Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists, où nous mettons en lumière les combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Les lecteurs réguliers savent que nous aimons commencer ces fonctionnalités avec un angle épicé et intrigant (lire: généralement bizarre) et nous avons eu un trio de bonnes options cette semaine. Comme d’habitude, vous pouvez voter à la fin pour nous faire savoir ce qui vous a le plus marqué, mais pour nous, il fallait d’abord se concentrer sur un combattant ayant un joli petit salaire cruellement suspendu juste hors de sa portée.

Rob Morrow contre Demoreo Dennis

Démoreo Dennis contre Haze Wilson

Sampson Tabbytite contre Jad Ahlkatib



AL: Pauvre Demoreo Dennis. Le poids lourd a réussi tout le chemin à travers un tournoi de kickboxing exténuant à huit joueurs d’une nuit lors de l’émission Xtreme Fight Night 367 de vendredi dernier à Tulsa, Okla., Pour finir du mauvais côté de ce blooper:

Woooof.

Deux parties en faute ici, celui qui a mélangé les coins et les noms de Dennis et Rob Morrow sur la carte, bien sûr, et l’annonceur du ring pour avoir roulé celui-ci un peu trop lentement.

JM: Honnêtement, je suis un peu pour ça. Je veux dire, ne vous méprenez pas, c’est vraiment cruel, des trucs de la ligue de brousse, mais qu’attendez-vous d’autre du MMA régional? Vous devez avoir des ratés cataclysmiques de temps en temps, sinon ça ne se battrait pas. Le jeu est le jeu.

AL: Ne vous méprenez pas les gens, 10 G n’est rien à éternuer sur la scène régionale et se faire refuser de manière aussi ridicule doit piquer.

Au moins Dennis a eu cette finition douce plus tôt dans la soirée dans son combat avec Haze Wilson.

JM: Plus comme Hazy Wilson après ça, amrite?

AL: Je vais le permettre.

Il y avait aussi une action de MMA alors que Sampson Tabbytite a éliminé Jad «Meshew» Ahlkatib avec un doux coup de pied dans le ventre.

Je ne sais pas pour vous, mais je veux vraiment parler à SAMPSON après cette performance.

JM: Sensationnel. Une référence +. Cela compense presque le fait que vous essayez de m’associer, l’actuel roi d’Entre les Liens avec un homme qui vient de se faire arracher les tripes de son corps.

Turpal Khamzayev contre Jason Tipaldos

Santo Curatolo contre James Mancini

Yohan Lainesse contre Connor Dixon

Solomon Renfro c. Robert Gidron

Isaiah Monroe contre Joe Tizzano



AL: Notre finaliste pour la lede de cette semaine vient du Cage Fury FC 82, qui a eu lieu mercredi à Philadelphie. Les combattants inexpérimentés et sans victoire Turpal Khamzayev et Jason Tipaldos ont ouvert le spectacle, ce qui peut expliquer pourquoi même dans la victoire, Khamzayev était moins qu’élégant.

Nous voyons des sorties de temps en temps, mais c’était la plus rare encore.

JM: Je ne sais pas si j’ai déjà vu quelque chose comme ça. Il frappe un coup KO en tombant. Comment ça marche? Je ne suis pas physicien, mais cela ne devrait pas être le cas.

AL: Dans l’événement principal, Santo Curatolo, 25 ans, espoir de poids mouche, a exécuté une finition beaucoup plus douce avec ce KO à un coup à seulement 65 secondes du premier tour.

Avec cette victoire, Curatolo a remporté un titre vacant au CFFC.

JM: Vous ne voyez pas beaucoup de 125ers avec une puissance KO de premier tour. Curatolo est définitivement à surveiller.

AL: Les arrivées au premier tour étaient à l’ordre du jour de ce spectacle, et en voici une autre méchante de Yohan Lainesse.

Il a décalé Connor Dixon avec un uppercut, puis a largué un missile air-sol de précision pour l’arrivée.

JM: Est-ce que cela compte comme un uppercut? C’est presque un crochet pour le corps, mais Dixon esquive si bas qu’elle le met dans la mâchoire. Quoi qu’il en soit, à mon avis professionnel, ça craint d’être Dixon en ce moment.

AL: Et puis nous avons eu non pas un, mais deux étranglements anaconda de premier tour, tous deux magnifiquement interprétés par Solomon Renfro et Isaiah Monroe:

JM: CFFC était dingue cette semaine. À quelle fréquence voyez-vous deux étranglements anaconda en un mois, beaucoup moins sur une seule carte. Et beaucoup, encore moins les deux au premier tour!

XFN 367 et Cage Fury FC 82 sont tous deux disponibles pour être rejoués sur UFC Fight Pass.

Petchphadan contre Chaipayak

AL: Si vous recherchez une action de kickboxing gratuite, ne cherchez pas plus loin que l’émission MAX Muay Thai qui s’est déroulée en Thaïlande mardi. C’est disponible sur YouTube.

Une finition incontournable de cette émission était notre troisième candidat pour l’ouverture de la fonctionnalité et vous pouvez voir pourquoi:

Petchphadan, un espoir de 14 ans, avec un bel arrêt au premier tour. Il a remporté tous ses 5 combats Max Muay Thai jusqu’à présent, en terminant 4 d’entre eux dans la distance. pic.twitter.com/hWqwVatWsi – Au-delà du Kickboxing (@Beyond_Kick) 11 août 2020

C’est Petchphadan, 14 ans, qui reçoit un coup de pied effrayant qu’il va probablement voir rejoué longtemps après la fin de ses jours de compétition. Que faisiez-vous quand vous aviez 14 ans?

