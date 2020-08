Ultimate Fighting Championship (UFC) diffusera ses pesées préliminaires (et officielles) de l’UFC 252 pour le prochain événement de pay-per-view (PPV) «Miocic vs Cormier 3», qui aura lieu ce samedi. nuit (15 août 2020) à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Le flux vidéo en direct commence à midi HE (9 h HP) dans la vidéo intégrée ci-dessus.

L’UFC 252 est titré par le troisième (et dernier) combat pour le titre des poids lourds opposant le roi de la division en titre, Stipe Miocic, à l’ancien tenant du titre de 265 livres Daniel Cormier. Ailleurs sur la carte, l’attaquant averti Sean O’Malley fait son retour dans l’Octogone contre le rugueux Marlon Vera, tandis que les meurtriers lourds Junior Dos Santos et Jairzinho Rozenstruik s’affrontent pour une place dans la course au titre de la division.

Complétez les résultats du texte de pesée UFC 252 ci-dessous:

Carte principale UFC 252: 265 lbs: Champion poids lourd de l’UFC Stipe Miocic (233) contre Daniel Cormier (236)

135 livres: Sean O’Malley (136) contre Marlon Vera (136)

265 lb: Junior Dos Santos () contre Jairzinho Rozenstruik (254)

145 livres: Herbert Burns () contre Daniel Pineda (146)

135 livres: John Dodson (136) contre Merab Dvalishvili (136) Carte préliminaire UFC 252: 205 livres: Magomed Ankalaev () contre Ion Cutelaba ()

155 livres: Jim Miller (156) contre Vinc Pichel (156)

115 livres: Livinha Souza (115,5) contre Ashley Yoder (115,5)

115 livres: Felice Herrig (116) contre Virna Jandiroba (115,5)

145 livres: T.J. Brown (146,5) contre Danny Chavez ()

265 lb: Chris Daukaus (241) contre Parker Porter (264,5)

145 livres: Kai Kamaka (145,5) contre Tony Kelley (145,5)

Il ne reste plus rien à faire à part se battre.

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 252 ce week-end ICI, en commençant par le ESPN +/ Matchs «Prelims» du Fight Pass en ligne, qui doivent débuter à 19 h. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN +/ ESPN à 20 h HE, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22 h. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 252: «Miocic vs Cormier 3», n’oubliez pas de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour la carte de combat et l’alignement finalisés de l’UFC 252, cliquez ici.