L’ancien superstar de la WWE Brian Myers (Curt Hawkins) semble chercher à se réinventer, jetant des pierres à Vince McMahon dans le processus.

Lors d’un segment des coulisses qui a diffusé l’épisode d’Impact Wrestling de cette semaine sur AXS TV, Myers a pris Jimmy Jacobs à part parce qu’il avait quelque chose à dire. Cela s’est produit lors d’une interview avec Willie Mack.

Myers a dit: «Ai-je toujours suivi les règles, fait tout ce qu’ils m’ont dit, écouté les anciens combattants? Où cela me mène-t-il? Où m’a-t-il conduit dans ce métier? Licencié avec une femme enceinte de 6 mois assise à la maison. J’en ai tellement marre d’être appelé la bonne main de quelqu’un. Cela me dégoûte que les grandes décisions dans cette entreprise soient prises par un homme de 70 ans déconnecté lors d’une réunion de production stupide. Plus maintenant! Je prends ma carrière et cette entreprise entre mes mains. «