JM: Quatorze? J’étais dans le laboratoire, perfectionnant mon jeu de tir pour qu’un jour, je puisse dominer entre les liens comme aucun champion auparavant. La grandeur commence tôt. Lève-toi et moud.

AL: Nous allons entendre parler de ce Between the Links qui durera plus longtemps que le KO de Petchphadan.

JM: Vous savez, quand Michelle Obama avait coutume de dire, «quand ils vont bas, nous allons haut», je ne pensais pas qu’elle parlait de Muay Thai. Il semble que j’avais tort et Petchphadan est un disciple.

AL: Je suis juste content que Chaipayak ait fait la chose intelligente et est resté à terre plutôt que d’essayer de devenir Undertaker.

Yang Guang contre Ren Yawei

Au salon de la Kunlun Combat Professional League de lundi, nous trouvons le gagnant de cette semaine de notre «Humpty Dumpty Award» qui, si je suis honnête, n’a vraiment pas de quoi rire.

Profitez de votre prix Yang Guang (et Ren Yawei, je suppose), homme terrifiant.

JM: Sensationnel. La façon dont sa tête revient est assez choquante. Et Yawei était si près d’atterrir un glorieux compteur de glissement. C’est le KO le plus sauvage que j’ai vu depuis quelque temps.

Kento Haraguchi contre Taiga

Kai Asakura contre Hiromasa Ougikubo



AL: Il y a eu deux événements RIZIN le week-end dernier, et vous pourriez être pardonné de les avoir manqués étant donné que les fans nord-américains n’avaient pas une option pratique pour les regarder et si vous le faisiez, c’était pour le prix le plus bas de 50 $. USD. Par émission. Eep.

JM: Regardez, nous aimons le MMA ici. Nous aimons les sports de combat en général. Et nous aimons particulièrement les sports de combat étranges. Mais 50 $ un pop est catégoriquement insensé.

AL: La bonne nouvelle est que des combats gratuits ont été téléchargés sur la page YouTube de RIZIN et que deux des meilleurs moments forts de RIZIN 23 ont déjà fait le tour sur les réseaux sociaux, y compris le brouhaha absolu de Kento Haraguchi sur la taïga.

Performance sans faille hier par Kento Haraguchi (@Kento_fft), 22 ans, marquant un KO au 1er tour contre Taiga. Son talent est plus évident à chaque combat. Le premier match entre les deux s’est terminé par un match nul il y a deux ans, le champion de RISE -63kg est 8-0 (5 KO) depuis. pic.twitter.com/sX0l3PCUQr – Kick To The Future (@kicktothefuture) 10 août 2020

Dans un combat de MMA, n’importe lequel de ces renversements aurait fait que l’arbitre agite les choses, donc je ne veux rien entendre sur le kickboxing comme un sport plus sûr.

JM: Je veux dire, à un moment donné, vous devez simplement reconnaître vos limites. « Welp, ce gars est juste bien, bien meilleur que moi. » C’est comme si je refusais fermement d’admettre que Tom Hardy était un homme plus séduisant que moi. Bien sûr, je peux choisir de le faire, mais je vais juste perdre à long terme.

AL: Et nous devons rendre hommage au nouveau roi des poids coq RIZIN Kai Asakura.

Son ascension au sommet était étrange, car il était essentiellement le champion sans couronne après avoir décimé Kyoji Horiguchi dans un combat sans titre il y a 12 mois. Après qu’une blessure ait forcé Horiguchi à quitter, Asakura a rencontré son compatriote bleu Manel Kape et a été déposé au deuxième tour à RIZIN 20. Cela a fait de Kape le nouveau champion, mais le titre a de nouveau été annulé lorsque Kape a signé avec l’UFC.

Asakura a donc eu une autre chance de remporter le championnat des poids coq contre le champion poids mouche Shooto Hiromasa Ougikubo et cette fois, il n’a pas manqué.

Remarque Asakura tirant pleinement parti de «l’ensemble de règles supérieur».

JM: Si les coups de pied de football étaient légaux, Jose Aldo serait un champion du monde de cinq poids. RAPPORTEZ-VOUS LE SOCCER KICKS VOUS VACHES!

AL: Et maintenant, les nouvelles les plus excitantes de la semaine dernière. Non, pas Corey Anderson à Bellator. Non, pas Paige VanZant qui va au championnat de combat Bare Knuckle (bien que ce soit un moment Missed Fists s’il y en a jamais eu un.)

Bien sûr, je parle de Full Metal Dojo faisant équipe avec la société de streaming / promoteur MMA préférée de tout le monde (Jed Meshew): CamSoda.

AL: Maintenant Jed, avant de commencer

JM: YESSSSSSSS! TOUT EST DROIT AU MONDE !!!!!!!!!

Je n’ai jamais été aussi heureux. Je veux qu’on sache que tout ce que j’ai dit ci-dessus à propos d’un prix de 50 $, ce sont des conneries. Si cette chose coûte 500 $, vous devriez tous l’acheter. Je le ferais, sauf que j’ai pleinement l’intention de m’asseoir au bord de la cage pour cela afin que je puisse donner à cet événement la couverture médiatique exhaustive d’une semaine qu’il mérite.

2020, je reprends toutes les choses méchantes que j’ai jamais dites à votre sujet.

AL: Pour tous ceux qui ne se souviennent pas du premier événement historique de CamSoda Legends, assurez-vous de consulter notre récapitulatif complet ici:

«Krazy Horse» pour toujours.

