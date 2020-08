Vince McMahon a annulé des projets majeurs pour AJ Styles | Nouvelles de combat

AJ Styles est l’une des plus grandes superstars de la WWE dans la distribution actuelle. Alors que The Phenomenal One a toujours été traité avec respect à la WWE, certaines rumeurs ont suggéré qu’il n’était pas heureux depuis que ses amis Gallows et Anderson ont été licenciés.

AJ Styles détient actuellement le championnat intercontinental mais ne fait partie d’aucune émission sur SmackDown. Des rapports avaient suggéré que la WWE pourrait planifier un match entre Jeff Hardy et AJ Styles à SummerSlam pour le championnat intercontinental.

Malheureusement, Dave Meltzer du WON a maintenant signalé que Vince McMahon avait « annulé » ces plans ainsi que de nombreux angles qui devaient avoir lieu à la marque bleue.

Voici ce que la newsletter Wrestling Observer avait à dire en parlant de la possible gamme SummerSlam:

Matt Riddle contre le roi Corbin (ou peut-être une triple menace avec Sheamus) et un style Aj pour le championnat intercontinental contre Jeff Hardy a été choisi à la place, mais lorsque Vince McMahon a annulé les plans pour Smackdown ces derniers temps, les angles ont également été affectés. qui sait si les plans sont toujours en cours.

Quelle est la prochaine étape pour AJ Styles, après les décisions de Vince McMahon?

Jeff Hardy aurait été l’adversaire parfait pour AJ Styles, car les deux vétérans auraient offert aux fans un match stellaire lors du plus grand événement de l’été. Une victoire sur Hardy aurait consolidé AJ Styles en tant que Champion s’il laissait le titre à Big E ou à Matt Riddle à l’avenir.

À l’approche de SummerSlam, la WWE devra s’assurer de trouver un adversaire digne de The Phenomenal One. Quitter l’ancien champion de la WWE AJ Styles de SummerSlam pourrait être très dangereux pour la WWE compte tenu du fait que d’autres sociétés comme IMPACT et AEW Ils ont montré leur intérêt à apporter des styles.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.