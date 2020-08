Valentina Shevchenko fait de son mieux pour éviter de reconnaître les cotes des paris lors de ses combats. Cependant, elle admet qu’une touche de pression vient avec la ligne raide pour sa défense de titre contre Jennifer Maia à l’UFC 255.

Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC), la championne en titre des poids mouches féminins, est actuellement aussi grande qu’un favori des paris 12-1 pour le combat du 21 novembre contre Maia (18-6-1 MMA, 3-2 UFC ). Shevchenko a récemment été mise au courant des probabilités et a déclaré que cela ne lui faisait que penser à la façon dont elle devait donner une performance digne d’elles.

« Je n’ai pas encore entendu parler (d’être un favori des -1200), et je ne le fais jamais », a déclaré Shevchenko à MMA Junkie Radio jeudi. «Je ne me concentre jamais sur ce qu’est le pari, et je m’en fiche. Cela n’a pas d’importance pour moi. C’est la dernière chose que j’envisagerais pendant mon camp d’entraînement. La chose la plus importante que je considère est de me préparer mentalement, physiquement. Je sais que Jennifer Maia, elle se préparera dans sa meilleure forme.

« … Pour moi, je ne peux pas simplement penser: » Oh, ça va être un combat facile. « Pour moi, cela signifie beaucoup de responsabilité de faire tout ce que je dois faire dans le combat. »

L’objectif principal de Shevchenko est d’assumer sa «responsabilité» en tant que championne dominante, mais elle a déclaré qu’il incombait également à Maia de prouver que la perception du public était erronée.

Shevchenko ne cherche en aucun cas à entrer dans l’octogone avec quiconque voudra se retourner pour elle. L’UFC 255 représente sa quatrième défense de titre à 125 livres, et la championne se prépare comme si Maia était la menace la plus dangereuse pour son règne. Et elle espère que c’est la réalité le soir du combat.

« Je ne veux personne qui entrerait dans l’octogone et ne serait pas prêt pour le combat », a déclaré Shevchenko. «Je n’ai pas besoin de ce genre d’adversaire. J’ai besoin de quelqu’un qui voudra se battre. C’est pourquoi je ferai de mon mieux pour gagner ce combat et montrer ma technique, mon esprit, ma puissance, mon tout. J’ai besoin d’une bonne adversaire et j’espère qu’elle fera du bien dans son camp d’entraînement.

Peu importe qui est l’adversaire ou quelles sont les chances, Shevchenko a déclaré que son prochain combat était extrêmement important. Il teste de l’eau inexplorée car, pour la première fois, elle va entrer dans un combat après une opération.

Shevchenko était censée défendre sa ceinture contre Joanne Calderwood en juin, mais elle a subi une blessure à la jambe qui l’a forcée à sortir du combat. Son calendrier a ensuite été repoussé d’août à novembre car la récupération ne se déroulait pas comme prévu.

Le processus se déroule assez bien pour que Shevchenko ait pu signer pour une date et un adversaire, a-t-elle déclaré, mais la prudence est toujours de mise. Selon Shevchenko, la priorité absolue de son camp d’entraînement UFC 255 est de ne pas aggraver sa blessure à la jambe et d’entrer dans l’octogone dans ses meilleures conditions.

« Vous ne pouvez jamais vous attendre à ce que votre corps réagira après la chirurgie », a déclaré Shevchenko. «C’est ma première opération. Je ne l’ai jamais fait auparavant et je ne risquerais certainement pas quelque chose d’aussi important pour moi que ma ceinture. Tout dépend de ma récupération. Quand je serai de retour dans l’octogone, je sentirai mon corps à 100%, définitivement. Je ne ferai rien s’il n’y a pas de risque de blessure grave.

«C’est le plus important ou moi. En ce moment, je me concentre tellement pour commencer mon entraînement sans blessures et ne pas répéter la même blessure et pour protéger mes jambes et les protéger contre les forces indésirables pendant le camp d’entraînement. C’est pour moi ce qui est très important. Je sais que si je fais cela et que je suis ce plan, je ferai du bien. »