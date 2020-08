LAS VEGAS – Vicente Luque a les yeux rivés sur l’une des plus grandes stars de l’UFC.

Le poids welter brésilien est en train de se battre avec Nate Diaz après l’impressionnant KO de Luque au deuxième tour de Randy Brown sur la carte principale de l’UFC de samedi sur ESPN + 31 à Las Vegas. Luque (19-7-1 MMA, 12-3 UFC) a appelé Diaz dans son entretien d’après-combat car il voulait un combat passionnant qui pourrait faire avancer sa carrière à l’UFC. Luque pense que Diaz est l’homme pour faire exactement cela.

« Nate Diaz est un gars super respecté, tout le monde sait de quoi il est capable et ce qu’il a accompli », a déclaré Luque aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC sur ESPN +. «C’est pourquoi je pense que c’est un grand nom même s’il est en dessous de moi dans le classement.

«Je pense que cela ajouterait beaucoup à mon nom, c’est pourquoi je veux ce combat. C’est un combat super excitant dans mon esprit. Les gens voient mes moments forts, vous regardez les moments forts de Nate, il est impossible que ce ne soit pas un grand combat. «

Ces dernières années, Diaz n’a été impliqué que dans des combats à succès en compétition contre des combattants tels que Jorge Masvidal, Anthony Pettis et Conor McGregor.

Luque ne sait pas si Diaz reculerait dans l’octogone pour un combat, car il sait qu’il n’a pas la valeur de marque de ses autres ennemis. Mais il est sûr qu’un combat potentiel avec Diaz donnerait de l’action.

«La vérité est que je ne sais pas si l’UFC va l’essayer, mais pour moi, Nate est un combattant et les combattants se battent», a déclaré Luque. «Je suis le genre de combattant que je vais mener dans un combat passionnant, peu importe qui c’est. Donc Nate veut un gros combat, je ne vais pas le vendre en parlant, mais je vais certainement le vendre en me battant.

« Il sait que je vais intervenir et que je vais essayer de lui enlever la tête », a poursuivi Luque. «Même s’il essaie de me détacher la tête, je vais continuer à pousser. C’est un combat passionnant. Si Nate veut être dans des combats passionnants, je suis le nom, je suis le gars. Je suis prêt à combattre n’importe qui dans le top 15 en ce moment. Je me sens bien. J’aime rester actif. Je sens que cela me fait évoluer. Nate est le nom que je veux en ce moment, mais vous savez, si ça ne marche pas maintenant, pas de problème. Je serai toujours ravi de combattre un autre nom dans le top 15. »