UNCASVILLE, Connecticut – Valentin Moldavsky connaissait les dangers de faire face à un frappeur dur comme Roy Nelson et n’allait pas prendre de risques.

Moldavsky (10-1 MMA, 5-0 BMMA) a devancé l’ancien poids lourd de l’UFC et vainqueur de la saison 10 de « The Ultimate Fighter » Nelson 30-27 dans tous les domaines au Bellator 244 vendredi alors qu’il décrochait sa cinquième victoire consécutive.

Après sa victoire, Moldavsky a reconnu que ce n’était pas la bataille la plus divertissante. Mais, le tristement célèbre droit de Nelson étant une menace constante, il a expliqué qu’il ne voulait pas s’exposer à être assommé dans un combat qu’il pensait contrôler.

« J’étais un peu plus prudent que d’habitude parce qu’il a un droit de surenchère très peu orthodoxe », a déclaré Moldavsky aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la conférence de presse d’après-combat. « Je ne voulais évidemment pas me faire prendre, alors j’ai dû sacrifier l’excitation du combat pour le gagner, mais je l’ai fait. »

Il a poursuivi: «J’avais l’impression que j’aurais pu faire plus dans le stand-up, et j’interrompais mes propres séquences parce que beaucoup de fois Roy se couvrait et prenait beaucoup de coups de poing puis jetait ce coup de poing. Et, dans la division des poids lourds, ce coup de poing chanceux pourrait y mettre fin, alors je déchargerais avec mes mains puis (je) le serrais, juste pour casser un peu cette séquence afin qu’il ne m’attache pas et ne me frappe pas. Je voulais juste être prudent.

Le Bellator 244 a eu lieu vendredi au Mohegan Sun Arena. La carte principale diffusée simultanément sur Paramount Network et DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.