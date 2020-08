La route vers le match de boxe d’exposition très attendu entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. a été accueillie avec enthousiasme, et quelques questions depuis l’annonce du combat.

Initialement prévu pour avoir lieu le 12 septembre, MMA Fighting a confirmé plus tôt ce mois-ci que le concours entre deux anciens champions du monde se déroulerait désormais le 28 novembre au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie. L’événement sera diffusé par câble, satellite et plateforme de médias sociaux Triller pour 49,99 $.

Au fur et à mesure que les pièces se rassemblaient, MyMMANews.com a rapporté que Classic Entertainment & Sports, la société mère de la promotion de combat de la Nouvelle-Angleterre, CES MMA – avec CES Boxing – allait promouvoir l’événement, titré par Tyson et Jones.

Le directeur de l’exploitation du CES, Jimmy Burchfield Jr., a confirmé mardi à MMA Fighting que la société serait impliquée dans la carte du 28 novembre et les événements futurs pour Tyson’s Legends Only League, mais plus dans un rôle consultatif.

«Ce n’est pas une question à laquelle il est facile de répondre», a déclaré Burchfield à MMA Fighting quand on lui a demandé d’être le promoteur de la carte. «Nous avons été amenés par une société appelée Eros (Innovations) pour aider à créer une plate-forme unique de cette Legends Only League.

«Ce que nous essayons de faire, ce n’est pas de le faire dans un sens traditionnel où le promoteur est à l’avant-garde, mais de le faire davantage sur les combattants. Nous continuerons à avoir les responsabilités traditionnelles de traiter les problèmes de commission, les problèmes de combattant, mais nous nous concentrons sur la création de cette ligue Legends Only qui sera différente de la façon dont les sports de combat l’ont fait dans le passé. «

Jones Jr. a récemment parlé avec MMA Fighting et a déclaré que l’un des facteurs les plus attrayants pour saisir cette opportunité pour affronter Tyson était qu’il n’y aurait aucun des promoteurs de boxe typiques impliqués.

Dans une récente interview avec Daily Mail, Jones Jr. n’était pas heureux que la date ait été repoussée – menaçant même de se retirer complètement du combat s’il n’est pas compensé pour le retard.

Burchfield a été interrogé sur la raison pour laquelle l’événement avait été reporté et l’une des principales raisons était qu’il y avait l’espoir que les spectateurs sur le site pourraient être la possibilité, entre autres.

«Nous nous sommes assis et avons regardé ce qui se passait, le combat contre les légendes Mike Tyson et Roy Jones résonnait, en plus de mettre sur pied ces autres combats qui gagnaient du terrain et nous avons réalisé que les gens exigeaient des billets, se demandant comment voir cela en direct,» Burchfield a expliqué. «Nous l’avons regardé et nous avons dit:« Hé, il y a peut-être une possibilité de repousser cela là où nous pouvons avoir des spectateurs. C’était donc un facteur à considérer.

«Un autre facteur à prendre en compte est que le samedi après Thanksgiving est une grande nuit et nous avons pensé que le potentiel de cette soirée en particulier serait énorme d’un point de vue marketing, nous donnant plus de temps pour commercialiser l’événement. Il y avait de réels problèmes commerciaux impliqués, ce qui a facilité son recul.

À partir de maintenant, Jones Jr. fera toujours partie des festivités de l’événement principal de l’exposition en huit rondes.

Un autre combattant sur la carte qui a été discuté récemment est la star de YouTube Jake Paul, qui devrait affronter l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson dans l’événement co-principal. Plus tôt ce mois-ci, le domicile de Paul a été perquisitionné par des agents fédéraux où une collection d’armes à feu a été saisie.

Aucune accusation n’a été portée contre Paul depuis le raid. Interrogé sur la participation de Paul, Burchfield est convaincu qu’il participera comme prévu.

« Nous n’avons aucune raison de croire que Jake ne pourra pas se battre », a déclaré Burchfield. « Étaient excités. C’est un combat de haut niveau pour nous, un affrontement de haut niveau entre ces deux gars. Un athlète d’élite à Nate Robinson contre Jake Paul qui a montré qu’il avait la capacité de lancer. Nous ne voyons aucun problème en fonction des informations dont nous disposons. »

Alors que le concept sort avec deux des plus grands de tous les temps de la boxe lors de leur événement inaugural, il n’est pas prévu que la Legends Only League soit un événement unique. En fait, c’est le début de quelque chose que Burchfield croit en toute confiance pourrait faire sensation dès le départ.

« Le plan de match est que c’est le premier d’une longue série », a déclaré Burchfield. «C’est quelque chose qui, selon nous, va avoir des jambes. Sortir des sentiers battus, prendre des légendes comme Mike Tyson et Roy Jones, les présenter et faire appel à la base de fans de boxe traditionnelle, avoir ces autres confrontations opposant des personnalités du monde des influenceurs sociaux, de la NBA, en ayant des légitimes – comme nous le saurions – des combattants de l’histoire de la boxe s’affrontant, ça va donner à cette chose une plus grande portée qu’elle n’aurait normalement.

«C’est ce qui est si excitant à ce sujet, d’avoir une portée avec des événements de boxe en direct, des actes musicaux en direct, et cela va être présenté à tant de gens dans et hors du monde de la boxe.»

Sans regarder trop loin au-delà de la tâche à accomplir – faire du 28 novembre un succès – Burchfield est enthousiasmé par l’avenir de ce nouveau modèle dans l’espace.

Non seulement il est enthousiasmé, mais d’autres noms notables du monde des sports de combat ont exprimé leur intérêt à participer à de futurs événements une fois qu’ils seront lancés.

«C’était incroyable», a expliqué Burchfield. «Vous les nommez, tout le monde est intéressé à y participer. Les retours sont incroyables. Encore une fois, cette Legends Only League ne concerne pas seulement les boxeurs et les combattants de MMA, il s’agit de quiconque est une légende du sport et qui a intérêt à s’affronter. C’est le premier autant, l’événement test. Comme la plupart des gens le savent, vous ne pouvez pas devenir beaucoup plus grand dans ce monde que Mike Tyson et Roy Jones Jr. C’est le grand avec lequel nous commençons.

«Ce fut un voyage incroyable et cela va prendre deux mois incroyables avant l’événement du 28 novembre.»