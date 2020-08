La dernière fois que le président de l’UFC, Dana White et Floyd Mayweather, ont conclu un accord, ils ont presque battu le record des achats nationaux à la carte.

Trois ans après « The Money Fight », Mayweather n’a toujours pas fait un pas dans l’octogone. Mais White a déclaré qu’il parlait toujours avec le champion de boxe à la retraite d’une autre co-promotion.

White a déclaré à TMZ que Mayweather et lui étaient «intéressés des deux côtés» par un autre événement, ce qui est «très possible», bien qu’il ait annulé une revanche entre «Money» et Conor McGregor.

McGregor, qui a annoncé samedi ses fiançailles avec sa petite amie de longue date Dee Devlin, est hors de propos tant que sa retraite perdure. Et bien que peu d’initiés s’attendent à ce que ce soit le cas, White a déclaré qu’il continuerait sans la star de l’UFC jusqu’à ce que les choses changent.

« Je connais [Mayweather] ferait une revanche contre Conor McGregor, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Conor McGregor est à la retraite », a déclaré White. «Quand je fais des choses en ce moment et que je dirige des affaires, je ne pense même pas à Conor. Conor est à la retraite. À l’heure actuelle, Conor est à la retraite jusqu’à ce que Conor me dise le contraire, je n’essaye pas de me battre pour Conor. «

L’UFC a partagé ses bénéfices avec Mayweather Promotions en tant que promoteurs officiels de «The Money Fight»; Mayweather et McGregor ont respectivement gagné 100 millions de dollars et 30 millions de dollars de bourses garanties pour leur match de boxe, que Mayweather a remporté via TKO au 10e tour. Une fois que les bonus à la carte ont été pris en compte, les deux combattants auraient bien accumulé les neuf chiffres.

Selon les rapports, l’UFC a généré plus de 700 millions de dollars de revenus en 2017, non grâce à la manne massive de «The Money Fight». White a déclaré que le match de boxe était le plus gros pay-per-view jamais vendu avec 6,7 millions d’achats.

Avec autant de zéros potentiellement en jeu, et les promotions UFC et Mayweather cherchant à relancer les revenus après le choc de la pandémie de coronavirus, qui a incité la promotion de boxe à demander de l’aide via le programme de protection Paycheck, il ne fait aucun doute que les deux parties essaieront de trouver un moyen de travailler à nouveau ensemble.