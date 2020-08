Vadim Nemkov est le nouveau champion des poids lourds légers du Bellator après une superbe victoire de TKO au deuxième tour contre Ryan Bader au Bellator 244.

Nemkov a rencontré Bader lors de l’événement principal du Bellator 244 de ce vendredi. Bader était invaincu lors de ses huit derniers combats alors que Nemkov menait une séquence de six victoires consécutives en début de combat. Les parieurs l’ont considéré comme un combat compétitif, mais avec l’avantage de Bader comme favori en raison de sa position de double champion à Bellator.

Le premier tour du combat a vu Nemkov impressionner par sa vitesse et sa frappe, mais Bader a réussi un retrait tard dans le tour et il est apparu qu’il changerait son plan de match au deuxième tour. Mais le deuxième tour a vu Nemkov contrôler la cage avec sa frappe, et de nulle part capable de se connecter avec un coup de pied de tête sur Bader, puis de le terminer avec des frappes pour devenir le nouveau champion des poids lourds légers du Bellator. C’était très impressionnant de la part de l’étoile montante.

Regardez la vidéo complète de l’arrivée ci-dessous via Bellator.

Vadim Nemkov est reparti avec son 7e W consécutif et l’or des poids lourds légers ce soir à # Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL – BellatorMMA (@BellatorMMA) 22 août 2020

Pour Nemkov, la victoire augmente sa séquence de victoires à sept combats consécutifs, y compris des victoires contre d’anciens joueurs de l’UFC à Bader et Phil Davis, sans parler des anciens champions de Bellato à Rafael Carvalho et Liam McGeary. Nemkov n’a que 28 ans et il semble qu’il sera un poids lourd léger d’élite pendant un certain temps après cet incroyable KO sur Bader.

Quant à Bader, même s’il a perdu la ceinture des poids lourds légers dans ce combat, il reste le champion des poids lourds du Bellator. À 37 ans, il est peut-être temps que Bader passe définitivement aux poids lourds car il était clair que combattre un adversaire plus rapide à Nemkov n’était pas idéal pour lui à cette pinte de sa carrière.

Jusqu’où pensez-vous que Vadim Nemkov peut aller dans le sport après KOing Ryan Bader?