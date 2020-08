Ryan Bader n’est plus un champion de deux divisions après une raclée de Vadim Nemkov au Bellator 244.

Le Russe de 28 ans a laissé tomber Bader avec un coup de pied dans la tête avant un essaim qui a produit deux autres renversements, le dernier étant survenu alors que le champion s’était enfui. Après que les jambes de Bader soient devenues molles et qu’il soit tombé sur la toile, le combat a été heureusement annulé à 3:02 du deuxième tour.

«J’ai été en fait plus surpris que l’arbitre n’arrête pas le combat», a déclaré Nemkov, qui a remporté sa cinquième victoire consécutive sous le Bellator et son premier titre dans une promotion majeure en MMA. «Je l’ai envoyé trois fois sur la toile, mais j’ai fait ce que j’avais à faire pour arrêter le combat.

Dès le départ, il était clair que Nemkov avait un avantage en vitesse et en technique. Il a gardé Bader deviner avec des attaques variées qui ont été chronométrées pour un effet maximal, descendant vers le corps avant de tirer à l’étage avec les mains droite et gauche. Une paire de coups de pied tard dans le premier a presque fait une connexion complète, offrant un aperçu des attractions à venir.

«Quand nous avons étudié le cinéma, nous avons vu qu’il ne faisait pas très bien quand il reculait, se faisait intimider», a déclaré Nemkov, qui était flanqué dans la cage du Bellator par son mentor, Fedor Emelianenko, qui a été arrêté par Bader en finale de le grand prix poids lourd de la promotion. «De toute évidence, cela a porté ses fruits.»

Bader a semblé hors de l’arrêt et trop dépendant de sa main droite, qu’il a finie et jetée comme s’il cherchait le KO. Il a réussi à se connecter une fois, et son autre meilleure arme, un retrait à deux jambes, semblait fournir un chemin vers la victoire. Mais ce fut un succès de courte durée.

Peu de temps après le début du deuxième cadre, Nemkov a fait craquer Bader avec une droite droite qui a eu un effet immédiat. Le coup de pied à la tête qui a produit le premier renversement a entraîné plus de coups de poing, et l’arbitre Kerry Hatley n’est pas intervenu malgré une vague de suivis alors que Nemkov se jetait sur Bader. D’une manière ou d’une autre, Bader a réussi à se relever, seulement pour être lâché à nouveau et monté. La dernière tentative d’évasion a arraché la ceinture au vétéran de l’UFC et l’a mise autour de son homologue russe.

Après un match nul contre Cheik Kongo dans une défense du titre des poids lourds, Bader subit sa première défaite depuis un KO contre Anthony Johnson qui a fait dérailler ses espoirs de titre des poids lourds légers de l’UFC. Pour l’instant, il conserve la ceinture dans la division big-man.

Julia Budd retour aux moyens de gagner contre Jessy Miele

L’ancienne championne des poids plumes Julia Budd a secoué le marasme d’une défaite déséquilibrée contre l’actuel champion Cris Cyborg avec une décision sur la dure Jessy Miele.

Budd est apparue tenative dès le début avant de trouver sa confiance dans les eaux profondes, remportant presque une finition via bras-triangle dans le troisième. Les juges lui ont donné la décision unanime avec trois notes de 30-27.

Miele s’est présentée au combat et a rapidement fait savoir qu’elle ne serait pas un walkover, se connectant avec quelques mains gauches raides qui ont attiré l’attention de Budd. Une droite droite a payé des dividendes pour Budd, et un retrait tardif dans le premier définirait un modèle que l’ex-champion répétait à chaque image.

Chaque fois que Budd hésitait, Miele rattrapait son retard avec ses coups de poing. Mais au début du troisième, Budd a trouvé sa foulée et a contré plusieurs avancées avec des contre-attaques d’experts qui ont mis en place le retrait. De là, elle contrôlait le combat au sommet, avançant pour monter et essayant de se soumettre. Une évasion de Miele est arrivée trop tard avant la dernière cloche.

Valentin MoldavskyTrop de vitesse pour Roy NelsonLa puissance de

Combat Sambo: l’avantage de Valentin Moldavsky dans la jeunesse et la technique s’est traduit par une victoire par blanchissage sur le vétéran Roy Nelson, les trois juges lui donnant 30-27 points.

Il n’y avait pas de grosse main droite de Nelson pour mener la danse des poids lourds, car « Big Country » a plutôt tenté de muscler Moldavsky dans le corps à corps, peut-être dans un effort pour fatiguer son adversaire. Malheureusement, Moldavsky avait plus qu’assez d’énergie pour maintenir le cap et revenir poivrer Nelson avec des coups durs.

Au tour suivant, Moldavsky était celui qui intimidait Nelson autour de la cage, alternant le contrôle à distance et dans le corps à corps. Pour la seconde moitié du tour, Moldavsky a étouffé Nelson contre la cage, se cassant de temps en temps pour lâcher des coups courts. Nelson s’est affalé à la fin du cadre du milieu, clairement sinueux.

Nelson a essayé de se préparer pour son grand droit en pronation. Avant qu’il ne puisse lâcher prise, les feintes et les combinaisons de Moldavsky lui ont coupé le souffle. Avec une dernière évasion d’un autre corps à corps étouffant, Nelson a eu sa chance d’égaliser le score. Mais un coup de poing de surhomme et une main droite ont manqué, et Moldavsky lui a fait payer avec un autre compteur tranchant pour sceller la victoire.

John Salter domine Andrew Kapel avant l’arrivée du troisième tour

John Salter a écrasé Andrew Kapel sur le tapis avant qu’un bras-triangle persistant ne produise une arrivée à 3:11 du troisième tour.

Fidèle à son habitude, Salter voulait se battre sur le tapis, et après avoir battu Andrew Kapel deux fois au premier tour, il avait sa formule gagnante. Kapel a rendu les choses intéressantes en explosant par le bas, échappant à un étranglement triangulaire dans le processus. Mais au deuxième tour, les choses ont empiré lorsque Salter s’est avancé pour monter et a conservé sa position pendant la majorité du tour. Menaçant avec un étranglement bras-triangle, il a rendu la vie de Kapel misérable en bas.

En moins de deux rounds, Kapel est sorti agressif dans le cadre final, pour être abattu en une minute. Il ne fallut pas longtemps avant que Salter ait de nouveau monté, et cette fois, le bras-triangle produisit le robinet.

Résultats complets du Bellator 244:

Vadim Nemkov bat. Ryan Bader via TKO (grèves) – Round 2, 3:02

Julia Budd bat. Jessy Miele par décision unanime (30-26, 30-27, 30-27)

Valentin Moldavsky déf. Roy Nelson par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

John Salter bat. Andrew Kapel via soumission (starter bras-triangle) – Round 3, 3:11

Yaroslav Amosov bat. Mark Lemminger via TKO (arrêt du médecin) – Round 1, 5:00

Sidney Outlaw bat. Adam Piccolotti par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Joshua Hill a vaincu. Erik Perez par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Weber Almeida bat. Salim Mukhidinov via KO (grèves) – Round 1, 3:57

Jean de Jesus def. Vladyslav Parubchenko par décision unanime (29-28, 30-27, 29-28)

Chris Gonzalez bat. Vladimir Tokov par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Lucas Brennan bat. Will Smith via TKO (grèves) – Round 2, 4:14