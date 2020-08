Le Bellator 244 «Bader vs. Nemkov» a eu lieu le vendredi 21 août 2020 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. Dans le combat de tête d’affiche de la troisième carte depuis le retour du Bellator MMA, le «champion» Ryan Bader (27-5, 1 NC) a mis son titre des Light Heavyweight en jeu contre le mastodonte russe Vadim Nemkov (11-2).

Le premier round était rasoir, mais je trancherais le chemin de Bader à partir des frappes de puissance et du retrait qu’il a réussi. Nemkov donnait aussi bien qu’il l’obtenait, atterrissant des coups de pied et des coups de pied, roulant la tête pour diminuer ou esquiver une grande partie des droits de passage de Bader.

Si le cadre d’ouverture était proche, le deuxième cadre n’en était rien. Nemkov piquait à plusieurs reprises avec sa main gauche, puis a écrasé Bader d’un coup de pied droit à la tête, se précipitant pour commencer immédiatement à verser sur les poings de marteau. L’arbitre Kerry Hatley a donné à Bader toutes les chances de survivre, mais lorsque Nemkov l’a renversé pour la troisième fois, il l’a finalement agité par TKO à 3:02 du deuxième tour pour le nouveau champion de 205 lb.

La finition peut être vue ci-dessus avec le reste de l’action ci-dessous, toutes deux gracieuseté de Bellator MMA.

«Big» John McCarthy était là pour la seule interview d’après-combat de toute la carte. Vadim Nemkov a été rejoint par un traducteur pour répondre aux questions.

«C’était mon plan. Quand j’ai étudié son film, j’ai vu que Bader ne bougeait pas bien quand il recule. Le plan était d’aller constamment de l’avant et cela a porté ses fruits. J’ai été surpris que l’arbitre n’arrête pas le combat, mais je l’ai envoyé trois fois sur la toile. J’ai fait ce que j’avais à faire pour gagner. C’est très important pour moi. Moi et Ryan Bader sommes les deux meilleurs au monde en ce moment. Il y a beaucoup de poids lourds légers à l’UFC mais j’ai l’impression que Bader et je pourrais battre n’importe lequel d’entre eux.

L’ancienne championne « The Jewel » Julia Budd (13-3) a cherché à revenir à ses manières de gagner dans un match avec Jessy Miele (9-3) prévu pour un maximum de trois tours.

Miele a essayé d’être agressive avec Budd tôt, mais a trouvé que sa tête était cassée par une main droite à chaque fois qu’elle s’approchait. Finalement, Budd a décroché un tir si net que son coin, Lance Gibson, lui criait de s’avancer et de l’achever. Elle a mis Miele contre la cage, a atterri les genoux et l’a descendue avec 20 secondes à jouer pour fermer R1.

Miele a eu un moment de gloire au deuxième tour quand elle a sauté Budd avec une droite gauche et a momentanément eu sa marche arrière, mais Budd a récupéré rapidement avec un coup de pied droit et une main droite et est retourné à la domination. Elle a pris Miele vers le bas avec 50 secondes à jouer et atterrissait de gros coudes sur le dessus pour solidifier la carte de pointage du deuxième tour en sa faveur.

Le tour le plus unilatéral de Budd était le troisième et dernier tour, entraînant Miele en baisse de 42 secondes et ne la laissant reculer qu’avec moins de 10 secondes pour voir si elle pouvait décrocher un coup de grâce tard dans le combat.

Les juges ont rendu une décision unanime en faveur de Budd de 30-26 et 30-27 X2, et aucun entretien après le combat n’a suivi.

Le batteur vétéran des poids lourds « Big Country » Roy Nelson (23-18) a fait son chemin de retour à la cage pour un combat avec le futur presque sans tache Valentin Moldavsky (9-1).

Nelson est arrivé juste en dessous de la limite de poids de 265 lb et a regardé chaque morceau à l’intérieur de la cage. Il a essayé de mettre son poids sur Moldavsky contre la cage avec un tir de retrait précoce, mais Moldavsky l’a retourné et les deux se sont poussés l’un l’autre sur la toile. Quand ils n’étaient pas ligotés, Moldavsky se faufilait dans les coudes et les genoux, et quand il a obtenu la portée, il a commencé à tirer des coups durs à la tête qui le piquaient. C’était un 10-9 clair pour Moldavsky.

Le seul effet de Nelson au deuxième tour a été les genoux du corps à corps, mais ils n’ont pas ralenti Moldavsky du tout. Trois minutes plus tard, Nelson aspirait le vent bruyamment, tandis que Moldavsky continuait de s’écailler avec des coudes gauches courts et de reculer pour la grosse main droite. Il a laissé passer une attaque offensive avec dix secondes à jouer pour solidifier un tour dominant. Nelson l’a poursuivi pour le reste du combat, mais n’a jamais pu décrocher le droit net dont il avait besoin.

Les scores étaient de 30-27 X3 tous pour Valentin Moldavsky. Aucune interview d’après-combat n’a suivi.

Pour compléter la carte principale, les prétendants poids moyen John Salter (17-4) et Andrew Kapel (15-6).

Les démontages étaient l’histoire du premier tour. Salter les frappait efficacement et cherchait constamment à améliorer sa position quand il les avait. À un moment donné, il avait une monture complète, mais Kapel a attaché ses poignets efficacement pour éviter de lourds dommages, a obtenu un balayage, mais Salter a vomi un triangle de jambe et a été capable de ramener au sommet pour dominer le premier tour.

Plusieurs démontages n’étaient pas nécessaires au deuxième tour. Salter a laissé Kapel s’avancer, l’a chronométré de la main gauche, a tiré le double et l’a fait trébucher au sol. Pouce par pouce, il s’est frayé un chemin jusqu’au montage complet, et une fois qu’il l’a eu, Kapel a passé le reste de la manche à repousser un éventuel étranglement de triangle de bras, pendant que Salter était assis sur le dessus et continuait à l’adoucir.

Le troisième couplet était essentiellement le même que le deuxième, à l’exception du fait que la défense de Kapel s’est finalement effondrée et que Salter a obtenu l’étranglement en triangle de bras qu’il voulait à 3:11. Aucune interview d’après-combat n’a suivi.

Pour les résultats complets du Bellator 244 et sa couverture, cliquez sur ici.