Tel que rapporté par le portail WrestlingInc, l’ancienne superstar de NXT Dan Matha a été arrêtée lundi à Orlando, en Floride. La superstar de la WWE récemment libérée n’a pas comparu devant le tribunal pour lequel il a été inculpé. Le défaut de se présenter au tribunal est un délit de premier degré. Comme l’a révélé HeelByNature.com, Dan Matha n’a pas comparu devant le tribunal pour infraction au code de la route.

Le dossier d’arrestation a révélé plus de détails, qui indiquaient qu’il devrait comparaître devant le tribunal pour conduite avec une immatriculation expirée. Vous pouvez consulter le dossier d’arrestation ci-dessous tel que révélé par HeelByNature.com:

Matha a été surpris en train de conduire avec un permis suspendu à deux reprises l’année dernière. En février, plus tôt cette année, il a été arrêté et ne s’est pas prononcé dans l’opposition, pour laquelle il a payé une amende de 722 $. Sa licence a été suspendue pour des frais de circulation impayés. Matha a reçu une citation le 4 avril pour conduite avec une immatriculation expirée, et sa date d’audience a été fixée au 24 juin. Matha ne s’est pas présenté au tribunal et un avis a été envoyé à sa résidence le 1er juillet. L’ancien combattant du NXT n’a pas répondu à la notification et un mandat d’arrêt a été émis le 17 août. Matha était dans la prison du comté d’Orange, d’où il a été libéré. Une nouvelle date d’audience a été fixée au 2 septembre.

WrestlingInc a également publié une photo de Dan Matha, que vous pouvez voir ci-dessous:

La carrière de Dan Matha à la WWE NXT

Dan Matha était l’un des nombreux talents libérés en avril dans le cadre de la vaste opération de réduction des coûts de la WWE. Plusieurs superstars de la WWE ont été libérées, y compris des licences d’autres membres du personnel des coulisses.

Il s’est entraîné à l’Ohio Valley Wrestling avant de signer un contrat de développement avec la WWE en 2015. Matha a fait ses débuts sur le ring pour la WWE lors d’un événement en direct lors de l’Arnold Classic Tour le 5 mars 2016. Il a remporté sa première victoire le 5 mars 2016. 6 mars. dans un match par équipe contre Aiden English et Simon Gotch. Il a fait équipe avec Dylan Miley, également connu sous le nom de Lars Sullivan, lors de la victoire.

Matha a combattu dans divers matchs sur les émissions de la WWE NXT dans les mois suivants. Le natif d’Orlando a perdu la plupart de ses combats à la marque jaune car il était simplement utilisé comme un talent d’amélioration lors d’événements en direct. Matha était l’un des combattants du Greatest Royal Rumble Match en 2018, qui mettait en vedette 50 Superstars.

Le dernier match de Matha à la WWE a eu lieu lors d’un événement en direct de NXT le 7 mars, où il a affronté et perdu contre Tyler Breeze.

Dan Matha a été impliqué dans un grave accident de voiture le week-end avant son licenciement de la WWE. Il a également parlé de sa carrière à la WWE lors d’une récente interview avec le podcast The Drop.

«Eh bien, c’est comme quand – avec tout ce qui se passe dans le monde et ensuite tout ce qui s’est passé avec le travail avec la WWE, avec toutes les licenciements. Quand ils m’ont libéré, les gens venaient vers moi et me disaient: « Je suis désolé d’entendre ça », bla, bla, bla, ce qui, un, j’ai demandé ma libération, donc c’est comme, je ne me sentais vraiment pas si mal. La frustration a eu lieu des mois auparavant et a culminé en demandant ma libération. Mais comme, même s’il n’avait pas demandé ma libération, cela n’aurait même pas été la pire nouvelle que j’ai reçue en deux semaines. Je suis reconnaissant d’être en vie maintenant. Je vous parle ici, et je ne vis pas seulement. . Honnêtement, il y a des choses qui auraient pu m’arriver et qui seraient pires que la mort. Je ne pouvais communiquer qu’en bougeant deux doigts ou en étant dans un état végétatif en ce moment. «

