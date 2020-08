Après un processus de préparation minutieux, le UFC enfin affronté son poids coq prometteur, Sean O’Malley, contre un vétéran octogonal très dur de 14 combats, Marlon vera, Ce soir à UFC 252, qui a eu lieu à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, pour voir si «Sugar» était vraiment prêt pour le prochain niveau.

À la fin, O’Malley N’a pas été à la hauteur des attentes ce soir, avec Vera remportant une impressionnante victoire TKO au premier tour sur, peut-être, un adversaire engagé.

Premier tour:

Vera il regarda l’action avec un coup de pied bas, puis les deux échangèrent plus de la même chose, qui s’annulèrent. O’Malley a commencé à combiner des coups de pied, forçant Vera changer de position tôt. O’Malley a marqué avec un coup de pied puissant aux côtes, qui Vera essayé d’attraper mais ne l’a pas fait. O’Malley fait une feinte et ému, essayant d’attirer Vera faire quelque chose de nocif. Vera l’a poursuivi le long de la clôture avec des coups de pied hauts, mais aucun d’entre eux n’a atteint sa cible. O’Malley sembla soudain devenir mou, secouant sa jambe droite et évitant fondamentalement Vera du mieux qu’il pouvait. Vera sentait que quelque chose se passait et a commencé à cibler la moitié inférieure de O’Malley. O’Malley poursuivi avec sa main droite, mais Vera Il a reculé contre la clôture et a mesuré son tir. O’Malley Il tomba maladroitement sur la toile et Vera se jeta sur lui et le transperça de sa main droite dans la tempe, puis avec un coude dans le front. Quelques instants plus tard, l’arbitre est intervenu et a arrêté l’action, tandis que O’Malley il serrait sa cheville comme s’il avait subi une sorte de blessure grave.

Quelle belle victoire pour Vera, qui a saisi l’occasion et éliminé l’une des stars les plus prometteuses de UFC. C’est un gars super dur, qui ne devrait pas voir sa grande victoire éclipsée par une possible blessure dans le combat.

Résultat final: Marlon vera a battu Sean O’Malley au premier tour TKO