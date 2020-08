Vicente Luque estime que Nate Diaz est l’option parfaite pour son prochain adversaire.

L’espoir des poids welters a organisé une clinique de frappe contre Randy Brown à l’UFC Vegas 5 samedi et a scellé la victoire de TKO au deuxième tour. Immédiatement après avoir remporté sa deuxième victoire consécutive à l’UFC, il a expliqué pourquoi il voulait combattre Nate Diaz ensuite.

«Nate Diaz est un gars super respecté, tout le monde sait de quoi il est capable et ce qu’il a accompli», a expliqué Luque lors d’une conférence de presse d’après-combat (transcription de MMA Junkie). «C’est pourquoi je pense que c’est un grand nom même s’il est en dessous de moi dans le classement.

«Je pense que cela ajouterait beaucoup à mon nom, c’est pourquoi je veux ce combat. C’est un combat super excitant dans mon esprit. Les gens voient mes moments forts, vous regardez les moments forts de Nate, il est impossible que ce ne soit pas un grand combat. «

Diaz ne s’est pas battu depuis 2019 lorsqu’il a défié Jorge Masvidal pour la «ceinture BMF». Malgré le battage médiatique entourant leur match de poids welter, il est arrivé à une fin relativement anti-climactique au troisième tour lorsque le natif de Stockton a perdu par arrêt du médecin. Néanmoins, Diaz est connu pour son indéniable résilience et a battu des combattants tels que Anthony Pettis, Conor McGregor, Michael Johnson et Donald «Cowboy» Cerrone lors de sa course à l’UFC. Vicente pense que leurs styles de combat se traduiront par un combat à succès.

«La vérité est que je ne sais pas s’ils (l’UFC) vont l’essayer, mais pour moi, Nate est un combattant et des combattants se battent. Je suis le genre de combattant que je vais mener dans un combat passionnant, peu importe qui c’est. Donc Nate veut un gros combat, je ne vais pas le vendre en parlant, mais je vais certainement le vendre en me battant.

« Il sait que je vais intervenir et que je vais essayer de lui enlever la tête », a poursuivi Luque. «Même s’il essaie de me détacher la tête, je vais continuer à pousser. C’est un combat passionnant. Si Nate veut être dans des combats passionnants, je suis le nom, je suis le gars. Je suis prêt à combattre n’importe qui dans le top 15 en ce moment. Je me sens bien. J’aime rester actif. Je sens que cela me fait évoluer. Nate est le nom que je veux en ce moment, mais vous savez, si ça ne marche pas maintenant, pas de problème. Je serai toujours ravi de combattre un autre nom dans le top 15. »

