cinq combats à partir de 20h30. sur ESPN et ESPN +.

Frankie Edgar contre Pedro Munhoz

Il est temps pour Frankie Edgar de choisir quelqu’un de sa taille.

Aussi mauvais que les résultats aient été pour Edgar lors de ses récentes pertes, il y avait quelque chose de poétique à propos de lui qui se battait jusqu’au bout, même s’il était clair qu’il n’allait pas triompher des géants de la division poids plume. Sa frappe est aussi forte que jamais, son élite de lutte, et maintenant sans avoir à se soucier excessivement de la taille et du déficit de force, il devrait être dangereux à 135 livres.

Quel effet la réduction de poids supplémentaire, l’usure de la carrière et l’âge (Edgar aura 39 ans en octobre) auront sur lui? S’il a perdu un pas de trop, il sera un canard assis pour Pedro Munhoz. Munhoz ne se contentera pas de dépasser Edgar. Son objectif sera de finir vite et il a les compétences pour non seulement blesser Edgar aux pieds, mais aussi devenir peut-être le premier combattant à faire sortir Edgar.

Munhoz n’a disputé que cinq rounds complets une fois dans sa carrière et cela pourrait jouer un rôle majeur si ce combat ne se termine pas dans les 10 premières minutes. Même si Edgar a perdu sa juste part de décisions, cette expérience de championnat va un long chemin. Comme je ne vois pas Munhoz terminer Edgar, je dois alors accompagner l’ancien champion de l’UFC pour revenir dans la colonne des victoires.

Choisir: Edgar

Ovince Saint Preux contre Alonzo Menifield

C’est un bon matchmaking ici car nous avons l’un des vétérans les plus avisés de la division des poids lourds légers face à l’une de ses perspectives les plus prometteuses.

Oui, le train de battage médiatique Alonzo Menifield a rencontré un problème lors de sa précédente sortie contre Devin Clark alors qu’il était placé dans des situations qu’il ne connaissait clairement pas et en a payé le prix. Ça arrive. La bonne nouvelle pour Menifield est que c’était le genre de perte dont un combattant à ce stade de sa carrière devrait apprendre. Il reste une force terrifiante dans la cage, avec une puissance de frappe rapide mortelle et des instincts de finition naturels.

Ovince Saint Preux a un excellent menton, comme en témoigne le partage de la cage avec d’innombrables 205 élites tout au long de sa carrière. Il devrait être assez résilient pour absorber quelques tirs de Menifield et assez intelligent pour mener le combat dans une direction différente s’il commençait à prendre plus que prévu. Saint Preux peut parfois être incohérent, mais je crois fermement qu’il y a des niveaux à cela et je ne sais pas si Menifield est là où il doit encore être pour frapper un gardien de haut niveau comme OSP.

Il y a de plus grandes choses à faire pour Menifield, mais je pense que nous le voyons tomber pour l’une des soumissions sournoises de Saint Preux cette fois.

Choisir: Saint Preux

Marcin Prachnio contre Mike Rodriguez

Ni Marcin Prachnio ni Mike Rodriguez n’ont enflammé l’octogone avec leurs performances jusqu’à présent. Cependant, il y a un énorme potentiel pour les feux d’artifice ici car ils apportent à la fois une puissance sérieuse et une défense discutable dans ce match.

Recherchez Prachnio et Rodriguez pour prendre une minute ou deux pour se mesurer avant de commencer à frotter le cuir. Ces deux-là se battent pour leur vie à l’UFC ici, alors ne vous attendez pas à ce que la stratégie joue un rôle majeur dans leurs approches.

Je mentirais si je vous disais que je savais à quoi m’attendre ici, alors je me pencherai vers le Rodriguez un peu plus rapide et supposerai simplement que j’ai raison de deviner que quelqu’un a terminé.

Choisir: Rodriguez

Mariya Agapova contre Shana Dobson

Mariya Agapova a obtenu ce qu’elle voulait, appelant Shana Dobson à la suite de sa première victoire à l’UFC et obtenant l’ancien joueur d’Ultimate Fighter 26 pour son prochain combat. Maintenant, elle doit s’occuper de ses affaires ou risquer d’avoir un œuf sur le visage.

Bien que Dobson ne soit pas un batteur du monde, elle est dure comme des ongles et possède de bons outils physiques pour un poids mouche. Elle ne sera pas trop musclée par la jeune Agapova. Cela dit, Agapova a l’agressivité d’une future prétendante au titre et je ne sais pas si Dobson a affronté quelqu’un d’aussi talentueux qu’elle. Elle essaiera de garder Agapova hors d’elle aussi longtemps qu’elle le pourra, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’Agapova ne s’affirme et ne fasse tomber Dobson.

Si Agapova cherchait un combat de vitrine, cela devrait en être un pour elle.

Choisir: Agapova

Daniel Rodriguez contre Dwight Grant

Daniel Rodriguez et Dwight Grant vont avoir besoin de temps pour se sentir l’un l’autre étant donné qu’ils ont affaire à des changements d’adversaires de dernière seconde. Ajoutez à cela le fait que Grant est en compétition pour la première fois en près de 500 jours et un départ provisoire est à prévoir.

Lorsque l’action commence, attendez-vous à ce que ces combattants montrent leur habile frappe, Rodriguez travaillant pour établir le jab et Grant contrant avec sa portée impressionnante tout en creusant à l’intérieur avec des coups de corps. Ils sont si bien alignés dans le département stand-up que c’est étonnant que ce ne soit pas le combat initialement prévu.

Le jeu de pression de Rodriguez devrait lui donner l’avantage ici, car Grant a montré qu’il pouvait parfois être trop timide à la recherche du moment idéal pour frapper. C’est une excellente stratégie face à un adversaire imprudent, mais Rodriguez a les bases pour égaler le compteur Grant pour le contre et la feinte pour la feinte.

Celui-ci tient la distance, Rodriguez ayant la main levée à la fin.

Choisir: Rodriguez

Préliminaires

Amanda Lemos bat. Mizuki Inoue

Austin Hubbard bat. Joe Solecki

Jordan Wright a vaincu. Ike Villanueva

Matthew Semelsberger bat. Carlton Minus

Timur Valiev bat. Trevin Jones