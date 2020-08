LAS VEGAS – Uros Medic a encore une fois fait un travail rapide sur son adversaire mais sait qu’il n’a pas encore été vraiment testé.

Le Medic invaincu (6-0) a réussi ses débuts en poids léger lorsqu’il a éliminé Mikey Gonzalez au premier tour de la série 27 de Contender de Dana White pour se mériter un contrat avec l’UFC.

Ayant précédemment perdu seulement cinq livres pour faire des poids welters, le combat de mardi soir a représenté la première fois que Medic a subi une réduction de poids appropriée. Mais avec le combat dépassant à peine la barre des deux minutes, il n’a pas été en mesure de tester ce que son corps aurait ressenti dans les tours suivants.

Medic sait qu’à un moment donné, il devra accélérer le rythme tardivement dans les combats et il veut savoir comment son corps réagirait.

«Nous savions que j’allais me battre à 155 ans», a déclaré Medic à MMA Junkie. «C’était une question de temps et la bonne opportunité. Tous les combattants connaissent les réductions de poids, ils ont tendance à vous épuiser un peu, et ce n’était qu’une question de temps quand nous allions commencer à le faire et il y avait une opportunité pour la série Contender de Dana White. Opportunité parfaite. »

Il a poursuivi: «J’ai toujours su que je voulais être à 55 ans. Il y a encore des choses que je dois comprendre: la façon dont mon corps fonctionne, quelle est la bonne nutrition dont j’ai besoin pour obtenir ma coupe encore meilleure et plus lisse afin que je puisse aller à ces cinq combats de cinq minutes (et) mettre sur quelques bons spectacles.

Medic est prêt pour un redressement rapide et, maintenant qu’il est en compétition dans la division sans doute la plus empilée, il dit qu’il est prêt pour les défis plus difficiles qui l’attendent.

« Rien ne change; nous continuons à nous entraîner », a déclaré Medic. «Essayez de vous battre le plus tôt possible. Je veux me battre. Comme je l’ai dit, je veux juste comprendre comment mon corps fonctionne mieux afin que je puisse obtenir ces cinq combats de cinq minutes. J’ai arrêté presque tout le monde au premier tour. J’ai besoin de savoir comment mon corps va réagir à ce genre de pression, et je le veux. Je ne peux pas attendre pour ça. Alors maintenant, il y a des opportunités, il y a des gens qui vont m’aider, et j’ai une bonne équipe à mes côtés. «

Le DWCS 27 a eu lieu mardi à l’UFC Apex. La carte à quatre combats diffusée en direct sur ESPN +.

Pour en savoir plus sur Medic, regardez la vidéo ci-dessus.