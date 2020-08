Ce n’est un secret pour personne que Vince McMahon cherchait une solution à la récente baisse des notes de RAW.

La semaine suivante, Shane McMahon a lancé un concept audacieux le lundi soir, et un concept que Josh Barnett et GCW ont beaucoup mieux conçu appelé Bloodsport, pour être franc, appelé WWE RAW Underground.

Les fans n’avaient pas vu Shane depuis sa défaite face à Kevin Owens lors de la première soirée de SmackDown sur FOX et bien qu’il ne détienne plus d’actions de la WWE, il a été plus influent dans les coulisses que la plupart des fans ne le pensent. compte.

Vince McMahon considère Shane McMahon comme le patron de WWE RAW

Il est bien connu que Shane a joué un rôle clé en aidant à mettre sur pied le Royal Rumble masculin à succès cette année aux côtés de Paul Heyman et Brock Lesnar.

Shane a également été assis aux côtés de son père Vince McMahon sur la position de gorille sur la plupart des émissions de la distribution principale. Aider à produire les programmes et proposer des idées.

Le concept RAW Underground découle d’une réflexion croisée que Shane entretient depuis des années, au bord d’une décennie. Il a imploré son père d’acheter l’UFC et d’autres promotions MMA en 2009, mais Vince McMahon n’aimait pas l’idée.

Maintenant, une source de la WWE m’a dit que Shane était envisagé de retirer RAW des mains de Bruce Prichard, le laissant concentré sur SmackDown.

D’autres sources qui ont présenté ces informations n’ont pas pu donner de confirmation concrète, bien qu’à en juger par le travail en coulisses, elles peuvent le croire. Une autre version de l’histoire est que Prichard ne cache pas le fait qu’il aimerait alléger sa charge de travail et a été aux prises avec les longues heures.

Shane a beaucoup mieux travaillé avec Vince lors de son deuxième passage dans l’entreprise.

Bien sûr, il a pris un congé sabbatique de sept ans dans l’entreprise pour faire ses preuves en tant qu’entrepreneur en dehors de l’ombre de son père, mais il a trouvé un rôle influent dans les coulisses au cours des 12 derniers mois.

Pendant son absence, Triple H et Stephanie McMahon auraient dépassé Shane et nous sommes les héritiers du trône proverbial. Cependant, avec l’évolution des rôles de travail de Triple H qui peuvent ou non avoir une plus grande importance, cela n’est plus considéré comme un fait.

